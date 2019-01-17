Стена шатдауна. Как пройдут следующие два года президентства Трампа, - А.Наумов

14:34 19.01.2019 Стена шатдауна. Как пройдут следующие два года президентства Трампа



Алексей Наумов



Обе стороны максимально повышают ставки в противостоянии. Трамп понимает, что демократическая Палата представителей не даст ему передышки, несмотря на примирительные заявления Пелоси. Сами демократы тоже вынуждены действовать в логике ситуации: на них давит активное левое меньшинство, а разговоры о необходимости импичмента постоянно подогреваются сенсационными публикациями



С конца прошлого года в США шатдаун – работа госаппарата частично приостановлена, 800 тысяч федеральных служащих или трудятся бесплатно, или сидят по домам. Все из-за стены на границе с Мексикой, которую очень хочет построить Трамп, а Конгресс отказывается выделять на нее деньги. Из-за этого американские власти не могут согласовать финансирование государственных органов, и расходы на них приходится приостановить.



Трамп идет ва-банк, не соглашаясь ни на какие уступки: он понимает, что стоит правительству начать работать в полную силу, и деятельность Белого дома будет парализована до 2020 года. Ва-банк идут и его противники: пресса подогревает антитрамповские настроения, а из рядов демократов периодически звучат призывы к импичменту. И это не просто очередное обострение в непростых отношениях президента с Конгрессом. Противостояние вокруг стены определит, как будут выглядеть оставшиеся два года президентства Дональда Трампа.



Тактика Трампа



"Там очень опасно. Наркотики и торговцы людьми идут бесконечным потоком… Мы не хотим видеть их в США, они нам не нужны", – этот твит Трампа за два часа до начала шатдауна должен был убедить американцев, что проблема на южной границе как никогда реальна и решать ее нужно именно сейчас.



Почему не два года назад, когда политик пришел к власти, или в любой из дней первых двух лет его президентства, Трамп не пояснил. Интересна показная непримиримость американского президента: он уже заявил, что защита страны – его важнейшая задача, и он не намерен отступать ни при каких обстоятельствах. Любые попытки переговоров с ним обречены на провал просто потому, что он не ищет компромиссов и издевается над оппонентами.



Девятого января Трамп встретился с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером и лидером демократического большинства Палаты представителей Нэнси Пелоси. После небольшого разговора президент спросил их, согласны ли они выделить $5,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Те ответили отказом. Тогда Трамп театрально поднял руки вверх, сказал "пока-пока", развернулся и ушел. Шатдаун тем временем побил предыдущий рекорд – 21 день и стал самым продолжительным в истории США.



Строительство стены на границе с Мексикой было одним из главных обещаний Трампа еще во время предвыборной кампании, но раньше он не проявлял такой решимости по этому вопросу. В прошлом президент не раз грозился оставить страну без работающего правительства, если власти не выделят денег на его стену, но каждый раз отступал.



Сейчас упорство Трампа связано с тем, что его противостояние с Конгрессом вышло на новый, еще более жесткий уровень в конце 2018 года, когда к власти пришел новый состав Палаты представителей с демократическим большинством. Сенат остался под контролем республиканцев, но у демократов все равно появились новые способы осложнить жизнь президенту.



Трамп понимает, что в таких условиях у него, скорее всего, остался последний шанс выбить из законодателей деньги на стену и выполнить, таким образом, одно из своих самых громких обещаний. А паралич работы госаппарат ему только на руку, потому что позволяет защитить его приближенных от вала повесток из Конгресса.



Убийство тысячей порезов



Еще в конце прошлого года, получив большинство в Палате представителей, демократы пообещали применить против Белого дома новое оружие – "повесточную пушку". Речь идет о том, что у Конгресса есть право направлять специальные повестки, обязывающие тех или иных лиц предоставить документы или выступить перед членами комитетов и под присягой сказать, что они знают по определенной теме.



Если такая повестка выдана в установленном порядке и касается действительно важного вопроса (то есть решение повлияет на законотворческую деятельность), ее не может оспорить суд. Более того, неявка по повестке приравнивается к оскорблению Конгресса и влечет наказание, которое определяет сам Конгресс, – это, как правило, тюремное заключение. Это наказание тоже не может быть изменено судом, и даже у президента нет власти помиловать такого осужденного.



Повестки Конгресса выбивают у соратников Трампа из рук оба имеющихся у них козыря: во-первых, сводятся на нет успехи республиканца в назначении как можно большего числа судей-консерваторов в суды всех уровней. Во-вторых, союзники президента не могут рассчитывать на помилование со стороны своего патрона.



В планах демократов уже обозначено около сотни "сфер интересов", по которым они планируют рассылать повестки. Помимо связей с Россией, предполагается заставить Трампа опубликовать свою налоговую отчетность, разобраться с его финансовыми взаимоотношениями с Саудовской Аравией, выяснить, что толкнуло его выйти из Сирии.



