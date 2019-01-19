 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайцам надоели двойные стандарты Запада, - Юй Лэй
19:27 21.01.2019

В международных отношениях некоторые западные страны постоянно используют двойные стандарты по отношению к другим государствам. Автор статьи Юй Лэй лично убедился в этом, прожив немало времени на Западе. Двойные стандарты проявляются во всех сферах: в политике, экономике, в сфере обороны и безопасности, а также в науке и культуре. Западные ученые даже намекают на то, что уровень интеллекта у европейцев выше.

Хуаньцю шибао (Китай): всепроникающие двойные стандарты Запада
Юй Лэй (于镭)

В международных отношениях неоднократно наблюдалось использование двойных стандартов некоторыми западными странами по отношению к другим государствам, в особенности к развивающимся странам, в области законодательства и прав человека. Автор данной статьи лично убедился в этом, прожив немало времени на Западе.

В некоторых странах двойные стандарты проявляются прежде всего в политической сфере. Исходя из своих национальных особенностей, некоторые развивающиеся страны избрали политическую систему и модель развития, отличающиеся от принятых на Западе, тем самым привлекая к себе пристальное внимание. Именно эти страны и стали жертвами двойных стандартов. Волна критики обрушилась на них не только со стороны западных правительственных и многочисленных неправительственных организаций, а также политиков, их образ также демонизировался во многих СМИ. Возьмем для примера такую развитую страну, как Сингапур. Демократия там построена по западному образцу, но обвинения все же сыпятся на страну время от времени из-за различий в модели экономического развития и юридической практике. Пострадали от двойных стандартов "демократии", "надлежащего управления", "главенства права" и некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки, где народ отличается независимостью и самосознанием.

Двойные стандарты Запада также проявляются в сфере обороны и безопасности. В военном плане США занимают лидирующие позиции, на военные расходы там ежегодно уходит более 700 миллиардов долларов. Но как только какая-нибудь развивающаяся страна начинает наращивать свои вооруженные силы для защиты собственного суверенитета и законных интересов, западные страны во главе с США обрушивают на "агрессора" и "захватчика" всю свою злость. Если США и страны Запада продолжат наращивать свой военный потенциал, в то же время препятствуя укреплению оборонительных способностей у других государств, то воплотится в жизнь их "универсальная модель безопасности".

Двойные стандарты в экономической сфере проявляются следующим образом: свою экономическую модель страны Запада называют "свободной, честной, справедливой", построенной на принципах "Вашингтонского консенсуса"; а про экономические модели, соответствующие национальной ситуации развивающихся стран, включая Китай, они говорят, употребляя выражения "экономический национализм" и "меркантилизм". Каждый раз, когда я приводил статистические данные и теоретические исследования, касающиеся китайской экономики, на занятиях и научных семинарах, они вызывали у слушателей удивление и интерес. Я отлично понимаю, что это происходил из-за необъективности западных СМИ, освещающих ситуацию в экономике Китая. Ускорение ее развития, по их мнению, неизбежно закончится "перегревом" и выходом китайской экономики из-под контроля. Когда же страна сбавляет темпы, Запад в один голос кричит о том, что "китайская экономика близка к краху".

К двойным стандартам в культурной сфере можно отнести создание в развивающихся странах центров культурной диффузии, которые в определенной мере способствуют культурному обмену и развитию. Но когда собственную культуру считают на порядок выше и навязывают населению этих стран, это становится проявлением культурного шовинизма. Недавно я своими глазами видел, как один западный ученый на научном семинаре, проходившем на территории одного островного государства в Тихом океане, высокомерно рассказывал о преимуществах западной культуры, о ее огромном "вкладе" в развитие местной культуры. Его речь вызвала большое недовольство у присутствовавших представителей научного сообщества этой страны. Представители Запада любят навязывать развивающимся странам свою культуру через различные организации, но в то же время настороженно относятся и даже противятся обратному процессу, обвиняя страны в переносе своей системы ценностей и идеологи.

Двойные стандарты проявляются даже в отдаленной от суетного мира научной сфере. При анализе успеваемости студента из Европы и студента с другого континента, один западный ученый открыто намекнул, что основное различие здесь заключается в разном уровне "Ай-Кью" (IQ) у представителей разных рас. Сравнивая успеваемость студентов из Европы и Азии, он сделал вывод, разница заключается в повторяющихся упражнениях второго, которые довели его знания до автоматизма. Я сам столкнулся с предвзятостью, публикуя свою научную работу по "Эс-Эс-Си-Ай" (SSCI). После ее защиты, два рецензента, нанятых одним известным английским научным изданием, одобрили публикацию, но третий рецензент, за неимением объективных причин этому воспрепятствовать, предъявил следующую претензию: "Почему ваше научное издание должно публиковать работу, в которой освещается такая (защищающая Китай и другие развивающиеся страны) точка зрения?"

Все описанное выше я наблюдал лично, живя и работая на Западе, люди, имевшие подобный опыт могут привести еще немало примеров, подтверждающих сказанное. Мы должны сохранять бдительность и быть вовремя предупреждены относительно двойных стандартов Запада, потому что они не способствуют взаимному обмену и мировому прогрессу. Только отказавшись от двойных стандартов, международное сообщество и человеческая цивилизация сможет встать на путь непрерывного прогресса.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548088020
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