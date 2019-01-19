Повышаем эффективность саботажа. Путин поручил Кудрину контролировать свои "нацпроекты"

18:05 21.01.2019

Путин поручил Кудрину контролировать усилия по реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил главе Счетной палаты Алексею Кудрину следить за эффективностью реализации государственных национальных проектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.



"Думаю, что вам не сложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей", - сказал президент.



Путин добавил, что рассчитывает, что Счетная палата будет оказывать поддержку в реализации нацпроектов. В свою очередь Кудрин ​ответил, что палата "на это и нацелена".



В июне 2016 года Путин объявил о создании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которые впоследствии заменили национальными. Президент возглавил совет, а премьер-министр Дмитрий Медведев стал руководить его президиумом.



Источники РБК сообщали, что таким образом фактически возвращается работа над нацпроектами, которую начали в 2005 году. Тогда проекты по здоровью, образованию, жилью и развитию села курировал Медведев, бывший в то время первым зампредом правительства. В октябре 2018 года правительство внесло в совет паспорта нацпроектов по 12 направлениям, разработанным согласно майским указам Путина.