 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.01.2019
22:44  Кыргызстан меняет своих представителей в совете директоров "Центерра Голд Инк."
21:29  В Керченском проливе горят два танкера под флагом Танзании - 11 жертв. Диверсия?
19:30  Россия пытается помирить суннитов и шиитов Йемена, - La Croix
19:29  Страсбург - символ исламизации Европы, - В.Рендзех
19:27  Китайцам надоели двойные стандарты Запада, - Юй Лэй
19:25  Зомби в снегу. Давосские страдальцы, - Der Spiegel
19:02  В Фонде Каримова рассказали о причинах погромов в Ферганской долине в 1989 году
18:12  Не надим засрать жемчужину! Китайцы начали строить завод на берегу Байкала
18:05  Повышаем эффективность саботажа. Путин поручил Кудрину контролировать свои "нацпроекты"
17:39  Кто в большей степени рабы: русские или украинцы? И, главное, - чьи? - М.Демурин
17:32  В Киргизской армии 4 новых полководца - Карасартов, Эргешов, Ибраев и Кирешеев
17:14  Какой статус придать ак-калпаку. Проблема проблем кыргызского парламентаризма
16:47  Турция добивается согласия России на новую буферную зону в Сирии
15:05  Янычары - агенты царя. Как Россия Турцию усмиряла (история), - С.Тарасов
15:03  Почему науку Казахстана сотрясают бесконечные скандалы, - М.Шибутов
12:35  Вымогали миллион долларов: детали задержания сотрудника ДГД по Алматы
11:32  Фигаро тут... Мирзиеев уже общается с узб-молодежью... в Германии
11:27  2208 особо жирных. Число миллиардеров в мире за десять лет удвоилось
11:03  От Сирии требуют уступок для возвращения в арабскую семью, - Р.Мустафин
10:43  Темпы роста ВВП Китая снизились до минимума за 28 лет
10:32  Арабские страны планируют создание АрабоТаможенного союза
10:29  В гости к Елбасы прилетел Мнангагва. Крепить казахо-зимбабвейскую дружбу
10:18  МИД Киргизии открыл мессенджер-канал для соотечественников, страдающих на чужбине
09:58  Версальский "мир", или Где рождаются Гитлеры? - В.Можегов
09:57  Чудеса демократии в Конго. Уроки афро-деколонизации, - А.Мезяев
09:42  "Десятый акт" французского неповиновения. Покой им только снится, - А.Тарханов
09:34  Вашингтон требует от Пекина права надзирать и наказывать, - М.Коростиков
00:30  Китай капитулировал в торговой войне с США? - "Регнум"
00:28  Франция в ожидании гражданской войны, - А.Запольскис
00:01  100-тысяч буйно замакедоненых. Протестующие афиняне едва не взяли штурмом свой Парламент
Воскресенье, 20.01.2019
21:48  Оргкомитет защиты Курил от Японии. Анонс пресс-конференции 21/01 в Москве
20:18  ПВО Сирии завалили все 7 ракет, запущенные в нее Израилем
20:07  В Казахстане разводится каждая третья пара
19:41  Какие тайны скрывает "город мертвых", расположенный возле окраин Астаны
19:39  Каинова печать геноцида индейцев на англосаксонском либерализме
19:34  Одеяния для Ширин. Какое ню пристойно для казашки? - Н.Абжекенова
15:06  В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов. Есть вещи из пропавшей в 1918 г. коллекции Романовых
14:36  ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту
14:34  Содрали хиджаб и кормят свининой: В США без причины арестовали иранскую журналистку Марзие Хашеми
14:31  РосБуржуинство, несмотря на все унижения, слетится на шабаш в Давос
14:27  Теория квантового сознания и Коранические аяты, - Г.Инандж
Суббота, 19.01.2019
19:45  Казахстан запутался в транспортных коридорах ЦентрАзии, - "Регнум"
17:51  Сербия и Россия. Как принимали Путина "братушки", - П.Искендеров
17:50  Жена экс-главы Интерпола Хуньвэя попросила полит-убежища во Франции
17:46  Украинский попик Филаретка провозгласил себя "патриархом всея Руси"
16:00  В Узбекистане создадут единую Монополию по добыче урана
15:57  Алмалык, Навои и Узметком - три крупнейших горно-металлургических комбината Узбекистана проведут IPO
15:53  Названы самые популярные имена в Узбекистане в прошлом году - Мустафо и Солиха
15:47  Путин нырнул в крещенскую прорубь. И вынырнул...
14:36  Последний кризис капитализма. Выживет ли человечество в ближайшие 12 лет, - Ш.Султанов
14:34  Стена шатдауна. Как пройдут следующие два года президентства Трампа, - А.Наумов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Повышаем эффективность саботажа. Путин поручил Кудрину контролировать свои "нацпроекты"
18:05 21.01.2019

Путин поручил Кудрину контролировать усилия по реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил главе Счетной палаты Алексею Кудрину следить за эффективностью реализации государственных национальных проектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Думаю, что вам не сложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей", - сказал президент.

Путин добавил, что рассчитывает, что Счетная палата будет оказывать поддержку в реализации нацпроектов. В свою очередь Кудрин ​ответил, что палата "на это и нацелена".

В июне 2016 года Путин объявил о создании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которые впоследствии заменили национальными. Президент возглавил совет, а премьер-министр Дмитрий Медведев стал руководить его президиумом.

Источники РБК сообщали, что таким образом фактически возвращается работа над нацпроектами, которую начали в 2005 году. Тогда проекты по здоровью, образованию, жилью и развитию села курировал Медведев, бывший в то время первым зампредом правительства. В октябре 2018 года правительство внесло в совет паспорта нацпроектов по 12 направлениям, разработанным согласно майским указам Путина.

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548083100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин принял посла Кыргызстана в Казахстане Ж.Кулубаева
- Б. Сагинтаев провел встречу с представителями Торгово-промышленной палаты "Франция–Казахстан"
- Кадровые перестановки
- Разработан мастер-план по развитию горного кластера Алматы и Алматинской агломерации
- В Минобразования ответили на критику о коррупции в научных советах
- Фонд "Самрук-Казына" раскрыл информацию о доходах за год
- В 2018 году угледобывающими компаниями страны добыто 113,7 млн.тонн угля
- О ситуации на пункте пропуска "Сырым" Западно-Казахстанской области
- Экономика Китая не вышла ростом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  