Кто в большей степени рабы: русские или украинцы? И, главное, - чьи? - М.Демурин

17:39 21.01.2019

Украина сегодня: рабство Ющенко, рабство Порошенко или русской истории?



Кто в большей степени рабы: русские или украинцы? И, главное, - чьи? Виктор Ющенко как пример хама



Бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что "россияне по натуре как народ не любят свободу - они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии". Эта провокационная фраза пошла гулять по российской сети, повышая градус неприязни ко всему украинскому…



Казалось бы, зачем обсуждать, что сказал Виктор Ющенко? По-хорошему, незачем: он никто и звать его в политическом смысле сегодня никак. Да, он нанес и украинскому, и русскому народу много вреда, но это не значит, что его оценки культурно-исторического свойства, тем более касающиеся граждан России, имеют значение. Это оценки хама, причем в прямом, библейском, смысле этого слова.



Его броский тезис, однако, как я уже отметил, широко распространили российские СМИ. Причем стали еще и ретранслировать его совершенно безграмотные рассуждения по поводу неких слов некоего "Алексея Толстого" о том, что существуют в истории некие "две Руси". Нет таких слов ни у Алексея Николаевича Толстого, ни у Алексея Константиновича Толстого (культурный человек, кстати говоря, должен о них говорить, только употребляя имя и отчество); все попытки что-то за них договорить - от лукавого. Ну, а привязывать Алексея Константиновича Толстого, глубоко православного человека, хотя и не лишенного веяний XIX века, к рассуждениям о вредоносности желания "иметь царя" - это вообще верх бескультурья.



Одним словом, прежде чем распространять это высказывание Виктора Ющенко, надо было хорошо подумать. Тем не менее, раз уж распространили, ответить ему необходимо.



Начнем с того, что подчиняться своему господину, тем более царю, для христианина (а именно таким себя объявляет Виктор Ющенко) - нормально. Об этом немало говорится в Библии. Вот для наглядности несколько цитат на это счет из посланий апостола Павла.



"Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу" (Еф.6:5).



"Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога" (Кол.3:22)



"Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение" (1Тим.6:1).



Соответственно, в нашей стране, основывающейся преимущественно на православной традиции, попытки опровергнуть Ющенко возгласами типа "мы не рабы", "царь нам не нужен" или "мы самые что ни на есть сторонники демократии", выглядят по меньшей мере поверхностно, несерьезно.



Мы, конечно, не рабы в том смысле, что рабство как признанная социально-экономическая категория в современном мире отсутствует. Но мы, безусловно, нуждаемся в уважаемом правителе при том понимании, что и он живет по принципу: "Господа?, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах" (Кол.4:1).



"Господь на небесах" перестал быть непререкаемым постулатом в России еще в XVIII веке, должное и справедливое вообще мало когда простому народу у нас "оказывалось", - нечего удивляться, что люди в итоге обратили свои надежды к народовластию.



Советская система, правда, тоже показалась им нехороша; теперь в демократии разочаровываемся, понимая, что это - лучшая система только в качестве прикрытия правления спайки чиновничества и капиталистов… Так чем же плохо наличие у русского человека надежды, пусть и несбыточной в современной России, на условного "царя"?



Надежда, между тем, - надеждой, а свое достоинство, право на лучшую жизнь будем защищать наличными политическими средствами, но "с царем в голове". Главное, чтобы этот "царь" был не иностранный, как на современной Украине, как у Виктора Ющенко, а свой, отечественный.



Это и есть самое главное, что стоит сказать по поводу рассуждений бывшего президента Украины. Человек, навязавший своей стране и своему народу целый сонм иностранный господ; человек, повинующийся им именно как раб без разбора, делают они должное и справедливое народу его страны или не делают; человек, сотворивший себе из Запада кумира и продолжающий навязывать этого кумира всем жителям Украины, - этот человек пытается учить нас должному в нашем культурно-историческом выборе. Ну не абсурд?!



Михаил Демурин