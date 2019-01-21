 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия пытается помирить суннитов и шиитов Йемена, - La Croix
19:30 21.01.2019

Россия намечает тактическое возвращение к войне в Йемене
"Относительно осторожная в последние годы в отношении йеменского досье Москва в начале января горячо поддержала посреднические усилия со стороны ООН в Йемене", - пишет журналист французского издания La Croix Мало Треска.

"В ближайшие месяцы Кремль, являющийся опорой повстанцев-хуситов и экономическим партнером приверженцев существующего режима в Саудовской Аравии, способен сыграть ключевую роль в урегулировании данного конфликта", - отмечает автор статьи.

"В среду, 9 января, постпред России при ООН Василий Небензя пообещал, что Москва, до сих пор относительно скептически относившаяся к попыткам переговоров, поддержит межйеменские мирные переговоры, организованные под эгидой ООН", - говорится в публикации.

"Поддержка Россией хуситов являлась последовательной политикой ее многосторонней дипломатии с начала войны в Йемене в марте 2015 года", - напоминает Сэмюэль Рамани, специалист по международным отношениям в Оксфордском университете на американском сайте Al-Monitor.

"В декабре 2017 года Кремль отдал распоряжение о возвращении на родину своих дипломатических сотрудников из йеменской столицы Сана, чтобы выразить свое несогласие с причастностью повстанцев к убийству тогдашнего президента Али Абдаллы Салеха", - говорится в статье.

"Однако с тех пор он продолжил выступать против военной кампании, проводимой арабской коалицией во главе с Эр-Риядом, - пишет газета. "Хотя в целом Россия с осторожностью относится к политическим группировкам, которые захватывают власть нелегальным способом, Москва считает, что дипломатический диалог с хуситами возможен, поскольку они уже показали, что способны пойти на политический компромисс", - продолжает СэмюэльРамани, ссылаясь на первые шаги переговоров, предпринятые в ходе временного прекращения огня в 2016 году, о котором договорились повстанцы и саудовцы".

"Хотя в период убийства главы государства Салеха министр иностранных дел России Сергей Лавров описывал этих повстанцев как "радикализированное движение", во второй половине 2018 года дипломатия Москвы совершила ощутимый прорыв в отношении повстанцев", - уточняет эксперт. В июле 2018 года глава Верховного политсовета хуситов Махди Аль-Машат дошел до того, что направил послание непосредственно российскому президенту Владимиру Путину, где он попросил Кремль осуществить военное вмешательство на стороне повстанцев", - пишет газета.

"Несмотря на примирительный тон Москвы, которая к тому же стремится ограничить изоляцию в данном регионе своего иранского союзника, который сражается вместе с ней в Сирии, призыв хуситских властей так и не закончился ничем".

"Россия, не имеющая материально-технических средств для одновременного охвата всех конфликтов, стремилась тогда к установлению стратегического партнерства с Саудовской Аравией посредством подписания нового соглашения о контроле над нефтяными ценами", - поясняет Бернард Дреано, глава Центра исследований и инициатив международной солидарности (CEDETIM) и член коллектива Solidarité Yémen.

"Россия, будучи привилегированным собеседником хуситов и экономическим партнером Эр-Рияда, могла бы в ближайшие месяцы официально занять позицию посредника в процессе политического разрешения войны", - считает Дреано.

"Возвращение Москвы в начале января в ооновскую дипломатию, которая за последние недели сильно продвинулась вперед после нескольких лет неудач, судя по всему, укрепляет этот новый курс", - резюмирует Мало Треска.

21 января 2019 г.
Мало Треска | La Croix

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548088200
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