 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Керченском проливе горят два танкера под флагом Танзании - 11 жертв. Диверсия?
21:29 21.01.2019

Два судна загорелись в Керченском проливе

Два судна горят в акватории Керченского пролива, сообщили в Росморречфлоте. По предварительным данным Федерального агентства морского и речного транспорта, на одном из них произошел взрыв, пишет ТАСС.

"Предположительно, произошел взрыв. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - пояснил представитель пресс-службы Росморречфлота.

По словам источника агентства "Интерфакс", оба судна следовали под флагом Танзании. На них находились экипажи общим количеством более 30 человек, все самостоятельно эвакуировались. Собеседник агентства отметил, что россиян среди них не было, на борту находились граждане Индии и Турции.

Местные СМИ сообщают, что при эвакуации экипажей погибло 11 моряков

Источник - известия
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