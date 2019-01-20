От Сирии требуют уступок для возвращения в арабскую семью, - Р.Мустафин

11:03 21.01.2019

В Лиге арабских государств разошлись во мнении о членстве Дамаска в организации



Завершившийся в Бейруте четвертый экономический саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), возможно, вообще не привлек бы к себе внимания мировых СМИ, если бы не скандалы, связанные как с подготовкой к этому форуму, так и с отказом Ливии и Сирии принимать в нем участие. Именно они оживили во многом провалившееся или специально торпедированное мероприятие.



Большинство арабских стран были представлены на министерском уровне, часть – в ранге премьер-министров. Из глав государств присутствовали только президенты Мавритании, Сомали и, конечно же, Ливана – страны, взявшей на себя роль хозяина мероприятия. Причин тому оказалось немало. Одни или действительно побоялись ехать в Ливан, полагая, что его власти не способны обеспечить для VIP-гостей должный уровень безопасности, или использовали это в качестве отговорки. Другие, вероятно, посчитали, что будет полезнее присутствовать на другом экономическом саммите – арабо-европейском, который состоится уже в феврале на египетском курорте Шарм эль-Шейх. Некоторые эксперты "грешили" на США, полагая, что Вашингтон оказывал давление на ряд арабских стран, убеждая их воздержаться от участия в бейрутском саммите.



Несмотря на наметившуюся в последнее время среди арабов тенденцию восстановить Сирию в ЛАГ, Дамаск так и не получил официального приглашения от этой организации. Мнения арабских стран разделились. Если президент Ливана, христианин-маронит Мишель Аун, которого поддержали спикер парламента Набих Берри (мусульманин-шиит), и.о. министра иностранных дел Джебран Басиль и ряд других ливанских политиков, направил сирийскому президенту Башару Асаду официальное приглашение, то премьер-министр Саад Харири, фактически креатура Саудовской Аравии, отнесся к участию Дамаска в саммите довольно прохладно, считая, что Бейруту следует придерживаться общеарабской позиции.



Но все дело в том, что позицию странам – членам ЛАГ еще только предстоит выработать. Пока одни страны, такие как ОАЭ, Бахрейн или Кувейт, восстанавливают дипотношения с Сирией или только заявляют о своем желании нормализовать их, другие полагают, что Сирия еще не все сделала для того, чтобы ее вновь приняли в ЛАГ. Особенно жесткую позицию в этом плане занимает Катар, в свое время немало сделавший, чтобы столкнуть Сирию в пропасть войны. Доха до сих пор не может простить Дамаску крах своих далеко идущих экономических и политических планов.



Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года, когда ее законное правительство обвинили чуть ли не во всех грехах, прежде всего в нарушении демократических свобод, прав человека и жестоком подавлении выступлений оппозиции. Можно подумать, большинство исключавших Дамаск из ЛАГ стран являлись образцами демократических государств. Сирийское правительство во главе с Асадом сочло – с полным на то основанием – такую позицию несправедливой и незаконной. Решение Дамаска не принимать участия в ливанском саммите оказалось ожидаемым. Во-первых, на сегодняшний день членство САР в ЛАГ не является для Дамаска критичным. Он вполне может подождать, когда арабские "братья" созреют для восстановления сирийцев в рядах ЛАГ. Во-вторых, Дамаск не желает унижаться перед теми, кто его исключал, тем более ЛАГ не принимала участия в урегулировании сирийского кризиса.



В свою очередь, нежелание быстро восстанавливать Сирию в рядах ОАЭ связано со стремлением некоторых арабских стран сохранить лицо. Согласие этих стран вернуть сирийцев в лоно ЛАГ будет означать признание своей неправоты. Поэтому они ждут, чтобы Сирия обратилась с "нижайшей" просьбой о восстановлении своего членства в ЛАГ. А вот этого Дамаск делать не собирается, считая, что если уж его исключили, то и восстановить должны без всяких просьб. Таким образом, отказавшись приехать в Бейрут, Дамаск, по сути, щелкнул своих "судей" по носу.



Что касается неожиданно вспыхнувшей ливийско-ливанской ссоры, то главной причиной здесь послужила история 40-летней давности с загадочным исчезновением основателя и духовного лидера организации ливанских шиитов "Амаль" шейха Мусы Садра и сопровождавших его проповедника Мухаммеда Якуба и журналиста Аббаса Бадреддина. В Ливию они прибыли в 1978 году по приглашению Муаммара Каддафи, но в Рим, где должны были встречаться с папой Римским, так и не прилетели. Многие ливанцы, и прежде всего шииты, считают, что именно Каддафи отдал приказ уничтожить этих людей, и стараются добиться от ливийских властей деталей той трагедии.



Как только стало известно о направленном в Ливию приглашении принять участие в бейрутском саммите, с резким протестом против прибытия ливийской делегации в Ливан выступил спикер ливанского парламента и по совместительству лидер "Амаль" Набих Берри. Вскоре его поддержали и руководители более радикальной "Хезболлы". В районе, где должен был пройти экономический саммит, шииты срывали и оскверняли ливийские флаги. Глава Высшего шиитского совета Ливана Абдель Амир Кабалан заявил, что выведет на улицы тысячи своих сторонников, которые заблокируют аэропорт, если там совершит посадку самолет с ливийской делегацией. В ответ ливийцы атаковали ливанское посольство в Триполи. К счастью, обошлось без жертв. В конце концов, все закончилось тем, что правительство Фаиза Сараджа в Триполи заявило о разрыве дипломатических отношений с Ливаном и своем неучастии в экономическом саммите.



Возможно, накалу страстей способствовали циркулирующие слухи о скором освобождении одного из сыновей Каддафи Ганнибала, который с 2015 года содержится в одной из ливанских тюрем. Его подозревают в том, что он уничтожил информацию об исчезновении Садра. Газета Asharq Al-Awsat утверждает, что другой сын Каддафи Сейф аль-Ислам, наладивший неплохие отношения с Москвой, обратился к российскому руководству с просьбой помочь освободить своего брата. Ссылаясь на неназванных официальных лиц, газета пишет о направленном в адрес ливанского правительства послании российского руководства, в котором говорится о намерении Кремля обеспечить переезд Ганнибала в Москву и предоставить ему российское гражданство.



Равиль Мустафин

20.01.19