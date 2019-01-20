 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Десятый акт" французского неповиновения. Покой им только снится, - А.Тарханов
09:42 21.01.2019

Одни "жилеты" спорят, другие дерутся
Диалог с властями сопровождался беспорядками на улицах Франции

"Десятый акт" протестов во Франции собрал столько же участников, сколько и девятый неделю назад. На улицы французских городов в субботу вышли 84 тыс. манифестантов. Сколько "желтых жилетов" предпочло демонстрациям предложенные правительством консультации, подсчету не поддается. Рассказывает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.

Субботние демонстрации в Париже и нескольких крупных городах развивались по обычному за последнее время сценарию. С утра шествия проходили мирно, этому помогали "народные дружины" из числа "желтых жилетов", но к вечеру полиции во многих местах приходилось охлаждать страсти демонстрантов с помощью водометов. По оценкам МВД, на улицы вышло 84 тыс. человек, то есть вопреки надеждам властей число участников акций не уменьшилось. Разумеется "жилеты" со своей стороны подозревают, что данные занижены, но их цифра в 86 тыс. не особенно отличается от официальной.

Самая многочисленная акция состоялась в Тулузе - она собрала 10 тыс. человек.

Это больше, чем в Париже, где было 7 тыс., Бордо, где собралось лишь 4 тыс., и Ренне с 2 тыс. демонстрантов. Но если шествие в Париже прошло довольно организованно, то в Тулузе и Бордо к вечеру начались погромы и драки. В Тулузе сожгли отделение Banque Populaire: французские телезрители могли с интересом наблюдать за тем, как перед горящим банком стояла толпа любопытствующих и снимала погром на мобильные телефоны. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в центре продолжающихся уже третий месяц буйных демонстраций, заламывают руки.

Потери бизнеса увеличиваются, в барыше только ремонтники, особенно стекольщики - с начала волнений работы у них только прибавилось.
Главный вопрос для правительства: удастся ли перейти к цивилизованным формам диалога с "желтыми жилетами". "Великая национальная консультация", которая началась по всей стране, проходит с переменным успехом, однако она увела с улиц по крайней мере старшее поколение, которое не в восторге от насилия.

Требования "желтых жилетов" поддерживает более половины населения, их действия - гораздо меньшее количество граждан.
Многие рады воспользоваться возможностью высказать правительству свои претензии в более цивилизованной форме. Даже радикальные "желтые жилеты" внимательно следят за этими собраниями и уже начали признавать их значимость. Чем иначе объяснить их вторжение в зал заседаний в Безансоне, где с участниками консультации встречался один из делегатов правительственной коалиции "Вперед, республика!"?

"Национальная консультация" была запущена без предварительной подготовки. Ее формы и возможные итоги утрясаются в процессе работы. Но уже очевидно, что главным вопросом, волнующим французов, остается перераспределение богатства. Идея президента, что обогащение компаний способствует благополучию граждан, опровергается альтернативными исследованиями, которым "жилеты" больше доверяют. Ассоциация Attac, объединяющая экономистов-антиглобалистов, распространила доклад, в котором утверждается, что крупнейшие французские предприятия за семь лет (с 2010 по 2017 год) увеличили свои доходы на 10% и при этом на 6,4% уменьшили отчисляемые в бюджет налоги.

Исследователи международного объединения Oxfam считают, что количество миллиардеров в мире удвоилось со времен кризиса 2008 года и что состояние 26 главных богачей превышает средства, которые имеются у половины мирового населения. При этом доля мультимиллиардеров в налогах только уменьшается. Так что Эмманюэлю Макрону, пользующемуся (скорее несправедливо) прозвищем "президент богатых", вряд ли удастся убедить население своей страны сохранить пониженную налоговую ставку на крупных предпринимателей. Рано или поздно его заставят вернуть и повысить "налог на богатство" (ISF), который он пытался заменить налогом на недвижимость.

Любопытно, как президент Макрон, победив и унизив оппозиционные партии и профсоюзы, остался в одиночестве против недовольства народа. Традиционная система многоцентровой демократии умела канализировать протест, разбивать его вал на несколько потоков, с которыми было легче иметь дело. Попытка установления во Франции "властной вертикали" натолкнулась на отчаяние народа, который решил, что его бросают в беде и больше не на кого надеяться, кроме как на самого себя.

Однако сама возможность это открыто и наступательно обсуждать помогает хотя бы снизить напряжение. Впервые за последние восемь месяцев популярность президента не падает, а даже немного растет. Опубликованные сегодня результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения IFOP по заказу еженедельника Journal de Dimanche, свидетельствуют, что популярность лидера выросла на 4%, его действия одобряют 27% французов. Конечно, это далеко от цифр (64%), с которых Эмманюэль Макрон начинал свое правление, но это знак того, что страна заметила его усилия, хотя и считает (72%) их недостаточными.



Алексей Тарханов
"Коммерсантъ" от 20.01.2019,

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548052920
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