Фигаро тут... Мирзиеев уже общается с узб-молодежью... в Германии

11:32 21.01.2019

Мирзиеев прилетел в Германию и пообщался с узбекской молодежью

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 20 января прибыл в столицу Германии Берлин с официальным визитом.



В Берлине президента Шавката Мирзиеева встретила группа узбекской молодежи, учащейся и занимающейся научной деятельностью в Германии. У резиденции, где расположилась делегация нашей страны, состоялась беседа с ними.



Глава государства поинтересовался учебой и делами, планами и стремлениями наших соотечественников.



"Развитые государства достигли результата благодаря научному подходу во всем. Мы тоже находимся в процессе больших изысканий. Все наши усилия нацелены на то, чтобы идти вровень с миром, создать достойные условия жизни для народа. Мы осуществим реформы с такой передовой молодежью, как вы. Каждая сфера жизни Узбекистана с нетерпением ждет ваших знаний и "ноу-хау". Чем больше у нас знаний, тем мы сильнее", – сказал Шавкат Мирзиеев.



Президент пожелал молодежи успешного завершения учебы, исследований и предложил направить полученные знания и опыт на развитие Узбекистана.



Основные мероприятия визита намечены на 21 января. Президент Шавкат Мирзиеев проведет в Берлине встречи с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.



В повестке дня – вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, активизации культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей, туристического обмена.



На 22 января в городе Мюнхене запланированы встречи с Премьер-министром Баварии Маркусом Зедером, а также руководителями ведущих немецких компаний и банков.