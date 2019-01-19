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|Не надим засрать жемчужину! Китайцы начали строить завод на берегу Байкала
18:12 21.01.2019
Остановите строительство завода по розливу воды Байкала для Китая
Автор петиции: Зорикто Матанов
Иркутск, Россия
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На берегу нашего озера Байкал в Слюдянском районе собираются построить китайский завод по розливу питьевой воды. Продукция завода будет поставляться в Китай. Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем.
Это уникальное место! Его особый микроклимат способствует миграции многих видов перелетных птиц, в том числе и редких. Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области. Ученые говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. Но никак не строительства промышленного объекта!
Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб!
Давайте остановим этот беспредел по отношению к нашему священному озеру. Если не мы, то кто?