Вымогали миллион долларов: детали задержания сотрудника ДГД по Алматы

12:35 21.01.2019

Помимо Искакова задержаны еще двое.



Генпрокуратурой совместно с КНБ 19 января были проведены задержания подозреваемых в вымогательстве и получении взятки, передает Zakon.kz с ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.



Как сообщили в надзорном органе, 19 января 2019 года сотрудниками Департамента внутренних расследований Генпрокуратуры совместно с Комитетом национальной безопасности с поличным были задержаны сотрудник СЭР ДГД по Алматы Д. Искаков и временно не работающие Д. Альпиев, Э. Сулейманов.



"Указанные лица мошенническим путем вымогали 1 млн долларов США у председателя совета директоров АО "БТА Банк" за решение вопроса по уголовному делу, находящемуся в производстве Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. При этом Искаков в состав межведомственной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры по данному уголовному делу не входил", - сообщили в Генпрокуратуре.

В отношении Искакова, Альпиева и Сулейманова специализированным следственным судом Алматы избрана мера пресечения "арест".



"По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в ведомстве.