Украинский попик Филаретка провозгласил себя "патриархом всея Руси"

17:46 19.01.2019

Филарет провозгласил себя "патриархом всея Руси"



Лидер украинских раскольников, так называемый почетный патриарх украинской "новой церкви" Филарет (Денисенко) стал именовать себя "патриархом Киевским и всея Руси – Украины", об этом сообщил богослов, протодиакон Московского патриархата Андрей Кураев.



На своей странице в LiveJournal Кураев опубликовал документ с соответствующим заявлением.



Согласно распоряжению Киевского патриархата от 16 января, церкви должны поминать во время службы "Святейшего Филарета, патриарха Киевского и всея Руси – Украины" и "Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины", а также правящего архиерея.



Русская православная церковь лишила Филарета сана в 1992 году после того, как он объявил о создании "Украинской православной церкви Киевского патриархата". Спустя пять лет он был предан анафеме.



Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ставленнику Филарета "митрополиту" Епифанию томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. После этого Филарету припомнили слова о нежелании быть рабом Константинополя.



Ольга Никитина

19 января 2019,