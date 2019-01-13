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Эволюция кубинской революции. Остров откажется от построения коммунизма, - Эмиль Дабагян
09:54 19.01.2019

Исполнилось 60 лет кубинской революции. 1 января 1959 года бородачи вошли в Гавану, объявили о свержении Фульхенсио Батисты и начале новой эры.

Путь к власти отнюдь не был усыпан розами. Он стартовал 26 июля 1953 года, когда произошло вооруженное противостояние диктатуре. Горстка смельчаков напала на военные казармы в городе Сантьяго. Храбрецы, руководимые молодым адвокатом Фиделем Кастро, потерпели неудачу и оказались за решеткой.

В суде лидер мятежников произнес пламенную речь, известную под названием "История меня оправдает". Выйдя по амнистии и эмигрировав в Мексику, партизаны приобрели яхту "Гранма" и стали готовиться к длительному сражению. Высадившись на остров, они вели борьбу с оружием в руках, завершившуюся триумфом. После разгрома наемников, прибывших с территории Соединенных Штатов, в апреле 1961 года общество избрало путь социалистических преобразований.

Неоценимое содействие в становлении новой Кубы оказал Советский Союз. При помощи специалистов сооружались промышленные предприятия, танкеры с нефтью бесперебойно пришвартовывались к терминалам, комбайны завода Ухтомского трудились на сборе сахарного тростника. Десятки тысяч юношей и девушек обучались в учебных заведениях, в военных училищах и академиях. Кастро радушно принимали на родине социализма, он удостоился множества премий и почестей.

"Бескорыстная" дружба обошлась СССР в 22 млрд долл. Но, как гласит поговорка, из песни слова не выкинешь. Советская верхушка оказала медвежью услугу своему стратегическому союзнику. Переброска в 1962 году ракет среднего радиуса действия, нацеленных на США, породила Карибский кризис, поставила мир на грань ядерной катастрофы.

Заметные перемены стали происходить на Кубе в нулевых. 24 февраля 2008 года Национальная ассамблея народной власти избрала на руководящие должности 76-летнего Рауля Кастро, младшего брата Фиделя, оставившего посты в связи с тяжелой болезнью. Поначалу казалось, что особых перемен на острове не будет. Но вскоре произошли события, позволявшие усмотреть признаки экономических сдвигов. Алгоритм процесса задал новый председатель Госсовета и правительства Рауль Кастро. Выступая в парламенте, он подчеркнул, что "не следует ссылаться на экономическое эмбарго в качестве причины, умалчивающей наши собственные ошибки". А еще отметил, что существовало слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы. Надо от них постепенно избавляться.

Все началось с бытовых мелочей. Кубинцам разрешили замену старых холодильников, много лет служивших верой и правдой своим хозяевам, на новые агрегаты китайского производства. Они предоставлялись в рассрочку на условиях льготного кредита. Были сняты препятствия на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты, а также DVD-плееры.

Индивидуальным крестьянским хозяйствам начали выделяться в безвозмездное пользование без права продажи или передачи в наследство пустовавшие земли размером до 5 га в расчете на семью. Эта мера преследовала ряд целей. Во-первых, увеличить поставки на свободный рынок овощей, фруктов, кофе и табака. Во-вторых, снизить цену на продовольствие и поднять покупательную способность заработной платы. В-третьих, уменьшить зависимость от импорта и сэкономить свободно конвертируемую валюту. В рамки этой стратегии вписывалось открытие сети магазинов, где предусматривалась продажа посадочных материалов и набора инструментов, повышение закупочных цен, предоставление больших прав местным органам власти, сокращение количества бюрократических инстанций.

В комментарии по поводу 100 дней нового руководства Омар Эверлени, заместитель директора Центра экономики Гаванского университета, готовивший рекомендации для правительства, подчеркнул: "Мы не будем вслепую копировать зарубежные модели. Но творчески используем преимущества каждой из них с учетом национальной специфики".

В январе 2013 года вступил в силу закон, разрешающий выезд за границу практически всех граждан, за исключением отдельных категорий. Незадолго до этого принимается важное решение: впервые за более чем полвека предоставили людям возможность свободно продавать, покупать, обменивать жилье, владеть городской недвижимостью и дачей. Также вышло постановление, позволявшее торговать подержанными автомобилями.

Именно Рауль Кастро подвел под перемены теоретическую базу, высказав в интервью американскому журналисту Дэвиду Голдбергу в 2010 году поистине крамольную мысль: "Кубинская модель не функционирует даже у нас". Кастро внимательно следил за процессами в Китае и во Вьетнаме, где развивалась рыночная экономика при сохранении доминирующей роли партии.

В феврале 2013 года произошло знаковое событие. Мигель Диас-Канель, родившийся после революции, избирается первым заместителем председателя Государственного совета. Он стал вторым лицом во власти и рассматривался как преемник, учитывая, что в 2011 году съезд Коммунистической партии принял судьбоносное решение о двух максимальных сроках по пять лет для выборных лиц. В минувшем году Диас-Канель занял высшие государственные должности.

В сентябре 2018 года новый кубинский лидер прибыл в Нью-Йорк для участия в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН, общался с американскими бизнесменами, заинтересованными в углублении двусторонних связей, которым ставит препоны хозяин Белого дома. В ноябре Диас-Канель совершил поездку по Европе и Азии. Во Франции его принимал премьер-министр Эдуар Филипп, обсуждался широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. В Москве кубинского гостя тепло приветствовал президент Владимир Путин, с которым рассматривался весь комплекс многогранных стратегических связей и нерешенных проблем. Вслед за этим Диас-Канель побывал в Китае, Северной Корее, Лаосе и Вьетнаме. Вояж имел важнейшее значение в условиях попыток американской администрации разрушить хрупкое равновесие, установившееся при предшественнике.

Перед Новым годом парламент Кубы утвердил проект новой Конституции. Среди изменений – частичное признание частной собственности, отказ от строительства коммунизма, создание постов президента и премьер-министра. Остается дождаться одобрения проекта на всенародном референдуме 24 февраля.

Эмиль Суренович Дабагян – ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, кандидат исторических наук.
13.01.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547880840
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