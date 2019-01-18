Какие тайны скрывает "город мертвых", расположенный возле окраин Астаны

19:41 20.01.2019

Болотные топи окраин Астаны все еще таят в себе много загадок. Уже доказано учеными, что тысячу лет назад здесь был город, потом – место захоронения знати. Но почему именно здесь? Неужели всяких ханов и баев в бескрайней казахской степи и похоронить-то негде было? Или наши предки какой-то секрет знали? На все эти вопросы ученым еще предстоит найти ответы, но только если будет финансирование.



Предыстория



О том, что на месте современной Астаны когда-то был другой город, писал еще в позапрошлом веке русский инженер-топограф Иван ШАНГИН. Исследуя в 1816 году долины рек Нуры и Ишим, он заметил следы древних развалин. Как предположил исследователь, это могут быть остатки древнего поселения.



Всерьез проверить гипотезу русского топографа взялся в 1998 году один из самых именитых археологов Казахстана Кемаль АКИШЕВ. Через год после начала раскопок археологи нашли остатки древнего города. Минареты, мавзолеи, следы поселений ремесленников и даже уникальная система ирригации – с каждым новым отвоеванным у времени сантиметром земли историки убеждались: их находка может перевернуть все современное видение древнего мира. Городище, которое, как удалось установить исследователям, носило имя Бозок, – прямое доказательство того, что в X–XI веках предки современных казахов занимались не только кочевым скотоводством, но и строили города, развивали ремесленничество и земледелие. На почти 40 гектарах были найдены руины гончарных мастерских, крепостных стен и системы полива растений. Сейчас в научном сообществе сформировалось четкое видение того, что в то время Бозок был стратегическим пунктом на степном участке Великого Шелкового пути и даже ставкой кыпчакских ханов. Поселение, возникшее ориентировочно в VIII веке и ставшее административным центром региона спустя 300 лет, в XIII–XIV веках стало по-настоящему культовым местом. Здесь было найдено несколько десятков мавзолеев, также археологам удалось извлечь из одного захоронения скелеты 60 человек.



"Остров" предков



Если взглянуть на карту, то Бозок расположен на побережье озера Бузыкты, фактически в центре нескольких водоемов. С одной стороны, в пяти километрах Ишим, с другой – в 7 километрах речка Козыкош, соединяющая Ишим и Нуру, с двух других сторон (примерно на расстоянии тех же пяти километров) безымянные притоки Козыкош. По сути, городище изолировано водой от остального мира со всех сторон. Совпадение или продуманный выбор последнего пристанища для самых лучших представителей рода?



– Уже сейчас очевидно, что Бозок – это священное для наших предков место. Здесь они хоронили знатных людей своих родов, причем последние захоронения относятся к позднему средневековью, – говорит руководитель научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Берик АБДЫГАЛИУЛЫ.



В культуре казахов нет страха мертвых. Наоборот, считалось, что достойный представитель рода после смерти превращается в духа-покровителя. Аруахов почитали в мирное время и призывали на помощь в битвах. До сих пор в народе ходят легенды о чудесных исцелениях после ночи, проведенной в мавзолее святых старцев.



Современная цивилизация относится к смерти иначе: считается, что жить возле кладбища – вредно для психики и здоровья. Историки с этим не спорят – не их стезя, однако просят обратить внимание: древние мертвых чтили и гордились соседством с ними.



Музей на кладбище



Так уж вышло, что городище Бозок оказалось в границах городской черты Астаны. Буквально в 500 метрах от остатков древнего города – коттеджный городок и автодорога. Причем далеко не все местные жители знают, что рядом с ними – одно из самых культовых мест Центрального Казахстана. Сейчас работы законсервированы: Бозок расположен в болотистой местности, и углублять раскопки сложно из-за грунтовых вод. Со стороны местность выглядит как большой пустырь. Но, как надеются историки, скоро все изменится.



– Сейчас стоит задача по музеификации городища. Возможно, мы сделаем какую-то часть раскопок крытой и доступной для посещения туристов. Во-вторых, планируется строительство этнокультурного комплекса. Мы бы хотели сделать реконструкцию домов, быта тех времен, показать на примере Бозока историю эволюции казахской государственности. Также предполагается, что там будет место отдыха для туристов: юрты, национальная кухня, конные прогулки и мини-зоопарк, – делится планами на будущее Берик Абдыгалиулы.



К слову, подобные планы историки вынашивают давно: еще 9 лет назад городище под свою опеку обещала взять НДП "Нур Отан". И директор НИИ археологии имени К. Акишева ЕНУ Марал Хабдулина убеждала партийных функционеров, что Бозок мог бы стать отличным музейным комплексом под открытым небом.



– Он стал бы прекрасным туристическим местом. Мы могли бы здесь восстановить один из "кварталов" – построить дома, минарет. Сейчас хотим хотя бы огородить данную территорию, чтобы здесь не ездили, не пасли скот, – говорила она тогда.



Но более или менее реалистичные очертания проект начинает принимать только сейчас. На следующий год запланирована разработка эскизов и технико-экономического обоснования. Если проект будет одобрен, то к 2020 году можно ожидать начало строительства. По расчетам министерства культуры и спорта РК, туристическим объектом Бозок станет к 2022 году.



Как уверены историки, это позволит продолжить изучение загадочного города и создать завершенный образ Астаны.



Анна Величко

Астана