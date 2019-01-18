Сербия и Россия. Как принимали Путина "братушки", - П.Искендеров

17:51 19.01.2019 К визиту президента России В.В. Путина в Белград



Состоявшийся 17 января официальный визит президента России Владимира Путина в Белград вновь продемонстрировал исторически тесный и теплый характер российско-сербских отношений. Президента дружественного Сербии государства встречали многотысячные собрания жителей сербской столицы, а на главном "сборе" у стен крупнейшего на Балканах православного собора Святого Саввы (построенного при содействии России) собрались, по оценкам, до 150 тысяч жителей Белграда и других сербских городов.



"В четверг Сербия встречала Владимира Путина как героя. Самолет президента России прибыл в Белград в сопровождении почетного караула из истребителей МиГ-29, которые он недавно подарил этой стране, – писала лондонская The Guardian. – По прибытии российского лидера был дан торжественной залп из орудий и раздался колокольный звон, а на рекламных щитах по всему городу красовались сербский и российский флаги".



Сербии сегодня вновь необходима российская поддержка – как политическая, так и экономическая. Россия остается для сербов одним из важнейших торговых партнеров. Объем двусторонней торговли уже превысил 2 млрд долларов, а уровень российских инвестиций в сербскую экономику составляет свыше 4 млрд долларов. "Россия и Сербия намерены продолжать укреплять взаимодействие в экономической и инвестиционной сферах, – подтвердил в интервью сербской газете "Вечерне новости" президент Путин. – Этому призвано способствовать и готовящееся соглашение о свободной торговле между ЕврАзЭС и Сербией. Очередной раунд переговоров прошел в Белграде совсем недавно – 10-11 января. Рассчитываем, что подписание этого документа состоится до конца текущего года и откроет качественно новые возможности для повышения эффективности и практической отдачи от совместной работы в экономической области". "Россия, наверное, один из самых крупных инвесторов, если не самый крупный инвестор в экономику Сербии", – напомнил российский президент.



Сербия остро нуждается в российских инвестициях. Это касается в первую очередь развития газотранспортной инфраструктуры и обновления сети железных дорог. В ходе состоявшихся в Белграде переговоров российский лидер пообещал сербам капиталовложения в размере 1,4 млрд долларов в создание современной системы по транспортировке российского газа по экспортной нитке газопровода "Турецкий поток" в том случае, если будет задействован соответствующий маршрут через Болгарию, Сербию и Венгрию на газораспределительный хаб в австрийском Баумгартене. Что же касается железных дорог, то компания РЖД готова инвестировать еще примерно 230 миллионов евро с перспективой выведения общих объемов капиталовложений на уровень в 660 миллионов евро.



Политическая ситуация в регионе и Сербии никак не влияет на планы работ, свидетельствуют представители российских бизнес-структур, работающих в стране. Однако укрепление политических позиций России в Сербии и в целом на Балканах приобретает все большее значение. Как показала атмосфера визита Владимира Путина в Белград, в Сербии возлагают на Москву большие надежды – и в плане поддержки сербской позиции по Косово, и в более широком региональной аспекте. "Была попытка растащить сербский народ по разным государственным квартирам, но вряд ли решения будут жизнеспособными, если они не будут справедливыми", – подчеркнул Владимир Путин.



Одним из собеседников российского президента в Белграде стал многолетний лидер боснийских сербов, ныне председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик, с которым В. Путин обсудил как политические, так и торгово-экономические вопросы, в том числе присоединение Республики Сербской к проекту "Турецкий поток" наравне с Сербией. "Мы рассчитываем, что останется наша вовлеченность в проект "Турецкий поток", так же как мы фигурировали при обсуждении "Южного потока". У нас есть абсолютно все необходимые документы, все проектные документы, что позволяет нам это все делать", – подчеркнул Додик. Он рассказал и о том давлении, которое оказывают на Баня-Луку боснийские мусульмане, чтобы навязать выгодные Сараево и его западным партнерам решения: "Как и всегда бывает в Боснии, постоянно выдвигаются какие-то условия, и босняки сейчас выдвигают нам условия, что они пойдут на все, если мы согласимся на путь в НАТО, а мы, сербская часть, естественно, на это не согласны".



В самой Сербии позиции Александара Вучича в последние недели несколько пошатнулись в условиях продолжающихся манифестаций протеста. Социальный состав протестующих крайне широк, как и их требования. Сербскому президенту ставят в вину давление на оппозиционные СМИ, причастность к коррупции и даже стремление "сдать" Косово в обмен на членство Сербии в ЕС и НАТО, поскольку ранее сербский президент допустил раздел края на сербскую и албанскую части в целях "нормализации" отношений с Приштиной при посредничестве Евросоюза.



В том что касается косовской проблемы, налицо обострение ситуации в этом сербском крае. Основными причинами обострения стали односторонние шаги Приштины в плане создания регулярной армии и введения заградительных пошлин в отношении товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины. При этом если в вопросе о пошлинах Евросоюз выступил хотя бы со словесным осуждением действий своих косовских подопечных, то формирование косовской армии (нацеленной на проведение силовых акций против косовских сербов) не встретило даже словесного осуждения ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Между тем "очевидно, что подобный шаг воспринят проживающими в этой провинции сербами как прямая угроза их безопасности. И в целом он чреват серьезными рисками обострения обстановки в регионе. Едва ли в интересах ЕС закрывать глаза на подобные односторонние акции, грубо нарушающие международное право, особенно если в Брюсселе рассчитывают и в дальнейшем выполнять свои посреднические обязанности в диалоге между Белградом и Приштиной", подчеркнул В. Путин.



В настоящее время именно Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН способна реально блокировать все решения на международном уровне, угрожающие безопасности Сербии и интересам сербов. "В новый, 2019 год Сербия вступает с балластом и рядом нерешенных проблем – в том числе теми, которые касаются Косово и сербской экономики, а также волны арабских беженцев и оголтелого давления Запада на наш народ и государство. Сербия, окруженная странами Европейского союза и НАТО, каким-то чудом сохраняет себя и предпринимает осторожные попытки найти свой путь в этой навязанной темноте. Такое впечатление, что на этом пути ее единственным другом была и остается только Россия!" – пишет сербское издание "Печат".



"Наша благодарность, наша дружба, искреннее чувство братства, которое мы чувствуем по отношению к российскому народу, никогда не кончатся", – сказал, обращаясь к своему российскому коллеге, Александар Вучич.



Однако перспективы развития российско-сербских отношений напрямую зависят от способности сербского руководства выдержать давление Запада, который все более настойчиво пытается оторвать Сербию от России. Это давление прослеживается по таким направлениям, как попытки заставить Сербию заморозить сотрудничество с Россией в области энергетики, отказаться от предоставления дипломатического иммунитета сотрудникам Гуманитарного центра в Нише, свернуть военно-техническое сотрудничество в условиях, когда соседние балканские страны во главе с Хорватией активно вооружаются американским оружием, и даже присоединиться к антироссийским санкциям.



Александар Вучич всячески подчеркивает, что его страна не намерена вводить санкции против России. Однако действующий с 2015 года План индивидуального партнерства Сербии с НАТО при одновременном отказе сербской стороны от предоставления дипломатического иммунитета российским сотрудникам Гуманитарного центра в Нише оставляют определенные сомнения в отношении дальнейших внешнеполитических планов Белграда.



ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 18.01.2019 Источник - Фонд стратегической культуры

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