 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жена экс-главы Интерпола Хуньвэя попросила полит-убежища во Франции
17:50 19.01.2019

Жена экс-главы Интерпола Хуньвэя попросила убежища во Франции из-за угроз

Грейс Мэн, жена исчезнувшего в Китае в прошлом году бывшего главы Интерпола Мэна Хуньвэя, заявила радиостанции Franceinfo, что попросила власти Франции предоставить ей убежище.

По словам женщины, в ее адрес поступали угрозы. Супруга экс-главы Интерпола остается во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. Она добавила, что в октябре прошлого года полиция Франции предоставила ей и двум ее 7-летним детям защиту.

Тогда два китайских бизнесмена предлагали ей полететь вместе с ними в Чехию на частном самолете, супруга экс-главы Интерпола отказалась, но через два дня они вновь пригласили ее в поездку по Европе.

Мэн Хунвэй пропал в октябре 2018 года, он не вернулся из отпуска, который проводил в Китае. Позже власти КНР рассказали, что в отношении чиновника ведется расследование, при этом в Пекине не пояснили, о каких правонарушениях идет речь и где находится Мэн Хунвэй. 7 октября в Интерполе сообщили, что получили от своего президента заявление об отставке.

Источник - ca-news.org
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