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|В Узбекистане создадут единую Монополию по добыче урана
16:00 19.01.2019
В Узбекистане в ближайшее время будет создано единое государственное предприятие по добыче и переработке урана, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства.
Оно будет организовано на базе активов Навоийского горно-металлургического комбината. Также в отдельную структуру будет выделено предприятие по добыче и переработке драгоценных металлов.
Навоийский ГМК сегодня занимает седьмое место в мире по добыче урана и производству закиси-окиси этого элемента. Комбинат является единственным в Узбекистане оператором, осуществляющим добычу урана и производство на экспорт готовой продукции. Основу минерально-сырьевой базы уранового производства составляют 20 месторождений и 10 перспективных площадей.
Начиная с 1994 года, вся добыча урана в Навоийском ГМК осуществляется только способом подземного выщелачивания через системы геотехнологических скважин, сооружаемых на поверхности. Данная технология позволила увеличить сырьевую базу за счет вовлечения в отработку запасов бедных руд месторождений песчаникового типа, переработка которых ранее считалась нерентабельной.
В настоящее время действует семь рудников, в отработку вовлечены запасы 17 месторождений. Получаемый на рудниках урансодержащий продукт подвергается окончательной переработке на Гидрометаллургическом заводе-1, после чего он в качестве готовой продукции поступает на реализацию.
Отметим, что по разведанные и оцененные запасы урана в стране составляют около 190 тысяч тонн, из которых более 140 тысяч тонн – уран месторождений песчаникового типа, 47 тысяч тонн – черносланцевого типа.
Узбекистан в 2017 году подписал семилетний контракт на поставку урана в США на 300 миллионов долларов. Кроме того, Узбекистан поставляет свой уран в Японию.
В августе 2014 года Навоийский горно-металлургический комбинат и индийская UCIL подписали контракт, предусматривающий закупки до 500 тонн узбекского урана в год в 2014-2018 годах. На днях в ходе визита Шавката Мирзиеева в Индию был подписан новый долгосрочной контракт по экспорту узбекского урана.
Темир Исаев