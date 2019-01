В британской политике воцарился хаос, - В.Прохватилов

14:29 19.01.2019

В британской политике воцарился хаос

Провал британского политического класса



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



16 января правительство Терезы Мэй выиграло голосование в палате общин по вотуму недоверия, внесенному лидером лейбористов Джереми Корбином. Парламент большинством в 19 голосов отклонил предложение выразить недоверие правительству Мэй. В поддержку правительства высказались 325 депутатов, против – 306. Поддержали правительство все депутаты тори, а также союзники тори, североирландские юнионисты, которые накануне голосовали против предложенного Терезой Мэй и Евросоюзом проекта соглашения по Брекзиту.



Голосование по вотуму недоверия проходило спустя 24 часа после того, как парламент 15 января подавляющим большинством голосов отверг согласованный правительством Соединенного Королевства и Евросоюзом проект договора о Брекзите. Против договора о выходе Британии из ЕС проголосовало 432 депутата, за – 202. За всю историю британского парламента еще ни разу не было поражения правительства с таким разрывом (230 голосов). За проект соглашения с Евросоюзом о выходе из ЕС (Withdrawal Agreement) проголосовало 196 депутатов-консерваторов, 3 лейбориста и 3 независимых депутата. Против – 248 лейбористов, 118 консерваторов, 35 депутатов от Шотландской национальной партии (Scots Naitional Pairtie – SNP), 11 либеральных демократов, 5 независимых, 4 депутата от Партии Уэльса (Plaid Cymru) и один от партии зеленых.



Лидер оппозиции Джереми Корбин тут же инициировал вотум недоверия правительству. Вариантов дальнейшего развития событий много. Могут произойти отставка правительства, досрочные выборы, отсрочка Брекзита и даже повторный референдум о членстве Великобритании в ЕС. "Это катастрофическое поражение правительства", – заявил Джереми Корбин. Тереза Мэй ожидала демарша лейбористов. "Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Однако из сегодняшнего голосования неясно, что же он поддерживает. Ни слова о том, как планируется и планируется ли вообще соблюсти решение британского народа, принятое на референдуме", – сказала госпожа Мэй. Она добавила, что становится необходимым выяснить, доверяет ли парламент правительству.



Если бы палата общин поддержала вотум недоверия, консерваторам пришлось бы в двухнедельный срок сформировать новое правительство, а в случае неудачи объявить внеочередные выборы. Рейтинги консерваторов и лейбористов сейчас примерно равны и колеблются в диапазоне 36-41%. Однако тори и североирландские юнионисты решили, что, несмотря на расхождения с Терезой Мэй по технологии Брекзита, им ни к чему лить воду на мельницу Джереми Корбина, которого они считают "опасным марксистом".



Сразу после голосования 15 января Корбин призвал Мэй остаться в таможенном союзе с ЕС и исключить "жесткий Брекзит" (No Deal Brexit), пишет Daily Mail. Мэй возразила: "Теперь это означало бы остаться в Европейском союзе, не уважая результат референдума, а этого правительство не сделает". Ситуация по-прежнему остается очень неопределенной.



Через несколько минут после оглашения результатов голосования по вотуму недоверия Тереза Мэй пригласила всех лидеров оппозиции на совместное заседание для обсуждения сложившейся ситуации. Она предложила серию встреч между высокопоставленными парламентариями и представителями правительства в ближайшие дни: "Я также хотела бы пригласить лидеров парламентских партий встретиться со мной лично... Правительство подходит к этим встречам в конструктивном духе, и я призываю других поступить так же".



Однако глава лейбористской оппозиции Джереми Корбин отклонил приглашение: "Прежде чем начнутся какие-либо позитивные дискуссии о том, как двигаться вперед, – сказал он, – правительство должно раз и навсегда исключить возможность катастрофы "жесткого Брекзита"". А канцлер британского казначейства, консерватор Филип Хаммонд предупредил, что "жесткий Брекзит" будет заблокирован депутатами. Однако активный сторонник "жесткого Брекзита", депутат-консерватор Джейкоб Рис-Могг сказал журналистам, что никакие договоренности с Джереми Корбином Терезе Мэй не помогут: "Идея, что она может заставить половину лейбористской партии голосовать за ее сделку, фантастична".



