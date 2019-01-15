Томос и его друзья. Петр Порошенко распространяет церковную независимость по Украине, - А.Мельников

07:50 19.01.2019 15.01.2019 17:10:00



Получив томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), президент Петр Порошенко знакомит с документом регионы страны. 15 января президент и томос побывали в Луцке. А первой целью вояжа Порошенко стал западноукраинский город Ровно. Здесь свиток, написанный каллиграфическим почерком на греческом языке, президент демонстрировал в компании главы ПЦУ митрополита Епифания (Думенко) и "потаенного" Киевского патриарха Филарета (Денисенко). Хотя Филарет в присутствии представителей Константинопольского патриархата появляется в скромной монашеской скуфье, в ровенском кафедральном соборе он красовался в белом патриаршем куколе. Ранее Порошенко удостоил Денисенко звания Герой Украины, а Денисенко наградил орденом Андрея Первозванного.



Затем томос вместе с президентом переместились в Винницу, для Порошенко город почти родной. В Спасо-Преображенском соборе рядом с главой государства находился знатный винничанин, премьер-министр страны Владимир Гройсман. Также присутствовал винницкий митрополит Симеон (Шостацкий), один из двух иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые переметнулись в новую церковь, а из старой были извергнуты. Зато на днях эти двое получили ордена из рук президента Украины.



В винницком соборе Петр Порошенко произнес прочувствованную и долгую речь о радости обретения церковной независимости от Москвы, в которой, как обычно, он добрался до самых истоков – до крещенской купели в Херсонесе и деяний равноапостольного князя Владимира. Таких "проповедей" президент Украины произнес уже множество с того момента, когда был запущен процесс создания ПЦУ. Вот уже полгода Порошенко не покидают красноречие и вдохновение, стоит ему завести речь о своем любимом детище, которое из всех целей президентства удалось ему лучше всего. И митрополит Епифаний, и другие иерархи молодой церкви отступают в тень главы государства, когда он в очередной раз изливает свои восторги украинским верующим. Порошенко словно бы ощутил себя новым апостолом Андреем Первозванным, проповедующим "правильное" православие для Украины.



Главная идея, которая движет президентский энтузиазм по поводу томоса и узаконенной им национальной церкви, – это бескомпромиссный "последний бой" с Москвой, "империей" русского мира. Одновременно Порошенко выискивает возможности, как бы побольнее ударить по "гордости великороссов". 12 января вместе с Епифанием президент посетил храм Спаса на Берестове, который примыкает к Киево-Печерской лавре. Президент намерен отдать этот храм под представительство Константинопольского патриарха – в благодарность за дарованный томос об автокефалии. Пикантности ситуации придает также то, что в храме похоронен Юрий Долгорукий, основатель Москвы.



Гордость от обретения томоса дала Порошенко повод адресовать Москве массу колкостей, в том числе интересоваться, есть ли у Русской православной церкви свой указ об автокефалии от Константинополя. Сарказм украинского президента дошел до такой степени, что он воспользовался ходовой шуткой из соцсетей о том, что, дескать, "томос" РПЦ подписал Сталин в 1943 году. Имеется в виду известная история о том, что после ночной беседы с тремя митрополитами вождь СССР решил возродить русское патриаршество. На инсинуации Порошенко неформально ответил в соцсети замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич. "Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос? Раз он дал томос Украине, есть ли он у него?" – написал Данилевич. Он пояснил, что РПЦ получила автокефальный и патриарший статус в 1589 году от Константинопольского патриарха Иеремии II, а в 1593 году это решение было утверждено Всеправославным собором в Константинополе.



Надо сказать, что и РПЦ в полемике с Порошенко, Константинополем и новой церковью смело обращается к "карнавальным" приемам. Так, вполне официальные лица Московского патриархата в последнее время называют Константинопольского патриарха Варфоломея не иначе, как "стамбульским патриархом", а также на все лады обыгрывают аббревиатуру СЦУ, которую углядели в словосочетании "святейшая церковь Украины" из текста томоса, утверждая, что это и есть "истинное" название автокефальной церкви.



