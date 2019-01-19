Не надим засрать жемчужину! Китайцы начали строить завод на берегу Байкала

18:12 21.01.2019

Остановите строительство завода по розливу воды Байкала для Китая



Автор петиции: Зорикто Матанов

Иркутск, Россия



472 399

Подписантов



подписать тут -

https://www.change.org/



На берегу нашего озера Байкал в Слюдянском районе собираются построить китайский завод по розливу питьевой воды. Продукция завода будет поставляться в Китай. Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем.



Это уникальное место! Его особый микроклимат способствует миграции многих видов перелетных птиц, в том числе и редких. Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области. Ученые говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. Но никак не строительства промышленного объекта!



Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб!



Давайте остановим этот беспредел по отношению к нашему священному озеру. Если не мы, то кто?