ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту

14:36 20.01.2019

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического двустороннего партнерства. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.



Целью внедрения цифровой валюты является возможность облегчить трансграничные платежи, а также развитие технологий и оценка рисков кибербезопасности. После введения криптовалютой смогут пользоваться центральные и коммерческие банки.



Также обе страны объявили об упрощении таможенных процедур и проведении совместных учений, направленных на оценку устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае природного бедствия или кризиса.



17 января министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия собирается инвестировать в российскую нефтехимическую отрасль.