Кроме вполне объяснимого сопротивления, которое встречает на своем пути новая украинская церковь со стороны Московского патриархата, торжественное шествие автокефалии омрачается настороженной реакцией сторонних участников этой церковно-политической игры. Государственный секретарь США Майкл Помпео в распространенном 10 января заявлении приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии ПЦУ, назвав его "историческим достижением в условиях, когда Украина стремится определить очертания своего собственного будущего". Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг для своей страны возможность повторения украинской церковной истории. "Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", – сказал Александр Лукашенко. Его позиция важна, потому что теоретически решения Константинополя по Киевской митрополии касаются территории Белоруссии. Воздержалась от поздравлений ПЦУ и новый президент Грузии Саломэ Зурабишвили.



Грузинский президент в этом последовала примеру Грузинской православной церкви, которая заняла выжидательную позицию. Иерархи в Тбилиси ждут примера других поместных церквей, но те хранят молчание. Попытки "расшевелить" церкви как со стороны Украины, так и России встречают отпор.



Так, недавно Кипрская церковь опровергла сообщения украинского посла в этом государстве о том, что архиепископ Кипра Хризостом II поддержал украинскую автокефалию.



В недавнем интервью украинскому телеканалу "Прямой" один из экзархов Константинопольского патриарха в Украине архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) рассуждал на тему о том, когда поместные церкви определятся со своим отношением к происходящему: например, начнут поминать главу ПЦУ за богослужением.



Сербская, Польская и Антиохийская церкви названы им в числе наиболее трудных для диалога с Украиной. Для того чтобы "уломать" других, Зеленский отводит несколько месяцев. По его мнению, первыми признают украинскую автокефалию церкви, где заправляют этнические греки, и Румынский патриархат – через "месяц-полтора".



В свою очередь, РПЦ волнует позиция Иерусалимского патриархата в связи с важностью Святой земли для паломников. Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) в интервью телеканалу "Россия 24" сказал: "Очень важно, чтобы доступ в эти святыни для верующих РПЦ сохранялся... и чтобы те отношения, которые у нас сложились в течение многих десятилетий, сохранялись и далее".



Болезненным для ПЦУ остается и конфронтация с УПЦ МП, которая до сих пор вдвое превосходит новую юрисдикцию по числу зарегистрированных местных организаций. По утверждению Зелинского, к представителям Константинополя обращались 18 епископов УПЦ МП, но до объединительного Собора, создавшего ПЦУ, добрались только двое. Остальные испугались наказаний, но после получения томоса, как надеется экзарх, они станут решительнее. К отступничеству верных Московскому патриархату епископов, священников и верующих подталкивает и украинское государство. Министерство культуры объявило, что до конца января проведет экспертизу уставов УПЦ МП. Согласно принятому Верховной радой закону о переименовании религиозных организаций с духовным центром в "стране-агрессоре", профильное ведомство Минкульта должно провести религиоведческую экспертизу для установления этого обстоятельства. Если оно будет выявлено, то Минкульт проинформирует религиозные организации о необходимости в трехмесячный срок внести в уставы предусмотренные законом изменения – прежде всего в названии церкви. Даже в самой ПЦУ не все так однозначно. Филарет (Денисенко) никак не может расстаться с патриаршим куколем, и эта двусмысленность вполне осознается Константинополем.



"В Киеве могут сказать: мы не хотим называться митрополией, мы хотим быть патриархатом, – некоторые люди уже об этом говорят. Но они не могут этого сделать, потому что патриархат должен быть кем-то провозглашен, – предупредил в своем интервью Даниил (Зелинский). – У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы обрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс более глубокого объединения".



Экзарх имел в виду более глубокое объединение православных верующих, однако эта идея вызвала отклик с неожиданной стороны. В интервью украинскому изданию "Главком" лидер грекокатоликов страны верховный архиепископ Святослав Шевчук предположил, что Киевский патриархат возможен – но при своеобразной "унии" православных и католиков восточного обряда. "Такого типа соединение станет возможным тогда, когда действительно экуменический процесс на вселенском уровне увенчается восстановлением евхаристического общения между Римом и Константинополем", – пояснил он. Пока же две ветви национально ориентированного украинского христианства объединяют общие политические задачи. "Мы даже уже договорились с блаженнейшим Епифанием о том, чтобы проработать определенную "дорожную карту": в каких участках нашего церковного бытия, будучи все же различными конфессиями, мы действительно могли бы много разных дел делать вместе", – рассказал Шевчук.



Вот так томос "на всех парах" мчит Украину и весь православный мир к новой религиозно-политической реальности.



Андрей Мельников

Ответственный редактор приложения "НГ-Религии"

15.01.19 Источник - независимая газета

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