Председатель Консервативной партии и министр без портфеля Брэндон Льюис предупредил, пишет Daily Mail, что партийные активисты не допустят, чтобы миссис Мэй искала с лейбористами компромиссных решений. Депутаты-шотландцы и либеральные демократы призвали Терезу Мэй отсрочить выход из Евросоюза. Борис Джонсон сказал, что "еще есть время" вернуться к переговорам с ЕС и пересмотреть условия Брекзита, отметив, что проблема ирландской границы была единственным серьезным камнем преткновения. Глава парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) Йэн Блэкфорд призвал правительство не отказываться от отзыва заявления о выходе из Евросоюза.



Бывший лидер требующей выхода из ЕС Партии независимости Соединенного Королевства (Ukip) Найджел Фарадж, напротив, призвал тори, которые "верят в Брекзит", быть смелыми и заменить Терезу Мэй на кого-либо из "брекзитеров", то есть жестких сторонников выхода из ЕС. Фарадж охарактеризовал ситуацию как "момент Невилла Чемберлена" (Neville Chamberlain moment) и сравнил Терезу Мэй со сторонником умиротворения Гитлера и инициатором Мюнхенского сговора.



Главный переговорщик от Евросоюза по Брекзиту Мишель Барнье ранее настойчиво уговаривал Мэй отказаться от ее "красных линий" (прекращение свободного передвижения, выход из таможенного союза и отказ от законодательства ЕС в Великобритании). Комментируя провал соглашения по Брекзиту, Барнье сказал, что ему "грустно". По его мнению, это соглашение остается лучшим вариантом. "Если Соединенное Королевство изменит в будущем свои "красные линии", то Европейский союз будет готов к немедленному положительному ответу", – сказал Барнье.



Канцлер Германии Ангела Меркель также оказала давление на Терезу Мэй, пишет Daily Mail, намекнув, что "мяч на поле" правительства Соединенного Королевства. Ангелу Меркель поддержал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который написал в "Твиттере": "С сожалением отмечаю результаты голосования в палате общин сегодня вечером. Я призываю Соединенное Королевство как можно скорее уточнить свои намерения. Время почти истекло".



Марин Ле Пен, не касаясь британских политических интриг, написала в "Твиттере", что "Европейский союз хочет наказать Великобританию за то, что она его покидает, подливая масла в огонь, особенно в том, что касается Ирландии". Президент Евросовета Дональд Туск высказал свое раздражение результатами голосования в британском парламенте по Брекзиту, а американский правоконсервативный ресурс Breitbart News Network считает, что в словах главы Евросовета было "завуалированное предположение о том, что голосование за Брекзит должно быть просто отменено".



CNN констатирует, что в британской политике воцарился хаос. А колумнист The Washington Post Энн Эпплбаум пишет, что катастрофа Брекзита – это "провал всего британского политического класса", предполагая, что никакого плана Б у Терезы Мэй не было и нет.



The New York Times жестко критикует Терезу Мэй, отмечая, что "ее неспособность сформировать какое-либо убедительное видение будущего Великобритании за пределами Европейского союза привело к углублению болезненных разногласий в стране". "Она полностью потеряла контроль над процессом, и ее версия Брекзита теперь мертва", – приводит газета мнение Джона Спрингфорда, заместителя директора лондонского Центра европейских реформ.



Большинство британских политиков и обозревателей предполагают, что в сложившейся патовой ситуации Великобритания, скорее всего, попросит об отсрочке момента формального выхода из Евросоюза 29 марта, пишет BBC. Представители ЕС неофициально уже дали понять, что готовы рассмотреть вопрос и дать Британии отсрочку до лета. Не исключен, однако, и "обвальный" выхода Великобритании из ЕС без урегулирования отношений.