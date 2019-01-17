Жена экс-главы Интерпола Хуньвэя попросила полит-убежища во Франции

17:50 19.01.2019

Жена экс-главы Интерпола Хуньвэя попросила убежища во Франции из-за угроз



Грейс Мэн, жена исчезнувшего в Китае в прошлом году бывшего главы Интерпола Мэна Хуньвэя, заявила радиостанции Franceinfo, что попросила власти Франции предоставить ей убежище.



По словам женщины, в ее адрес поступали угрозы. Супруга экс-главы Интерпола остается во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. Она добавила, что в октябре прошлого года полиция Франции предоставила ей и двум ее 7-летним детям защиту.



Тогда два китайских бизнесмена предлагали ей полететь вместе с ними в Чехию на частном самолете, супруга экс-главы Интерпола отказалась, но через два дня они вновь пригласили ее в поездку по Европе.



Мэн Хунвэй пропал в октябре 2018 года, он не вернулся из отпуска, который проводил в Китае. Позже власти КНР рассказали, что в отношении чиновника ведется расследование, при этом в Пекине не пояснили, о каких правонарушениях идет речь и где находится Мэн Хунвэй. 7 октября в Интерполе сообщили, что получили от своего президента заявление об отставке.