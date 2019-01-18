Китай капитулировал в торговой войне с США? - "Регнум"

00:30 21.01.2019 Китай капитулировал в торговой войне с США?



Или это игра в поддавки с теряющим власть Трампом?



Дональд Трамп может заслуженно открывать шампанское. В длящейся уже без малого год торговой войне с Китаем одержана практически окончательная победа. Ее еще, конечно, требуется закрепить в виде юридического документа на предстоящей встрече в Вашингтоне, однако в целом это уже технические мелочи. Как сообщило агентство Bloomberg, китайские власти предложили кардинально расширить американский импорт.



На данный момент совокупный объем экспорта Соединенных Штатов составляет порядка 1,32 трлн долларов, из которых непосредственно на Китай приходится 122 млрд (9,2%). В свою очередь, импортируют они товаров и услуг на почти 500 млрд долларов больше, тем самым имея стабильно отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, 300 млрд долларов из которых тоже приходится на Китай. Положение требовалось как-то исправлять. В первую очередь добиваясь "более справедливых условий" в торговле с Поднебесной. Собственно, потому США с ней и начали столь непримиримую торговую войну.



И вроде как ее даже выиграли, потому что китайское предложение внешне выглядит полной капитуляцией. В течение ближайших шести лет Пекин добровольно готов нарастить объемы американского импорта еще на 1 трлн долларов, что практически удвоит всю внешнюю торговлю США и точно ликвидирует отрицательность платежного баланса.



Казалось бы, можно отменять санкции и возвращать пошлины до прежнего уровня. Однако возникает вопрос - с чего бы это китайские власти согласились отказаться от торговой прибыли? Дело даже не в самих деньгах, а в смысле существующего баланса. Экспорт не просто обеспечивает загрузку четвертой части промышленных мощностей и дает работу минимум каждому пятому трудоспособному китайцу. На США приходится 19% всей китайской внешней торговли, и она приносит больше 37% совокупной внешнеторговой прибыли. С остальным миром Пекин торгует тоже, но уровень доходности операций там ниже, так как рынки беднее. Тогда с чего бы вдруг?



Ответ на удивление прост, хотя, на первый взгляд, и не столь очевиден. Он напоминает анекдот про "обещать еще не значит жениться". Хорошо давать обещания, которые, очевидно, не придется исполнять, причем вина за это будет лежать на оппоненте. Еще на триллион Китай, с его слов, американских товаров и услуг купить готов, но готовы ли США найти у себя столько дополнительного товара?



К примеру, Поднебесная с удовольствием готова кардинально расширить закупки продовольствия, в том числе соевых бобов, по которым США входят в тройку мировых лидеров. Но вот беда, фермеры их производят на экспорт лишь на 22,8 млрд долларов в год. За шесть лет, по их собственным оценкам, урожаи можно нарастить максимум втрое, что даст до 40?50 млрд дополнительного объема продаж. Даже в целом по продовольственной группе, включая кукурузу, пшеницу и ряд других агрокультур, поднять за шесть лет фактическую планку объемов выше 80?90 млрд не получится никак.



На чем тогда добирать оставшиеся 910 млрд? Проталкивая американские товары в целях сокращения платежного дефицита, Трамп раздает очень много красивых обещаний. Например, сделать США крупнейшим мировым экспортером нефти и особенно газа, прежде всего, сжиженного. Теоретически сланцевые месторождения его как бы дать могут, но пока рыночные цены на него прогрессу добычи не способствуют. Американское министерство энергетики даже понизило прогноз объемов производства СПГ со 100 до 70 млн тонн в год.



И это при условии, что в дополнение к единственному сейчас работающему заводу прибавятся еще пять строящихся. Нет, в целом разрешений выдано 11, но два проекта находятся в процессе ликвидации, еще четыре заморожены до лучших конъюнктурных времен, строительство по ним даже не начиналось. Оставшиеся пять худо-бедно строятся в объеме первых очередей производственной мощности. Если все пойдет в нынешнем виде, то экспортные возможности США по СПГ достигнут в лучшем случае 30?32 млн тонн. По сравнению с нынешними 12 млн тонн, это, конечно, прогресс, но на триллион долларов дополнительных продаж он все равно никак не тянет.



И вот так там практически по всем направлениям. Трамп требует купить, а Китай сделать это согласился, но при условии, что Трамп обеспечит появление товара физически. Иначе о чем вообще речь? Сможет ли президент США выполнить свою часть сделки - вопрос более чем открытый. В конце концов, не сам же он лично будет строить новые заводы и распахивать дополнительные поля? Это должен сделать бизнес, но вот сможет ли он и имеет ли такое желание - пока очень сомнительно.



При всем своем промышленном и технологическом развитии Соединенные Штаты особо не имеют, что продавать миру. Звучит, конечно, странно, однако айфоны и множество прочего полезного и дорогого, на самом деле физически изготавливаются вовсе не в Америке, а то и вообще в Китае. Америка имеет Boeing и активно его продукцию продвигает. Даже местами успешно. Китайские компании еще с 2015 года готовы приобрести до 300 гражданских самолетов примерно на 38 млрд, но это тоже никак не триллион.



Технически выбрать его, конечно, можно, например поставками новейших вооружений, но кто в здравом уме согласится на такую негоциацию с главным геополитическим противником, вероятность возникновения большой войны с которым в ближайшее десятилетие Пентагон оценивает как почти абсолютную?



В общем, даже если собрать все, что Вашингтон сможет наскрести, объем закупок вырастет в лучшем случае еще миллиардов на 180?200, и на этом все. Но формально Китай согласился капитулировать "на американских условиях", а значит, торговые санкции с него следует снимать практически уже сегодня. Ну, или после официального подписания нового торгового договора в конце января - начале февраля текущего года.



В результате торговля возвращается к исходному чрезвычайно выгодному для КНР виду, Трамп с пафосом докладывает Сенату об очередной яркой победе и… все остается, как было изначально.



Такая вот получается интересная китайская капитуляция. И ведь самое любопытное, что, в общем, она вполне имеет шансы прокатить, так как Пекин фактически загнал Трампа в логический угол. Ты хотел расширения торговли? Так мы согласны! Хоть с завтрашнего утра. Договор? Давай подпишем? В ближайшую пятницу подойдет, или когда там у тебя есть ближайшее свободное окно в графике рабочих дел? Все, договорились, санкции отменяем?



Оно как бы следует согласиться, но тогда бюджет США лишится примерно 40 млрд долларов, поступающих в результате введенных заградительных пошлин. Если бы товаров на упомянутый выше триллион в год в Америке нашлось, то на подобное можно бы было внимания не обращать. Но даже через шесть лет цифра выглядит явно сомнительной.



Какое решение в этих условиях примет Трамп - становится главной интригой текущего момента. Особенно учитывая оговорку о строгой связи китайского согласия с итогами следующих президентских выборов. Мол, без Трампа в Белом доме предложение теряет силу. Нельзя исключать тот факт, что таким хитрым способом китайские власти нашли способ предложить Трампу своего рода большую взятку в виде обеспечения поддержки для вожделенного переизбрания.



Впрочем, хозяин Овального кабинета славится резкой сменой собственных взглядов. Кроме того, он находится в глубоком клинче с Сенатом, при малейшей возможности стремящимся блокировать любые действия президента вне зависимости от их смысла и последствий, что очень сильно затрудняет прогнозирование американской политики.



Но в любом случае китайцы свой ход сделали, теперь очередь за Вашингтоном.



Александр Запольскис Источник - REGNUM

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