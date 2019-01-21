Зомби в снегу. Давосские страдальцы, - Der Spiegel

19:25 21.01.2019

21 января 2019 г.

Хенрик Мюллер | Der Spiegel



Ежегодно в горах швейцарского Давоса встречаются представители политической и экономической верхушки мира, однако эта элита давно раскололась на несколько лагерей, считает журналист Der Spiegel Хенрик Мюллер.



"В эру стремительной глобализации 1990-х и 2000-х годов ведущие представители политики, экономики и науки придерживались приблизительно единой точки зрения: они делали ставку на дальнейшую интеграцию рынков, укрепление международного сотрудничества, действенные международные институты. (...) Без духа Давоса вряд ли можно было бы представить как глобальный антикризисный менеджмент после финансового краха в 2008 году, так и Парижское соглашение по климату 2015 года. Однако этот дух улетучивается, - констатирует автор статьи. - Между государствами и обществами разверзается глубокая пропасть".



"Западная либеральная бизнес-модель больше не считается примером, на который равняются остальные. В избытке имеются "контрпроекты": от цифрового тоталитаризма Китая и современной деспотии, как, например, в России, до традиционного абсолютизма в странах Персидского залива. Открыто демонстрируемый национализм таких действующих лиц, как Дональд Трамп, также ставит либеральную модель под сомнение", - указывает Мюллер.



"Общества на глазах распадаются на группы, каждая из которых кричит о собственной идентичности. (...) Великобритания парализована хаосом "Брекзита" (...); президент Франции Эммануэль Макрон занят по горло восстанием "желтых жилетов" (и поэтому не приедет в Давос); в США президент и Конгресс блокируют друг друга и не могут принять бюджет", - говорится в статье.



Что касается экономики, то здесь, "несмотря на необъятные технологические прорывы пребывает в стагнации продуктивность. Несмотря на подъем экономики зарплаты (...) почти не растут; (...) на рынках капитала образуются все новые пузыри. Шансы и риски распределены неравномерно".



"Конечно, привычная давосская "тусовка", которая приедет на форум и в этом году, все еще существует, - продолжает Мюллер. - Более 40 государств отправят туда глав своих правительств и министров. К тому же в форуме примут участие известные ученые и активисты неправительственных организаций. Но их не обязательно будут объединять общие цели".



Например, новый президент Бразилии Жаир Болсонару - не "давосский человек", считает журналист. "Он не оставил сомнений в том, что мировой проблеме номер один, изменению климата, он придает мало значения и снова собирается масштабно вырубать тропические леса Бразилии. Недавно опубликованный доклад ВЭФ о глобальных рисках (...) его, вероятно, мало впечатлит".



"Никогда на Земле не было такого количества людей, и никогда мировое население на старело так стремительно. Это, вероятно, может иметь фундаментальные последствия - для продуктивности, миграционных потоков, социальных отношений и политических приоритетов", - полагает журналист.



"В прошлом, - замечает автор, - международная система государств основывалась на немногих державах. Сегодня мы становимся свидетелями диффузии власти, в которой разные силы борются друг с другом за господство. Это особенно заметно в Персидском заливе, регионе, который долго время стабилизировался США, но куда сегодня вмешиваются Саудовская Аравия и Иран, Россия, Турция, Израиль и Америка. С помощью каких институтов можно стабилизировать настолько изрезанный международный ландшафт?".



"Глобальное потепление, кажется, ускоряется, (...) но не все от этого страдают. Например, Россия может усмотреть для себя преимущества в том, что тают регионы вечной мерзлоты и лед в Северном Ледовитом океане".



"Как это все взаимодействует? Что, например, станет с такими странами, как Россия, численность населения которой падает, если спроса на нефть и газ в мире будет все меньше и это разрушит экономические основы? Удастся ли стране найти для себя новый путь? Или она будет выносить свои внутренние конфликты наружу?", - задается вопросом Мюллер.



К тому же, отмечает журналист, сегодня меняются и структуры коммуникации: "ориентированные на информацию СМИ вытесняются соцсетями, развлечениями и "мягкими новостями".



Неудивительно, что в таких условиях разрушаются общепринятые основы. "Быть может, - констатирует Мюллер, - когда-нибудь мы мучительно осознаем исчезновение "давосского человека".



Источник: Der Spiegel