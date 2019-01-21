 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон требует от Пекина права надзирать и наказывать, - М.Коростиков
09:34 21.01.2019

Белый дом хочет контролировать реформы торговой политики Китая

Вашингтон настаивает на создании механизма оценки эффективности проводимых Пекином реформ в области торговли и ставит это условием прекращения торговой войны. Об этом сообщили источники Reuters в администрации президента США Дональда Трампа. Если темп изменений будет признан неудовлетворительным, тарифы США в отношении китайских товаров могут снова вступить в силу. Пекин вполне может воспринять это предложение как вмешательство в свои внутренние дела. Ранее такие меры Вашингтон предлагал применить только против КНДР и Ирана.

Команда США, ведущая переговоры с КНР о прекращении длящейся с прошлого года торговой войны, в качестве одного из условий поставила создание специального механизма, который позволит Вашингтону оценивать и контролировать, проводит ли Пекин те реформы торговой политики, которые обещал. Если же США обнаружат нарушение Пекином его обещаний, тарифы на китайские товары будут возобновлены. По сути, это равносильно требованию дать Вашингтону постоянный и действенный рычаг влияния на торговую политику Китая.

Эрин Эннис, старший вице-президент Американо-китайского совета по бизнесу, сообщил Reuters, что система оценки должна быть построена на "четких проверяемых критериях". "Уменьшение или упразднение тарифов должно быть привязано к выполнению Пекином условий,- сообщил он.- Если Китай продемонстрирует выполнение условий соглашения при помощи такого процесса, это укрепит доверие между сторонами".

Вашингтон, напомним, требует от Пекина сделать рынок более открытым для импортных товаров, отменить требования по локализации иностранных предприятий, прекратить воровство интеллектуальной собственности, отменить субсидии своим компаниям и многое другое. С середины прошлого года стороны ввели друг против друга торговые тарифы на десятки миллиардов долларов, что негативно повлияло на экономику обеих стран. 1 декабря 2018 года США и КНР договорились на 90 дней приостановить торговую войну и попытаться за это время найти компромисс.

Источники Reuters утверждают, что за требованием о создании механизма верификации стоит один из ближайших сподвижников Дональда Трампа и многолетний критик китайской торговой политики, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Его предложения были ожидаемо негативно восприняты Пекином, "но не привели к разрыву переговоров". "Это выглядит как унижение,- добавил источник.- Но, возможно, стороны найдут способ, как позволить китайскому правительству сохранить лицо".

С характеристикой предложения согласен и профессор Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь. "Такая регулярная оценка практически равносильна мягкой форме внешнего управления,- заметил он в беседе с "Ъ".- Я сомневаюсь, что Пекин на это согласится. И я не помню прецедента установления подобных отношений между крупными державами". Действительно, ранее подобные меры контроля за проведением разного рода внутренних изменений применялись только в отношении государств, которые, с точки зрения США, серьезно дестабилизируют международную обстановку. В частности, Ирана и КНДР, от которых требуют дать США доступ к регулярной верификации процесса их ядерного разоружения.

7–8 января прошел последний на сегодняшний день раунд торговых переговоров США и КНР, в ходе которых Пекин предложил в течение шести лет радикально нарастить закупку американских товаров на сумму $1 трлн, чтобы закрыть беспокоящий США торговый дефицит. В 2018 году он, несмотря на введенные тарифы, достиг беспрецедентных $323 млрд ($351 млрд, по данным китайской статистики). Предложение китайской стороны, по данным Bloomberg, было Вашингтоном отклонено: американские переговорщики настаивают на выравнивании торгового баланса в течение всего двух лет.

Директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев полагает, что предложение США о механизме верификации чрезмерно радикально. "В случае Ирана это можно было предлагать, потому что существовала широкая международная коалиция поддержки этого шага,- заявил он "Ъ".- Здесь же согласия по этому вопросу нет даже в самих США, так как выдвижение таких жестких условий может похоронить шансы на достижение долгосрочного решения проблемы".

Михаил Коростиков
21.01.19

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548052440
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