Теория квантового сознания и Коранические аяты, - Г.Инандж

14:27 20.01.2019 Теория квантового сознания, трансцендентность, квантовая психология и коранические аяты



Гюльнара Инандж, директор Международного онлайн аналитического центра "Этноглобус" (ethnoglobus.az )



Ключевые слова: Квантовое сознание, консенпция кванового сознания, транцентальная медитация, время , пространство, квантовое мышление.



Резюме:



Статья преподносит теорию квантового сознания как возможность практической реализации, рождение реалий нашей жизни в квантовом поле. В божественных религиях, признающих понятие "душа" квантовая теория имеет более твердую почву для опоры.



Целью же является представление теории квантового сознания к более широкой читательской публики.



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Квантовое сознание или квантовое происхождение сознания предоставляет возможность исследования деятельности сознания на плоскости квантовой механики.



Определение квантовое сознание или концепция квантового сознания было предложено американским анестезиологом Стюартом Хамероффом и членом американской научной академии , физиком, сэром Роджер Пенроузом.



В 1989 г. Р.Пенроуз в своей книге "Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики" о теории квантового сознания пишет следующее:



"...способность понимать никоим образом не может сводиться к некоторому набору правил. Более того, понимание является свойством, которое зависит от нашего сознания; и что бы не отвечало в нас за сознательное восприятие - это должно самым непосредственным образом участвовать в процессе "понимания".



Тем самым, в формировании нашего сознания с необходимостью есть элементы, которые не могут быть получены из какого бы то ни было набора вычислительных инструкций; что, естественно, дает нам веские основания считать, что сознательное восприятие - процесс существенно "невычислимый". (1.Роджер Пенроуз "Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики")



Можно сказать, что квантовое сознание проявляется как продолжение транцендентальной философии на физической плоскости.



" Разум никогда не имеет прямого отношения к предмету, а имеет всегда

отношение только к рассудку и посредством него -к своему собственному

эмпирическому применению; следовательно, он не создает никаких понятий (об

объектах), а только упорядочивает их и дает им то единство, которое они

могут иметь при максимальном своем расширении..." (2. Кант И. Критика чистого разума)



Примеры, выявляют, что сознание связано с материей и есть необходимость многогранный исследования темы с углов разных наук.



Сознание может формироваться и существовать как в самой материи, также за ее пределами. Если согласно квантовой теории во вселенной все и вся состоит из материи и волны, то в таком случае сознание может рождаться как в самом теле, также за его пределами в пространстве (душе).



Теория квантового сознания подразумевает применение на практике трансцендентальных исследований в неосуществленном мире, переводя их на возможности осознания человека.



Основатель школы неокантианства Герман Коген, использовавший термин "трансцендентальный метод" своей книге "Теория опыта Канта" это утверждение преподносит в такой форме : "Носители априори в кантовской теории - пространство и время, как и категории, их следует понимать в качестве методов, а не в качестве духовных форм."



Экзистенциальный аналитик Людвиг Бинсвангер вторит ему "…нет единственного пространства и единственного времени, а есть столько времен и пространств, сколько существует субъектов".



Многое в природе происходит вне зависимости от нашего их осознания и может существовать или не существовать только для нас в рамках наших способностях осознания.



Термин квантовая психология и метод было предложено Стивеном Волинским в конце XX века. В США действует Институт квантовой психологии , организаторами которого является С.Волински и Кристи Л.Кенен.



Как в квантовой физике, в квантовой психологии также говорится о материальной и волновой (энергия) основе всего сущего, все, что находится во вселенной, соединена единым полем энергии и взаимопроникает. Объект одновременно может быть и материей (точкой) и волной. Эта теория выводит осознание за пределы физического тела, усиливает возможности восприятия и понимания.



Например, если расширить данные границы осознания бытия воды, то она одновременно является и водой, и паром и льдом.



Но в рамках восприятия телесного сознания мы не имеем возможности одновременно видеть и воспринимать все эти формы одновременно.



Если мы находимся в сознании души, или согласно квантовой теории в квантовом поле (как волна или энергия) , то мы в состоянии видеть и осознавать другие формы существующего мира.



Согласно квантовой психологии, сознание человека существует по законам квантовой физики и действует как волна. Мысли человека и образы формируются в квантовом поле. При принятии существовании божественного бытия, понимание теории квантового сознания воспринимается легче.



Естественно, эта теория не признается учеными-материалистами, потому, что квантовое поле невозможно осознать и почувствовать возможностями материального физического тела.



Они предлагают квантовое сознание принять как "возможность использовать теорию квантового сознания как метафору в научных исследованиях", признать "в философском понимании как проявление современного физического редукционизма, заменяющего физиологический редукционизм", для указания "особого "квантообразного "уровня" сознания и т.д. (4.О научном статусе квантовой психологии. Геннадий Т. Красильников,Федор В. Мальчинский,Эльвира А. Крачко, RОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2017 ТОМ 14 No 2)



При признании существовании божественного начала квантовое сознание проявляется со всеми своими возможностями и проявлениями.