Трамповские назначенцы, скорее всего, вынуждены будут отчитаться о политике разделения детей-нелегалов и их родителей на границе и о своих конфликтах интересов.



Список интересующих законодателей прегрешений можно продолжать очень долго. Легко предположить, что такая тактика тысячи порезов окончательно парализует работу администрации и правительства и максимально затруднит наем новых сотрудников.



В этих условиях превентивный удар Трампа по демократам выглядит логичным и обоснованным – пока власти заняты разрешением последствий шатдауна, им не до контроля исполнительной власти и стрельбы из повесточной пушки.



Проблемы с крылом



Повесточная тактика демократов выглядит удачным выбором, а главное – хорошо отражает настроение большинства американских избирателей, которые не поддерживают идею импичмента Трампа. По данным опросов, число сторонников отрешения президента от власти сократилось с 47% до 43%.



Избиратели демократов хотят, чтобы политики не думали об импичменте, а контролировали работу Трампа и его соратников и занимались полезным делом: например, искали способы сделать медицинские услуги более доступными и расширить систему страхования.



Демократы учитывают эти настроения и стараются демонстрировать конструктивную позицию. Например, Нэнси Пелоси заявила, что готова работать с республиканцами. Тем более в вопросах снижения цен на медицинские услуги и восстановления изношенной инфраструктуры обе партии можно назвать союзницами.



Но демократам будет непросто последовательно придерживаться умеренной тактики, потому что помимо осторожных центристов в руководстве у партии в Палате представителей появилось радикальное левое крыло. Его представители не стесняются публично называть президента "motherfucker" и требуют начать процедуру импичмента прямо сейчас.



Пелоси в ответ возражает, что речь об импичменте можно вести только после того, как завершится расследование комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. Но требующее отставки Трампа меньшинство очень активно, и не исключено, что они попытаются добиться своей цели, не дожидаясь расследований и реакции своих более умеренных коллег.



Тем более что последние публикации в американской прессе создают для этого удобный информационный фон. В начале января New York Times опубликовала громкую новость, что ФБР с мая 2017 года ведет расследование, не работает ли американский президент на Россию. Следом Washington Post сообщила, что, по данным ее источников, после встречи с Путиным в Гамбурге в 2017 году Трамп забрал у переводчика записи и приказал не делиться с приближенными содержанием переговоров. Более того, во время второй встречи там же он беседовал с Путиным один, полагаясь на переводчика российского лидера. В итоге даже в секретных архивах США нет подробной расшифровки пяти разговоров двух лидеров, а переводчица Трампа теперь может стать одной из первых, по кому Конгресс выстрелит из своей повесточной пушки.



Паралич-2020



Обе стороны максимально повышают ставки в противостоянии. Трамп понимает, что демократическая Палата представителей не даст ему передышки, несмотря на примирительные заявления Пелоси. Сами демократы тоже вынуждены действовать в логике ситуации: на них давит активное левое меньшинство, а разговоры о необходимости импичмента постоянно подогреваются сенсационными публикациями.



Расследование Мюллера уже находится в финальной стадии и почти завершено. Но скорее всего, та часть его результатов, которая будет доступна публично, даже в худшем случае окажется недостаточно конкретной, чтобы однозначно судить о виновности Трампа.



Если под давлением левого крыла демократы рискнут и все-таки начнут процедуру импичмента, то в Сенате их неизбежно будет ждать разочарование: республиканцы не сдадут своего президента без четких и однозначных выводов Мюллера. Провал импичмента может серьезно ударить по популярности демократов, потому что опросы показывают, что американское общество устало от препирательств в Вашингтоне и ждет от политиков более конструктивного поведения.



Если умеренное крыло партии возобладает и демократы решат пересидеть Трампа, конфликт между президентом и Палатой представителей все равно никуда не денется. Работа правительства будет парализована бесконечным потоком повесток, а все стороны сосредоточатся на подготовке к действительно важному в этих условиях событию – президентским выборам 2020 года. Источник - Московский Центр Карнеги

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547897640

Новости Казахстана

- Сенат ратифицировал ряд межправительственных Соглашений

- Кадровые перестановки

- Депутаты фракции партии "Нур Отан" в Мажилисе обсудили вопросы ПМСП

- В Казахстане в 2018 году введено в эксплуатацию 12,5 млн. кв. м жилья

- 27 февраля состоится XVIII съезд партии "Нұр Отан"

- Об эпидемиологической ситуации по кори

- Решение суда о принудительной ликвидации АО "Эксимбанк Казахстан" вступило в законную силу

- "Чувство юмора - высшая форма психической защиты"

- Дети Завода - "Детям Арбата"

- Каких полководцев больше всего любили красноармейцы во время Великой Отечественной

