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|Украинский попик Филаретка провозгласил себя "патриархом всея Руси"
17:46 19.01.2019
Филарет провозгласил себя "патриархом всея Руси"
Лидер украинских раскольников, так называемый почетный патриарх украинской "новой церкви" Филарет (Денисенко) стал именовать себя "патриархом Киевским и всея Руси – Украины", об этом сообщил богослов, протодиакон Московского патриархата Андрей Кураев.
На своей странице в LiveJournal Кураев опубликовал документ с соответствующим заявлением.
Согласно распоряжению Киевского патриархата от 16 января, церкви должны поминать во время службы "Святейшего Филарета, патриарха Киевского и всея Руси – Украины" и "Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины", а также правящего архиерея.
Русская православная церковь лишила Филарета сана в 1992 году после того, как он объявил о создании "Украинской православной церкви Киевского патриархата". Спустя пять лет он был предан анафеме.
Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ставленнику Филарета "митрополиту" Епифанию томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. После этого Филарету припомнили слова о нежелании быть рабом Константинополя.
Ольга Никитина
19 января 2019,