Какой статус придать ак-калпаку. Проблема проблем кыргызского парламентаризма

17:14 21.01.2019

Придание ак-калпаку статуса культурного символа. С законом согласны не все



В Кыргызстане хотят придать национальному головному убору ак-калпаку статус культурного символа. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.



По его словам, в течение года он работал над законопроектом, который защитит национальный головной убор и придаст ему статус культурного символа.



"В адрес депутатов поступало много писем от общественности. В социальных сетях было большое обсуждение, взрыв, когда на собаку надели калпак. Могут быть спорные вопросы: нужен такой закон или нет, но раз мы кыргызские сыны, то должны уважать калпак и гордиться им", - сказал он и добавил, что в народе поддерживают законопроект.



Инициаторы предлагают наказывать тех, кто использует ак-калпак не по назначению или совершает оскорбительные действия в отношении головного убора. Размер штрафа определит правительство.



Тазабек Икрамов предложил добавить пункт, чтобы на открытии сессии Жогорку Кенеша мужчины приходили в белых калпаках.



Садык Шер-Нияз отметил, что готов сердцем проголосовать за этот закон. "Но с другой стороны, завтра будем рассматривать закон о юрте, кара жорго. К чему это может привести?" - сказал он.



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Депутат напомнил историю, когда канадец неправильно отозвался о чучучуке. "За ним все гонялись и поймали в аэропорту как преступника. Он при каком мнении остался? Конечно, патриотизм нужен, но его надо правильно выражать", - сказал он.



Альфия Самигуллина поинтересовалась, знаком ли Экмат Байбакпаев с заключением правительства, где говорится о необходимости доработки законопроекта.



"Да, знаком. Но если Министерство культуры не может внести достойный законопроект... Пусть внесут, я готов свой отозвать", - сказал он.



Представитель правительства отметила, что ак-калпак включен в список нематериального культурного наследия Кыргызстана и охраняется законом о нематериальном наследии.



Экмат Байбакпаев заявил, что готов доработать законопроект с учетом замечаний.



21 января 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА