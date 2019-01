Каинова печать геноцида индейцев на англосаксонском либерализме

19:39 20.01.2019

180 лет "Дороги слез"



ДМИТРИЙ МИНИН



Претендуя на роль политического и морального мирового лидера, США много занимаются историческим мифотворчеством. Вместе с англичанами они насаждают картину "извечного тиранства" своих противников и извечной собственной борьбы за свободу и права всех народов. Однако реальность опровергает эти мифы. Одной из самых позорных страниц истории освоения североамериканского континента является геноцид его коренного населения сначала британскими колонизаторами, затем их преемниками из США.



В эти дни уместно вспомнить о 180-летней годовщине завершения процесса принудительной депортации (1830-1839 гг.) пяти "цивилизованных племен" из юго-восточной части США на безжизненные в те времена территории за Миссисипи в Оклахоме. Во время этой насильственной акции, получившей название "Дороги слез", от болезней, голода и пуль погибло около 15 тыс. индейцев племен чероки (Cherokee), чикасо (Chickasaw), чокто (Choctaw), маскоги (Creek) и семинолов (Seminole).



Этот эпизод опровергает устоявшиеся голливудские клише о кровожадных дикарях, нападавших на мирных переселенцев и спровоцировавших собственное уничтожение в результате ответных мер. Названные пять племен потому и назывались цивилизованными, что в конце XVIII – начале XIX вв. они перешли от кочевой к оседлой жизни, мало отличной от занятий прибывших из Европы соседей, в том числе в культурном плане. Например, чероки и чокто быстро усваивали европейские технологические достижения и культуру. У чероки были свои школы, письменность, они поголовно приняли христианство, издавали газету "Чероки Феникс", даже попытались принять, хотя и безуспешно, свою конституцию. Никакой физической угрозы соседям они не представляли, во многих отношениях ведя себя более миролюбиво, чем подвыпившие ковбои в салунах.



Перемещая индейцев из родных мест, власти США и конкретно президент Эндрю Джексон были обеспокоены не отсталостью индейцев, а, наоборот, их слишком быстрым приспособлением к жизни европейских поселенцев. Индейцы на юго-востоке пользовались известной автономией и владели богатыми землями. Они могли задуматься и о самоопределении. Отправив их по "Дороге слез", согласно принятому Конгрессом США Закону о выселении индейцев (Indian Removal Act) от 26 мая 1830 года, федеральные власти по существу пресекли их развитие. Законодательные собрания Джорджии, Теннеси, Алабамы, Миссисипи, Луизианы и других южных штатов имели свои виды на земли индейцев. Положение чероки, переселением которых был завершен весь процесс, особо осложнилось после того, как на их землях в 1834 г. было обнаружено золото.



На новых диких местах Оклахомы пять племен были постепенно сведены до уровня туристической достопримечательности. Президент Джексон с беспримерным цинизмом умудрился объявить лишение индейцев достигнутого ими прогресса благом. В специальном воззвании он витийствовал: "Друзья мои! Вы сами видите, что принесла вам так называемая цивилизация! Отправляйтесь на Индейскую территорию за Миссури – и там живите той жизнью, какая вам угодна!"



Обещанной свободной жизни на новых местах индейцы не получили. Власти, помимо мер прямого физического насилия, в целях ограничения численности индейцев лишали их возможности элементарно прокормиться. Так, в середине XIX в. в Северной Америке началось беспрецедентно широкое истребление бизонов – своего рода зооцид. В таких масштабах в нем не было смысла. Однако мясо этих животных было основным средством питания коренного населения. Уничтожая их, власти и колонисты обрекали индейцев на голодную смерть.



По оценкам исследователей, в 1800 году численность бизонов на континенте составляла 30-40 миллионов, а к концу XIX века они были истреблены почти поголовно. Американский генерал Филип Шеридан, прославившийся в гражданской войне на стороне северян, писал: "Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев. Пошлите им порох и свинец, коли угодно, и позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех бизонов!" Шеридан, подчеркивая важность истребления бизонов, предлагал в Конгрессе США учредить специальную медаль для охотников за ними.



Известный каждому школьнику в США герой американского фольклора Буффало Билл, настоящее имя которого Уильям Фредерик Коуди, прославился, например, тем, что за восемнадцать месяцев варварски убил 4280 бизонов. Железнодорожные компании использовали бизонов в качестве живых мишеней для развлечения пассажиров. Когда поезд подходил на расстояние ружейного выстрела к стаду, он замедлял ход или останавливался, окна опускались и пассажирам предлагалось заняться охотой, используя оружие и боеприпасы, предоставляемые компанией. Более 75 миллионов шкур бизонов прошли через руки американских дельцов в то время.



Практиковались и более изуверские методы. Немецкий этнолог Густав фон Генигсвальд сообщал в середине XIX в., что члены антииндейской милиции "отравили стрихнином питьевую воду деревни Кайнганг, вызвав смертельный исход приблизительно двух тысяч индейцев всех возрастов". Эти изуверы не были оригинальны, они следовали традициям, заложенным англичанами. Так, едва ли не первый пример биологической войны в новой истории продемонстрировал командующий британской армией в Северной Америке генерал, впоследствии фельдмаршал Джеффри Амхерст. В 1763 г. во время восстания племени оттавов во главе с их вождем Понтиаком он добивался "военных успехов", распространяя среди индейцев черную оспу.



В своем письме от 29 июня полковнику Г. Буке, готовившему в Ланкастере экспедицию в помощь его войскам, генерал Амхерст писал: "Возможно ли распространить эпидемию оспы среди племен восставших индейцев? Мы должны использовать любую хитрость, чтобы ослабить их". (1) Буке ответил согласием: "Я постараюсь заразить этих ублюдков с помощью одеял, которые могут попасть в их руки, и постараюсь не заразиться сам". И Амхерст ответил ему на это: "Ты должен сделать все возможное, дабы заразить индейцев с помощью одеял, так же как ты должен использовать любой другой метод, ради искоренения этой отвратительной расы". (2)



В США и Англии до сих пор находятся исследователи, которые утверждают, что факт прямой передачи указанных одеял нигде не зафиксирован, а потому и не доказан. Однако нужны ли дополнительные доказательства, когда известно, что такой приказ был отдан, а за невыполнение приказов в те времена в британской армии наказывали расстрелом. Буке же был только поощрен. Известен и результат – до половины всех членов племен, участников восстания Понтиака, погибли от черной оспы.



Говорят, что история повторяется. Методы, с помощью которых государства строят свою политику, видимо, тоже повторяются. Особый интерес англичан к применению отравляющих веществ прослеживается и сегодня. А уж по части наложения всякого рода санкций у их исторических преемников – американцев конкурентов просто нет.



(1) Memorandum by Sir Jeffery Amherst, May 4, 1763, HBP, series 21634, 161. Цит по. Grenier J. The First Way of War: American War Making on the Frontier, 1607–1814. Cambridge University Press., 2005, р. 144



(2) Bouquet to Amherst, July 13, 1763, ibid., series 21634, 215. Цит по. Grenier J. First Way of War… P. 145