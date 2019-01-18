Темпы роста ВВП Китая снизились до минимума за 28 лет

10:43 21.01.2019

По итогам 2018 года темпы экономического роста Китая составили 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет. Об этом сообщается на сайте государственного статистического управления КНР.



Согласно расчетам, в 2018 году ВВП Китая составил 90,03 трлн юаней.



В числе причин, связанных со снижением темпов роста, специалисты называли торговую войну с США, а также слабый внутренний спрос и инвестиционную активность. РБК