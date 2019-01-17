В Узбекистане создадут единую Монополию по добыче урана

16:00 19.01.2019

В Узбекистане в ближайшее время будет создано единое государственное предприятие по добыче и переработке урана, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства.



Оно будет организовано на базе активов Навоийского горно-металлургического комбината. Также в отдельную структуру будет выделено предприятие по добыче и переработке драгоценных металлов.



Навоийский ГМК сегодня занимает седьмое место в мире по добыче урана и производству закиси-окиси этого элемента. Комбинат является единственным в Узбекистане оператором, осуществляющим добычу урана и производство на экспорт готовой продукции. Основу минерально-сырьевой базы уранового производства составляют 20 месторождений и 10 перспективных площадей.



Начиная с 1994 года, вся добыча урана в Навоийском ГМК осуществляется только способом подземного выщелачивания через системы геотехнологических скважин, сооружаемых на поверхности. Данная технология позволила увеличить сырьевую базу за счет вовлечения в отработку запасов бедных руд месторождений песчаникового типа, переработка которых ранее считалась нерентабельной.



В настоящее время действует семь рудников, в отработку вовлечены запасы 17 месторождений. Получаемый на рудниках урансодержащий продукт подвергается окончательной переработке на Гидрометаллургическом заводе-1, после чего он в качестве готовой продукции поступает на реализацию.



Отметим, что по разведанные и оцененные запасы урана в стране составляют около 190 тысяч тонн, из которых более 140 тысяч тонн – уран месторождений песчаникового типа, 47 тысяч тонн – черносланцевого типа.



Узбекистан в 2017 году подписал семилетний контракт на поставку урана в США на 300 миллионов долларов. Кроме того, Узбекистан поставляет свой уран в Японию.



В августе 2014 года Навоийский горно-металлургический комбинат и индийская UCIL подписали контракт, предусматривающий закупки до 500 тонн узбекского урана в год в 2014-2018 годах. На днях в ходе визита Шавката Мирзиеева в Индию был подписан новый долгосрочной контракт по экспорту узбекского урана.



Темир Исаев