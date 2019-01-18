В Киргизской армии 4 новых полководца - Карасартов, Эргешов, Ибраев и Кирешеев

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17:32 21.01.2019
В Вооруженных силах Кыргызстана кадровые перестановки. Сразу четыре назначения
Первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана назначен Нурлан Кирешеев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
Кроме того, указом главы государства командующим Сухопутными войсками назначен Алмазбек Карасартов, а командующим Национальной гвардии - Талант Эргешов.
Глава государства также подписал указ о назначении Акылбека Ибраева заместителем председателя Госкомитета по делам обороны.
19 января 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА