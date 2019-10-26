Китайские "ушу", найденные в Узбекистане, имели характерное повреждение.., - нумизмат Б.Голендер

17:57 18.01.2019 Орлы и решки: известный столичный коллекционер рассказал об уникальных артефактах Поднебесной



Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Одним из главных центров денежного обращения с древнейших времен считался Китай. Согласно источникам, дошедшим до нашего времени, монетному делу Поднебесной насчитывается более 2500 лет. Сегодня тема нумизматики интересна не только коллекционерам, но и тем, кому нравится разгадывать тайны прошлого. Так, например, по древним китайским монетам можно не только понять, как складывалась великая история великого государства, но и пролить свет на многие исторические события.



Эксперт в области китайской нумизматики, коллекционер Борис Голендер рассказал в интервью о том, какую тайну хранят в себе древние монеты Поднебесной и как еще использовали их торговцы. Он также признался, зачем и как собирает китайские деньги, почему нельзя их чистить и выгодно ли коллекционировать, а также дал советы начинающим нумизматам, предупредив о многочисленных подделках.



Борис Голендер уже многие десятилетия коллекционирует и изучает китайские монеты. О масштабах своей по-настоящему уникальной коллекции он деликатно отмалчивается, объясняя это тем, что количество не имеет значения. На его взгляд, важно совершенно другое: какого качества монеты, степень их сохранности, редкость и история, которая в них скрыта. И вообще, по словам собирателя, каждый предмет по-своему интересен, и в этом с ним сложно не согласиться.



Все началось с Литвы



"Мне часто задают вопрос, как я стал коллекционером. Дело в том, что я всегда интересовался историей Узбекистана. Много читал, занимался научной работой. В один момент я понял, что монеты – это очень важный источник информации. Кроме того, держа в руках такой артефакт, понимаешь, что соприкасаешься с историей", – рассказывает нумизмат.



По его словам, китайские монеты он начал собирать еще со студенческой скамьи. Собирал без систематики, просто все, что попадало под руку, и складывал в специальный альбом. А впервые с древними китайскими монетами Голендер познакомился в Литве, где прожил несколько лет.



"Тогда я собирал монеты польско-литовского государства, и в музее Паневежиса проходила выставка монет разных государств. Среди них была одна китайская монета с квадратным отверстием в середине. Она была совершенно не похожа на другие, поэтому не могла не привлечь моего внимания", – вспоминает собеседник.



Как признался Голендер, свою коллекцию он показывал китайским нумизматам. При этом коллекционер понимает, что нет никакого смысла ему соперничать с коллегами из Поднебесной, ведь у них гораздо больше возможностей достать редкие экземпляры. Однако уникальность его коллекции в том, что многие монеты были найдены на территории Узбекистана.



Монеты из Будды, мотыг и связок



"Пожалуй, самую богатую историю литья и эмиссии древних монет имеет Китай. Поэтому китайская нумизматика занимает особое место в науке о монетах. Древние китайские монеты отличаются своей нестандартностью. Первые деньги у китайцев были отлиты в виде миниатюрных мотыг, лопат и ножей. Позже в Поднебесной стали выпускать более привычные для нас монеты", – рассказывает эксперт.



По нашим представлениям, монеты должны быть круглой формы из драгоценного металла, на котором изображен правитель или государственный символ. Однако в Китае, по словам Голендера, древние монеты представляли собой связки плоских колец, изготовленные из дешевого сплава – бронзы. В истории Поднебесной был период, когда деньги начали выпускать в больших объемах, в результате чего Китай столкнулся с нехваткой бронзы для литья монет и тогда в ход пошли даже бронзовые статуи Будды, утверждает нумизмат.

Примечательно, что в отличие от многих других денег, "срока давности" у китайских монет не было. Жители Поднебесной могли использовать даже деньги возрастом в две тысячи лет. Из-за этого нередко в одной связке оказывались монеты разных династий, которые использовались для мелкой розничной торговли.

Традиционные китайские монеты, делится собеседник, имели круглую форму с квадратным отверстием в центре. Первые монеты были наполнены символическими значениями: квадратное отверстие представляло землю (Инь), окружность по центру обозначала небо (Ян).



Помимо символизма, наличие отверстия по центру имело и практическое применение. Благодаря ему монеты было легче отливать, считать и носить с собой. Обычно торговцы носили связки монет на поясе по сто штук. При крупных сделках счет велся уже связками.



В отличие от западных и других восточных аналогов древние китайские монеты не содержали изображений правителей. На них были только иероглифические начертания на лицевой стороне. Обратная же сторона вообще редко имела рисунок. Такой вид монет объясняется идеологическими традициями: правителя нельзя было изображать, как нельзя было и произносить его имя. Вместо этого монеты отливались с каллиграфически выполненными надписями, добавляет эксперт.



Ушу с двумя иероглифами



По мнению Голендера, китайские монеты, найденные на территории современного Узбекистана, могут рассказать о богатой истории в отношениях двух государств, которые складывались уже в тот период. А виновником того, как чужестранная валюта попадала в Центральную Азию, конечно же, выступал древний торговый маршрут.



"Именно эти находки стали одним из доказательств китайского присутствия в Центральной Азии. Они характерно и красноречиво свидетельствуют об активном функционировании Великого шелкового пути, который соединял Восток и Запад. А нынешняя территори Узбекистана служила одним из перекрестков этого маршрута. Китайские караваны проходили именно отсюда. Поэтому находки древних китайских монет имеют большое значение не только в истории нашей страны, но и мировой цивилизации. Они могут поставить точку во многих спорных исторических фактах, ведь монеты никогда не врут. Напротив, они служат дополнительным подтверждением выводов историков", – уверен коллекционер.



По словам собеседника, были разные эпохи существования Шелкового пути, и, соответственно, в Центральную Азию попадали китайские монеты разных периодов и династий. Так, изготовление монет традиционного вида было начато в 118 году до нашей эры при династии Старших Хань. Эти монеты называются "ушу", и на них всего два иероглифа. Отливались эти деньги в течение семи веков и особо ничем не отличались друг от друга, кроме размера и очертаний иероглифов. Поэтому сегодня историкам по ним достаточно сложно ориентироваться.



При этом эксперт отмечает, что первые китайские "ушу", найденные в Узбекистане, имели характерное повреждение: в них было проделано отверстие. Находили их обычно при раскопках могильников. Возможно, местные жители нашивали их на одежду или носили в качестве украшений. Поэтому считалось, что эти монеты не использовались по своему прямому назначению – в качестве обмена на товары.



Подражания Китаю



Наряду с этим, делится нумизмат, в регионе встречаются экземпляры, отлитые при дворе императора Ванн Мана, прервавшего своим правлением династию Старших Хань.



"Время правления Ванн Мана, который узурпировал власть в Китае, характерно тем, что он много экспериментировал с деньгами – экономил металл, менял его состав и надписи на монетах. Эти деньги выпускались в огромном количестве, но народ бунтовал против этого, потому что монеты были легче по весу, а значит, представляли собой меньшую ценность. Вскоре их быстро изъяли из обращения, тем не менее на территории Узбекистана и такие артефакты встречаются. Это говорит о том, что и в этот период китайские торговцы приезжали к нам за товарами", – сказал коллекционер.

В свою очередь эпоха выпуска новых монет, как заметил Голендер, ведет отсчет с 621 года нашей эры, времени династии Тан. Позже Япония выпустила свои монеты, имитирующие китайские деньги. Заимствования денежных знаков Поднебесной встречались и во Вьетнаме, Центральной Азии и, в частности, на территории современного Узбекистана.

"Правители Бухары, Самарканда, Ташкента начали подражать Китаю и отливать идентичные деньги. В моей коллекции достаточно много таких монет. Кстати, на территории Узбекистана находят также немало монет, отлитых при более поздней китайской динас­тии Северных Сун", – сказал эксперт.



Осторожно - подделки!



По мнению Бориса Голендера, собирать китайские монеты – очень трудное занятие. Во-первых, их очень сложно находить. Во-вторых, необходимо разбираться в этих артефактах. Начинающий нумизмат в процессе создания коллекции обязательно столкнется со многими непонятными обозначениями и терминами. Поэтому как минимум нужно хоть немного разбираться в некоторых иероглифах.



"Стоит отметить, что в нашей стране как такового открытого рынка монет нет, не считая блошиные рынки, но и там невозможно найти китайские деньги. Поэтому приобретаю везде, где придется. Кстати, у нас есть небольшое сообщество нумизматов. Если повезет, во время слетов коллекционеров можно приобрести какой-нибудь интересный предмет", – говорит собиратель.

По его данным, в Узбекистане сегодня мало кто собирает китайские монеты. Помимо всего прочего, для занятия этим делом нужно также иметь художественный интерес к китайской каллиграфии. Несмотря на это, существуют международные клубы нумизматов и аукционные площадки, где также можно приобрести интересные находки. В целом, монеты кочуют из рук в руки по всему миру. Например, в коллекции Голендера есть китайские монеты, привезенные из разных стран. Кроме того, в этом нелегком деле помогают ему друзья и родственники.



"Нередко родные и близкие люди преподносят мне в подарок древние китайские деньги. Так, буквально недавно на день рождения друзья подарили мне три китайские монеты. Конечно, эти экземпляры уже были в моей коллекции, но все равно приятно", – поделился нумизмат.

Несмотря на солидный тысячелетний возраст всех артефактов в коллекции Голендера (некоторые экземпляры находятся в очень плохом состоянии), он против чистки монет.



"Не люблю чищеные монеты. Дело в том, что китайские монеты в основном изготовлены из бронзы, а это достаточно хрупкий материал. При чистке можно повредить сплав. Древние предметы представляют большой интерес в своем естественном, неочищенном виде", – считает коллекционер.

При этом Борис Голендер советует новичкам быть начеку. Сегодня на нумизматическом рынке очень много подделок. Качественных копий становится все больше и больше, поэтому начинающим собирателям будет сложно выявить подделку.



"Надо обладать знанием особенностей монетного дела, четко понимать, в какие периоды те или иные монеты имели свои отличительные особенности, чтобы не стать жертвой мошенников. Только опытные коллекционеры могут на глаз отличить подделку от оригинала. Понятно, что подделывают в основном редкие и дорогие экземпляры. Например, из китайских монет часто подделывают серебренные монетки-слитки в форме копыт", – рассказал собеседник.



Собирать для души



Как считают специалисты, коллекционирование – полезное и модное занятие. Оно учит приемам систематизации, пробуждает интерес к истории, развивает логическое мышление и кругозор.

А по словам Голендера, собирание монет еще и выгодно. При этом неважно, монеты какого периода собирать. Любое коллекционирование, считает он, – хорошее вложение свободных денежных средств. По той простой причине, что монеты никогда не дешевеют и не подвержены каким-либо колебаниям на рынке.



На его взгляд, каждый коллекционер собирает предметы истории для разных целей. Кто-то собирает для удовольствия, кто-то – для заработка, кто-то – для изучения, но есть и такие, кто пытается это делать для сохранения наследия будущим поколениям.



"Если говорить конкретно обо мне, то я коллекционирую для души. Это не только интересно, но и помогает разобраться в истории страны одной из древнейших культур. Для меня китайские монеты представляют собой, прежде всего, эстетические и исторические шедевры, которые стоят во много раз больше своей номинальной цены", – заключил нумизмат.

26.10.19 Источник - Podrobno.uz

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