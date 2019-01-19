В Фонде Каримова рассказали о причинах погромов в Ферганской долине в 1989 году

19:02 21.01.2019

Фонд Ислама Каримова опубликовал на своей странице в Facebook интересные факты о первых годах независимости республики, и, в частности, сложной ситуации, которая возникла в Ферганской долине в 1989 году.



"В Советском Союзе вопросу национальности уделялось особое значение. С одной стороны, с конца 70-х годов ХХ века имели место попытки внедрения такого понятия, как "советский человек", а с другой стороны, национальное самосознание людей, проживавших в союзных республиках, подавлялось и дискриминировалось политикой руководства тоталитарного Центра", – отметили в фонде.



Так, например, в Ташкенте, где большую часть населения составляли узбеки, не было кинотеатра для демонстрации фильмов на узбекском языке, подавляющее большинство вывесок, географических названий и объявлений осуществлялись преимущественно на русском языке. Это было результатом игнорирования интересов и запросов "титульной" национальности.



Поэтому, когда в последние годы существования бывшего Советского Союза в условиях общественно-политической деградации и экономической стагнации, произошел идеологический кризис, и власть Центра ослабла, десятилетиями зревшая и находившаяся в "скрытом" состоянии межнациональная напряженность только усилилась и в некоторых регионах выливалась в жесткие межэтнические конфликты.



"Так, в мае 1989 года в Фергане начались массовые столкновения между узбеками и турками-месхетинцами, переросшие в настоящие погромы, горела вся Фергана, и эти события могли охватить всю Ферганскую долину, где в то время проживала почти половина населения республики. В ходе ферганских событий погибло более 100 человек, и около тысячи получили ранения", – сообщили в фонде.



Вот именно в такое сложное время Ислам Каримов был избран руководителем республики. Вскоре после своего избрания, он срочно вылетел в Фергану. Благодаря его продуманным и активным действиям и настойчивым требованиям на непосредственном участии представителей Центра, удалось остановить разрастание кровавого конфликта, который мог дестабилизировать обстановку во всей республики.



Каримов предпринимал решительные и смелые шаги по урегулированию вспыхивавших в разных частях Узбекистана межэтнических конфликтов. Он предотвратил кровавые этнические конфликты в феврале-марте 1990 года в Буке и Паркенте, в июне 1990 года – в Оше.



Первый президент проявил особое внимание равноправию всех наций и народностей, населяющих Узбекистан, защите интересов как "титульной" нации, так и национальных меньшинств.



"Огромное значение имело то, что Исламом Каримовым было уделено внимание как возрождению ислама, так и свободе в деятельности всех конфессий, существовавших в стране. Представителям всех религиозных конфессий были созданы условия, позволяющие свободно и беспрепятственно исповедовать свою религию", – заметили в Фонде.



Смелым политическим шагом Ислама Каримова стало принятие в октябре 1989 года закона "О государственном языке", который придал узбекскому языку, пребывавшему ранее очень долгое время на второстепенных ролях, статус государственного. Это имело важное значение для роста национального самосознания узбекского народа и явилось первой победой на пути обретения независимости.



По мнению представителей Фонда, сегодня с уверенностью можно сказать, что именно Ислам Каримов остановил межнациональное противостояние, предотвратил гражданскую войну, сохранил жизнь тысячам людей, обеспечил мир и спокойствие не только в нашей республике, но и во всем многонациональном центральноазиатском регионе.



Темир Исаев