Алмалык, Навои и Узметком - три крупнейших горно-металлургических комбината Узбекистана проведут IPO

15:57 19.01.2019

Три крупнейших горно-металлургических комбината Узбекистана – Алмалыкский ГМК, Навоийский ГМК и "Узметкомбинат" проведут до конца 2023 года IPO, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства.



Мирзиеев поручил Республиканской комиссии по реформированию горно-металлургической отрасли, которую возглавляет премьер-министр Абдулла Арипов, разработать до 1 июля 2019 года с привлечением международных финансовых институтов и консалтинговых организаций Концепцию реформирования и развития крупных предприятий горно-металлургической отрасли.



Документ должен предусмотреть привлечение инвесторов исключительно путем первичного (IPO) и вторичного публичного размещения (SPO) акций этих предприятий на отечественном и международных фондовых рынках.



В частности, планируется, что IPO Узбекского металлургического комбината может пройти уже в 2022 году, Алмалыкского ГМК – в 2023 году, преобразуемого в акционерное общество Навоийского ГМК – в 2023 году.



Кроме того, в стране вводится новый порядок, в рамках которого, начиная с итогов 2019 года, крупные предприятия горно-металлургической отрасли в обязательном порядке составляют финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами и проводят независимый внешний аудит с привлечением международных аудиторских компаний.



Они также должны внедрить в практику минимальные требования по уровню рентабельности продаж активов, оборачиваемости активов и обязательств, другие показатели, определяемые в соответствии с требованиями международных фондовых бирж и финансовых институтов.



При этом, начиная с итогов 2020 года, предприятия осуществляют внедрение корпоративных раскрытий в соответствии с принципами и требованиями Международных стандартов по учету и отчетности (ISAR) и публикацию отчетности, в том числе по экономическим, социальным и экологическим вопросам, в соответствии с Глобальной инициативой отчетности (GRI).