При чтении книги "Зоар" требуется соединение едином пространстве, быть одним сердцем, воссоединиться с Творцом, растаять в Нем. В Тегилим (Псалмы Давида) душа также называется "единая", что подтверждает единую сущность всей вселенной, так как Творец вдохнул всему миру свою суть.



В молитве шиитского правоверного Имама Али (с.) говорится: "Господи, отторгни меня от земных привязанностей, чтобы я воссоединился с Тобой."



В восточной философии воссоединению со Всевышним возможно в трансцендентном состоянии посредством особых медитативных техник, то есть быт неосознанным.



Во время медитации замедляется и останавливается ход мыслей, человек может наблюдать происходящее, но это не подразумевает покидание души его тела.



Особая трансцендентальная медитативная техника предложена Махариши Махеш Йоги и практикуется в государственных и частных учебных заведениях США, Латинской Америки и Индии.



Transendental meditasiya ilə kvant psixologiyasındakı meditativ texnikalar arasında yaxınlıq müşahidə olunur.



С.Волински предлагает разные техники, в том числе следующую: когда к нам приходит мысль, мы задаемся вопросом "откуда приходит эта мысль?", или "куда уходит эта мысль?". Тем самым мы создаем паузу в потоке мыслей, можем осознать и ощутить квантовое поле, с другой стороны наблюдать за мыслями. 5. Стивен Волински, Квантовое сознание.



В теории квантового сознания предлагается выходить за пределы мыслей и одновременно стать наблюдателем. Когда останавливаются мысли, принадлежащие физическому телу, или мы начинаем их наблюдать попадаем в квантовое поле.



Находиться в квантовом поле означает действовать не думая. Например , читать текст , не повторяя внутри себя, или осознать объект не анализируя его и другие методы. Следует отметить, что эти методы предлагаются в некоторых техниках быстрого чтения.



Для подтверждения существования квантового сознания в самом божественном начале приведем несколько примером из Корана.



Сура А`ла аят 7 " …ибо Он знает и явное и сокровенное!." , Тарик, аят "Пусть человек посмотрит на то, из чего он создан."



Квантовое поле можно отождествить словом "небосвод" или "трон"часто используемых в Коране и других божественных книгах. В трехмерном мире "небосвод" находится выше земли, над землей. Но в пятимерном и более высоких измерениях "небосвод" не имеет место расположения, то есть он вездесущ.



Если выразиться языком квантовой теории, то он находится в сосоянии волны - является квантовым полем.



"Те, которые носят трон, и те , которые вокруг него (ангелы), превозносят хвалу Господу своему..." 6. Коран, Мумин, аят 7.



Понятие "трон" и "которые вокруг него (ангелы)", также указывают на бесконечность- квантовое поле и находятся за пределами восприятия и возможностей физического тела.



Коран (перевод И.Ю.Крачковский), сура Исра, аят 85: "Они спрашивают тебя о духе. Скажи "Дух от повеления Господа моего. Даровано вам знания только немного"



В этом аяте также есть утверждение , что человек не является только материальным сушеством , тем самым подтверждает сушествование квантового поля и квантового сознания .



С другой стороны , причина ограниченной информации о душе заключается в том, что люди находясь в материально-физическом теле воспринимают Господа через сознание тела, для их осознания понятие "дух" (квантовое сознание) ограничено.



Другой пример из Корана(перевод И.Ю.Крачковский), - сура Исра, аят 72: "А кто был слеп в этой (жизни), тот и будущей –слеп и еще больше сбившийся с пути !" ("Если глаза души слепы, то он в вечном мире тоже будет слеп" (перевод с азербайджанского)



В переводе этого аята на азербайджанский язык используется слово "Qəlbin gözü "- глаза сердца (души). Это поэтичное образное значение слова "сердце", идентична поэтичному смыслу "душа" в русском языке. Когда говорится "Qəlbin gözü " подразумевается "глаза души" - квантовое поле, квантовое сознание. Если физические глаза человека слепы, то глаза его души также слепы, и он не может видеть незримое.



В этом выражении "Если глаза души слепы, то он в вечном мире тоже будет слеп" указывается на квантовое поле : вечность-небосвод и есть квантовое поле.



В завершении можно сказать следующее: В Торе Господь говорит Моисею : "И создал бог человека по образу и подобию Своему." Образ вездесущего Творца может состоять из энергии. Несомненно, язык божественных книг соответствовали пониманию людей времени, когда они были ниспосланы.



Господь не материален, Он есть энергия-квантовое поле, но Он материализуется в человеке, так как он, создавая человека, вдохнул в него свой Дух. Так как нет ничего статичного во Вселенной, то Господь проявляется во всем.



У нас с Ним одна суть, соответственно наше единение с Ним и слияние с Ним возможно в Его мощи.



Источники:



1.Роджер Пенроуз "Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики"

Иммануил Кант , "Критика чистого разума"

Герман Коген "Теория опыта Канта"

Стивен Волински, Квантовое сознание.

Quran, Əl-Mu`min 7-ci ayə.

4"О научном статусе квантовой психологии. (4.О научном статусе квантовой психологии. Геннадий Т. Красильников,Федор В. Мальчинский,Эльвира А. Крачко, RОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2017 ТОМ 14 No 2) Источник - Этноглобус

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