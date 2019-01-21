Чудеса демократии в Конго. Уроки афро-деколонизации, - А.Мезяев

09:57 21.01.2019

Борьба за Конго не завершена



30 декабря 2018 г. в Демократической Республике Конго (ДРК) прошли всеобщие выборы. Если страна сумеет пройти по тонкому лезвию между голосованием и инаугурацией нового главы государства, то впервые за 58 лет независимости передача власти здесь произойдет мирным путем. Однако сумеет ли?



Первый премьер-министр Конго Патрис Лумумба (он занимал должность главы правительства всего два с половиной месяца!) был убит в январе 1961 года, и власть на 37 лет перешла в руки генерала Мобуту Сесе Секо, который в 1997 году, в свою очередь, был свергнут Лораном-Дезире Кабилой. Последнего убили при не выясненных обстоятельствах, и власть в 2001 году перешла к его сыну Жозефу Кабиле, правившему до последнего времени.



Серьезно осложнило обстановку молчание ЦИК, который после выборов 30 декабря не объявлял результаты выборов 11 дней! Наконец 10 января ЦИК обнародовал предварительные итоги. Председатель партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисекеди получил 38,6% голосов. Кандидат от коалиции "Ламука" Мартин Файюлу – почти 35 процентов, а лидер политического объединения "Общеконголезский фронт" Эммануэль Шадари (представитель партии власти) – около 24 процентов.



В условиях отмены выборов в трех провинциях, а также после длительной задержки объявления итогов голосования М. Файюла оспорил результаты. В соответствии с Законом о выборах ДРК официальные итоги голосования должны быть утверждены Конституционным судом, после чего состоится инаугурация избранного главы государства.



Пока победителем объявлен Феликс Чисекеди. Он не слишком опытный политик, но он сын ветерана конголезской политики Этьена Чисекеди. Карьера последнего воистину удивительна, хотя Чисекеди-старший не тянет ни на яркость Патриса Лумумбы, ни на харизму Лорана-Дезире Кабилы…. Начинал он как советник Патриса Лумумбы, но вся его политическая карьера – метание из стороны в сторону. Еще до свержения Лумумбы он успел предать его и переметнуться к А. Калонджи, который участвовал в развале страны на сепаратистские регионы и даже стал министром юстиции "государства" Южное Касаи. Затем Э. Чисекеди побывал высоким начальником в правительстве Касавубу, потом участвовал в его свержении вместе с Мобуту. Занимал важные позиции в правительстве Мобуту, но порвал с ним. Неоднократно находился в заключении. Это не помешало ему вновь становиться премьер-министром у того же Мобуту на короткие сроки в 1991, 1993 и 1997 годах! После свержения Мобуту имя Э. Чисекеди попало в список 250 лиц, которым было запрещено выдвижение на пост главы государства на первых демократических выборах 1999 года.



Этьен Чисекеди умер в январе 2017 года. Нынешние президентские выборы должны были состояться в 2016 году, но постоянно откладывались в связи "с отсутствием денег". Так власти удалось снизить шансы главного оппозиционного кандидата. Если бы выборы прошли в срок, именно Э. Чисекеди был бы наиболее вероятным победителем.



У избранного президента ДРК Феликса Чисекеди биография не столь яркая. Практически вся его политическая жизнь – это партийная работа в качестве сына лидера партии. Но так как незаконное выведение из игры его отца понимается всеми в ДРК, можно говорить, что проголосовали за его отца. На это и рассчитывала партийная верхушка, назначая сына ветерана конголезской политики кандидатом на президентские выборы.



Демократическая Республика Конго – уникальное по запасам полезных ископаемых государство. Его недра содержат практически всю таблицу Менделеева. Особое стратегическое значение этой республике придают запас цветных и редких металлов, без использования которых невозможен, например, выпуск авиационных двигателей бомбардировщиков дальней авиации. Зависимость военно-промышленного комплекса США от импорта из Конго превышает 50%, а по кобальту составляет 75%. Поэтому выборы в ДРК не могли обойтись без вмешательства извне.



Постоянно откладывавшиеся выборы в Конго обсуждались в Совете Безопасности ООН, но к продлению Ж. Кабилой своих полномочий на два года там отнеслись спокойно. Чтобы понять природу этого спокойствия, стоит посмотреть, как менялась реакция "международного сообщества" в ходе беспрецедентно длинной – в три года – президентской кампании в ДРК.



Кроме выведения из игры главного оппонента власти Э. Чисекеди был выведен еще один опасный кандидат на победу – Моис Катумби. Его просто не впустили в страну после поездки в Бельгию (бывшую метрополию Конго) и не дали зарегистрироваться кандидатом в президенты.



А третьего главного кандидата на победу в президентских выборах пришлось в срочном порядке "выписывать" из тюрьмы"! Этого кандидата власти отодвинули с политической сцены заблаговременно. Речь идет о бывшем вице-президенте ДРК Жан-Пьере Бембе, который был арестован Международным уголовным судом (МУС) и приговорен к 18 годам лишения свободы. Однако после того как президент Ж. Кабила заявил, что не будет баллотироваться на новый срок, произошло неожиданное. Государственный департамент США направил письмо в Международный уголовный суд, потребовав, чтобы Бемба… был освобожден для участия в выборах. Через несколько недель апелляционная палата МУС под председательством гражданки Бельгии (бывшей метрополии ДРК) полностью оправдала Ж.-П. Бембу и освободила его. Бемба немедленно вылетел в ДРК, но ЦИК отказался его регистрировать под предлогом наличия у него судимости.



Таким образом, трехлетнюю подготовку к передаче власти в ДРК вели одновременно и уходящий Ж. Кабила, и "хозяева игры" на Западе. Активно занимался выборами в ДРК Евросоюз. В Брюсселе и Женеве состоялось несколько раундов переговоров, на которых ЕС продавливал "единого кандидата оппозиции". Неудача с нужным для ЕС кандидатом вылилась в публичные "сомнения" в итогах выборов со стороны Франции и Бельгии. Выступил против признания результатов выборов в Конго и Ватикан. Выступил и президент Замбии, призвавший к созданию правительства национального единства, то есть к включению во власть проигравших выборы.



Однако не исключено, что всех переиграет не участвовавший в выборах 47-летний Жозеф Кабила. Дело в том, что 30 декабря, кроме президентских выборов, в ДРК также прошли и парламентские выборы. А на них победу одержала правящая партия "Объединенный фронт за Конго" Ж. Кабилы, которая может сформировать однопартийное правительство. Согласно Конституции ДРК, правительство обладает значительными полномочиями и определяет политику страны. Вопросы безопасности и внешних сношений определяются совместно правительством и президентом. Оба института ограничивают друг друга. При неясной схеме распределения власти между главой государства и главой правительства может сложиться ситуация, когда ни тот ни другой не смогут управлять страной.



Так или иначе, борьба за Конго не завершена. Иск оппозиции будет рассмотрен в Конституционном суде, затем в апреле пройдут выборы в трех провинциях. Схватка за конголезские природные ресурсы разворачивается очень серьезная…



АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 21.01.2019 |