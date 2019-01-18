В Казахстане разводится каждая третья пара

20:07 20.01.2019

Казахстан по числу разводов уже не первый раз оказывается в числе лидеров.



В Казахстане разводится каждая третья пара. Об этом говорят специалисты отделов регистрации брака. Статистика их сильно огорчает. Ведь на этот шаг люди идут в достаточно зрелом возрасте: от 30 до 45 лет. Разводятся из-за бытовых конфликтов, насилия в семье, неспособности воспитывать детей, и по причине финансовых трудностей. В итоге ситуация приобрела такие масштабы, что республика уже не первый год входит в десятку стран по числу разводов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".



Жительница Павлодара Динара Кузекова в разводе пять лет. Сейчас женщине 33 года. С бывшим мужем, вспоминает Динара, прожили чуть больше четырех месяцев. Супруг, по ее словам, не хотел, чтобы она занималась бизнесом. Видел в ней домохозяйку. Это и стало причиной развода.



Динара Кузекова, жительница Павлодара:



- Самое главное в семье - это взаимоуважение, даже не любовь, а взаимоуважение. Если люди уважают друг друга, будет все. А если нет, и если мужчина просто хочет иметь кухарку и домработницу или прачку, то извините. Сейчас я готова выйти замуж повторно. Это вообще не проблема. Самое главное - чтобы мой бизнес принимали, уважали. Весь мой выбор, все.

В отделе РАГС Павлодара проанализировали браки и разводы за последние шесть лет. Больше всего поженившихся пар было в 2013 году - почти четыре тысячи. В 2018 эта цифра уже на 1300 меньше. При этом каждая третья пара подала на развод.



Жанна Токаева, главный специалист отдела РАГС Павлодара:



- По итогам 2018 года у нас по Павлодару зарегистрированы 2558 пар, оформлено на расторжение брака 1700 пар. В 2013 году по городу Павлодару оформлено 1735 расторжений брака, а в 2018 году - 1700. Здесь, значит, получается, динамика падает на расторжение брака, и здесь вот стабильное количество разводов за последние шесть лет.

Свыше трех с половиной тысяч исков о разводе насчитали в прошлом году павлодарские судьи. При этом служители фемиды пытаются исправить ситуацию. В октябре подключились к республиканскому проекту "Семейный суд". К сохранению ячеек общества привлекли педагогов, психологов, конфликтологов и соцработников.



Гульнур Тергемесова, судья Павлодарского областного суда:



- В период данного проекта сохранилось браков 575 семей. Мы считаем, что это очень хороший показатель. По административным делам в сфере семейно-бытовых отношений у нас примирилось 1179 семей. Это очень хороший результат, и мы надеемся, что он пойдет только на повышение.

Рост бракоразводных процессов отмечают и в Северо-Казахстанской области. В 2018 году в местные суды поступило свыше двух тысяч исков. Больше полутора тысяч заявлений судьи удовлетворили. Остальные семейные пары удалось помирить. При этом причины расторжения браков у всех почти одинаковые, отмечают специалисты.



Алия Айсина, судья суда СКО:



- Основные причины можно выделить 2-3 буквально. Это либо злоупотребление супругом спиртными напитками, либо какими-то иными веществами, отсутствие постоянного места работы, то есть отсутствие возможностей обеспечить полноценно семью. Насколько мне известно, возраст где-то до 40-45 лет в основном. Редко когда встречается, что достаточно взрослые люди обращаются в суд за расторжением брака.

Казахстан по числу разводов уже не первый раз оказывается в числе лидеров. Еще в 2015 году еженедельный англоязычный журнал "Economist" опубликовал статистику, по которой наша республика по этому показателю вошла в первую десятку. На первом месте тогда были остров Гуам (США), на втором - Россия. При этом международные аналитики отметили, что именно крепкие семьи и брачные отношения в стране являются факторами стабильности общества.