2208 особо жирных. Число миллиардеров в мире за десять лет удвоилось

11:27 21.01.2019

Их состояние ежегодно увеличивается на 900 млрд долларов

Число миллиардеров в мире за десять лет удвоилось

За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось и достигло 2208 человек, а их состояние ежегодно увеличивается на 900 млрд долларов, или почти на 2,5 млрд долларов в день. Такие данные накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе представил фонд Oxfam International, который ставит своей целью борьбу с бедностью. Исследование опубликовано на сайте фонда, пишет РБК.



Идеологическую программу фонда озвучила исполнительный директор фонда Винни Бьянийма. "Люди по всему миру злы и разочарованы. Теперь правительства должны добиться реальных изменений, обеспечив, чтобы корпорации и богатые люди платили свою справедливую долю налогов и инвестировали эти деньги в бесплатное здравоохранение и образование, которое удовлетворяет потребности всех, включая женщин и девочек, чьи потребности так часто игнорируются. Правительства могут построить светлое будущее для всех - а не только для немногих привилегированных", - заявила она.



Российские миллиардеры за 2018 год потеряли почти $6 млрд

Авторы исследования утверждают, что оно основано на проверенных и актуальных данных. В то время как богатые богатеют, говорится в докладе, 3,8 млрд человек, которые составляют беднейшую половину человечества, почувствовали, что их доходы уменьшились на 11%. Каждый из них находится на границе нищеты и живет менее чем на 5,5 доллара в день.



Налоговые ставки для богатых людей и корпораций за последние годы резко упали, считают авторы доклада. Например, максимальная ставка налога на доходы физических лиц в богатых странах упала с 62% в 1970 году до 38% в 2013 году. Среднее значение этой ставки в бедных странах составляет всего 28%. В некоторых странах, таких как Бразилия, 10% беднейших слоев общества платят сейчас более высокую долю своих доходов в виде налогов, чем 10% самых богатых.



Составители обзора пришли к выводу о сексистском характере имущественного неравенства. "Снижение налогов на богатство в основном идет на пользу мужчинам, которые владеют на 50% большим богатством, чем женщины во всем мире, и контролируют 86% корпораций. [...> Девочки бросают школы, если нет денег для оплаты обучения, а женщины часами бесплатно ухаживают за больными родственниками, когда с этим не справляются системы здравоохранения. По оценкам Oxfam, если бы вся неоплачиваемая работа по уходу, выполняемая женщинами по всему миру, была выполнена одной компанией, годовой оборот составил бы 10 трлн долларов - в 43 раза больше, чем у Apple", - говорится в пояснительной записке к докладу.



В среднем в мире женщины зарабатывают на 23% меньше мужчин и владеют на 50% меньшим богатством.