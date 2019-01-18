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|ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту
14:36 20.01.2019
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического двустороннего партнерства. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.
Целью внедрения цифровой валюты является возможность облегчить трансграничные платежи, а также развитие технологий и оценка рисков кибербезопасности. После введения криптовалютой смогут пользоваться центральные и коммерческие банки.
Также обе страны объявили об упрощении таможенных процедур и проведении совместных учений, направленных на оценку устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае природного бедствия или кризиса.
17 января министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия собирается инвестировать в российскую нефтехимическую отрасль.