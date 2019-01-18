 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 19.01.2019
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14:36  Последний кризис капитализма. Выживет ли человечество в ближайшие 12 лет, - Ш.Султанов
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Пятница, 18.01.2019
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РосБуржуинство, несмотря на все унижения, слетится на шабаш в Давос
14:31 20.01.2019

"Русский дом" в Давосе: новый сезон. Что обсудят участники дискуссий
Официальная российская резиденция на Всемирном экономическом форуме будет работать 21 - 25 января

На сайте проекта "Русский дом" в швейцарском Давосе, организатором которого выступает Фонд Росконгресс, размещена деловая программа мероприятий. Официальная российская резиденция откроет свои двери 21 января и будет доступна для участников Всемирного экономического форума и гостей Давоса до 25 января. Программа, подготовленная экспертами Фонда Росконгресс, затрагивает актуальные вопросы развития современного мира и презентует успешный опыт диалога России с международным экспертным и бизнес-сообществом.

Развитие мировой энергетики и энергетическую безопасность мировой экономики участники обсудят в рамках дискуссии "Инвестиции в ТЭК в условиях волатильности мировых рынков" с участием Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрия Конова и вице-председателя компании IHSMarkit Дэниеля Ергина. Модератором сессии выступит телеведущий, специальный корреспондент PBSNewsHour Райан Чилкоут.

"Мы переживаем период трансформации энергетики, следствием чего зачастую становится повышенная волатильность мировых энергетических рынков. В такой ситуации важно четко оценивать дальнесрочные перспективы рынка и компаний, продолжать сохранять и даже наращивать уровень вложений в реальный сектор, в том числе и в период краткосрочной нестабильности. Инвестиции сегодня позволят уже завтра привлечь высококлассных специалистов, обеспечить разработку и внедрение новейших технологий, и реализацию масштабных проектов. Все это станет залогом дальнейшего успешного развития отраслей ТЭК и гарантией мировой энергобезопасности в будущем", – заявил Александр Новак накануне мероприятия.

Поговорят в "Русском доме" и о борьбе частных корпораций с киберпреступностью. Участники определят текущие проблемы трансграничного взаимодействия, обсудят существующие профильные инициативы и выделят ключевые направления развития для совместного противостояния глобальной киберпреступности. Дискуссия пройдет с участием заместителя председателя правления ПАО Сбербанк Станислава Кузнецова, главы Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума Троелса Оертинга И оргенсена и главного исполнительного директора BI.ZONE Дмитрия Самарцева.

Что такое "предприниматель нового поколения"? Ответ на этот вопрос попытаются найти участники сессии "Россия: ДНК нового предпринимателя" с участием управляющего партнера по странам СНГ компании EY Александра Ивлева, а также председателя совета директоров ООО "Яндекс" Джона Бойнтона, председателя совета директоров ООО "Мясокомбината „Павловская Слобода"" (Велком) Раисы Деминой, генерального директора компании ContinentExpress Станислава Костяшкина, генерального директора ООО "Русская переводческая компания" Тимофея Окроева и президента ООО "Орион Наследие" Давида Якобашвили.

Отдельное внимание в программе "Русского дома" традиционно уделяется современным технологиям. В рамках тематической сессии с участием министра, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы, председателя правления Делового совета по сотрудничеству с Индией Сергея Черемина обсудят цифровую трансформацию городов и перспективы внедрения искусственного интеллекта в управление муниципальными процессами и процедурами. Будут рассмотрены лучшие российские и мировые практики использования новейших технологий в работе городских служб и сервисов.

Электронная коммерция, мобильная телефония и финансовые технологии станут главными темами сессии "Экономика России – шаг вперед" с участием Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина. Диалог объединит представителей передовых и одних из самых технологических российских компаний, среди которых операционный и финансовый директор ООО "Яндекс" Грег Абовский, основатель компании FrontierVentures Дмитрий Алимов, президент, председатель правления АФК "Система" Андрей Дубовсков, вице-президент АО "Тинькофф Банк" Максим Евдокимов, член совета директоров компании Ozon Бернард Луки, а также основатель, председатель правления, главный исполнительный директор компании OpportunityNetwork Брайан Паллас. Модератором выступит главный исполнительный директор, сооснователь компании EMТом Блэквэлл. Также на полях "Русского дома" в Давосе Министр экономического развития Российской Федерации проведет закрытую встречу с компаниями-членами Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

"Тема развития предпринимательства сегодня выходит на первый план. Предприниматели – движущая сила современной экономики, именно они внедряют инновации, создают новые рабочие места, не боятся рисковать и по сути меняют нашу действительность. Очень важно продолжать уже начатую деятельность по выработке и внедрению реальных мер поддержки, которые будут способствовать росту предпринимательской активности", – сказал координатор иностранных участников КСИИ, управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

В рамках культурной программы гостей "Русского дома" ожидает традиционное русское гостеприимство, вечерние выступления музыкальных коллективов и исполнителей.

Проект "Русский дом" является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. Современное многофункциональное пространство "Русского дома" для официального и неформального общения будет доступно участникам Всемирного экономического форума и гостям Давоса ежедневно.

Полная программа мероприятий официальной российской резиденции доступна на официальном сайте проекта "Русский дом": www.houserussia.com.

Источник - КП
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