Путин нырнул в крещенскую прорубь. И вынырнул...

15:47 19.01.2019

Путин окунулся в прорубь на Крещение



В ходе мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, президент России Владимир Путин окунулся в прорубь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Кремля.



"Да, Путин окунулся в прорубь", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в мероприятиях, приуроченных к празднованию Крещения, в ночь на 19 января 2019 года приняли участие около 2,4 млн жителей страны.