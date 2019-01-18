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|ПВО Сирии завалили все 7 ракет, запущенные в нее Израилем
20:18 20.01.2019
ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет
По данным российских военных, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моря
Семь израильских ракет уничтожены расчетами комплексов противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
"Панцирь" и "Бук" - комплексы противовоздушной обороны российского производства.
"Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отразили воздушную атаку авиации ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска. Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет", - говорится в сообщении центра.
Как рассказали российские военные, в атаке на аэропорт на юго-востоке Дамаска участвовали четыре израильских истребителя. "20 января 2019 года в 13:32 четыре самолета F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии", - сообщили в центре.
"Инфраструктура аэропорта не пострадала, - заявили российские военные. - Жертв и разрушений нет".
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
Комплексы семейства "Бук" относятся к системам ПВО средней дальности. Современные модификации комплекса "Бук" способны поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты, а также высокоточное оружие в полете.