 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Содрали хиджаб и кормят свининой: В США без причины арестовали иранскую журналистку Марзие Хашеми
14:34 20.01.2019

Сейчас ее допрашивают сотрудники ФБР

АББАС ДЖУМА

Телеведущая иранского государственного телеканала Press TV Марзие Хашеми была арестована, как только прилетела в США. Информационное агентство ISNA сообщает, что женщину задержали без причины в Сент-Луисе, куда она прилетела, чтобы навестить больного брата. Сама Марзие - гражданка США. Она родилась в Новом Орлеане под именем Мелани Франклин.

Руководству телеканала пояснили, что телеведущая сейчас находится в центре допросов ФБР. Более двух суток ее родные не могут как следует с ней поговорить. Во время краткого телефонного разговора Марзие сказала, что никаких обвинений ей предъявлено не было. Однако обращаются с ней, как с преступницей: заставили снять хиджаб и надели на руки и ноги наручники. Журналистке также не дают молиться и не предоставляют халяльной еды (продукты, употребление которых разрешено в исламе).

РЕАКЦИЯ НА АРЕСТ

Министр иностранных дел страны Джавад Зариф осудил этот арест. По словам дипломата, это настоящее "покушение на свободу слова". Пользователи социальных сетей уже запустили посты с хэштегами #FreeMarziehHashemi и #Pray4MarziehHashemi.

В интервью иранскому информагентству "Мехр" бывший офицер ЦРУ Роберт Стил сказал: "Я знаю эту женщину. Мы организовывали кампанию, связанную с реформой избирательного процесса в Соединенных Штатах. Ее арест сильно ударит по Дональду Трампу, который нуждается в поддержке чернокожих американцев. Ведь эту женщину очень уважали в афроамериканской среде".

ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

Ливанская журналистка Марва Осман считает, что ФБР похитили ее коллегу.

- Запрет на хиджаб показался им недостаточным унижением, и они разрешили ей ходить только в футболке. Кроме того, ей предлагали только свинину - даже в хлебе отказывали. Дочь Хашеми сказала, что единственной едой, которую мать ела за последние два дня, была пачка печенья, - рассказала Осман. - Соединенные Штаты, которые так любят напоминать всем вокруг о правах человека, свободе слова и плюрализме мнений, показали миру свое истинное лицо, похитив Марзие. Мало того, что ФБР незаконно удерживает человека без предъявления каких-либо обвинений, они еще и издеваются над ней.

МЫ ЗНАЕМ НЕ БОЛЬШЕ ВАШЕГО

Как рассказали "КП" коллеги Марзие, им известно об арестованной журналистке не больше, чем другим СМИ, освещающим эту историю.

"Смотрите спецвыпуски Press TV - они снимают много информативных передач о Марзие", - посоветовали нам на телеканале.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547984040
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