МИД Киргизии открыл мессенджер-канал для соотечественников, страдающих на чужбине

10:18 21.01.2019

Министерство иностранных дел Кыргызстана (МИД) с 14 января запускает мессенджер-канал для соотечественников, проживающих за границей. Как сообщили из информационного департамента министерства, соотечественники могут отправлять свои запросы через WhatsApp, Telegram, WeChat, Viber, получить консультации. Номер: +996 551 312 000. Обращения принимаются в виде текста, аудиозаписи, фото и видео.



"Канал работает круглосуточно и призван защищать интересы и права наших граждан", - говорится в сообщении.



Официально в разных уголках мира живут, учатся и работают более 1 миллиона кыргызстанцев. По неофициальным данным их еще больше. Основная часть наших мигрантов живет в России.



15 января 2019