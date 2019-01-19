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|Кыргызстан меняет своих представителей в совете директоров "Центерра Голд Инк."
22:44 21.01.2019
ОАО "Кыргызалтын" объявляет конкурсный отбор двух кандидатов в независимые члены Совета директоров компании "Центерра Голд Инк.", выдвигаемых от кыргызской стороны. Об этом сообщается официальном сайте ОАО "Кыргызалтын" в понедельник.
Как отмечается, конкурсный отбор пройдет в два этапа. Первый этап: оценка межведомственной комиссией поданных заявок на соответствие установленным требованиям. Из общего количества кандидатов для участия на втором этапе будут отобраны наиболее подходящие кандидатуры. Второй этап: собеседование с кандидатами, прошедшими первый этап.
Для кандидатов выдвинули ряд требований. Они должны иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование в сфере горнорудной промышленности и опыт работы по специальности. Важно наличие опыта работы в органах управления коммерческих организаций, знание специфики работы горнодобывающих предприятий, основ бухгалтерского учета и финансов, принципов корпоративного управления, механизмов работы международных финансовых рынков.
Кандидат должен свободно владеть английским языком; не иметь ближайших родственников в правительстве; у него должна быть безупречная репутация; отсутствие судимости; запретов на въезд в Канаду и другие страны.
Кроме того, кандидат должен быть гражданином Кыргызстана не моложе 30 лет и не старше 67. Заявки от потенциальных кандидатов "Кыргызалтын" принимает до 31 января 2019 года.
В совете директоров "Центерра Голд Инк." Кыргызстан представляют два независимых представителя и один член совета директоров, который зависит от ОАО "Кыргызалтын". В 2018 году Нурлан Кыштобаев вышел из состава совета директоров. Его сменил председатель совета директоров "Кыргызалтына" Аскар Оскомбаев. После увольнения из ОАО Бектура Сагынова его место в Centerra Gold стало вакантно. На сегодня интересы Кыргызстана в Centerra Gold представляет только Эдуард Кубатов. Однако после конкурса он может покинуть пост.
Мунара Боромбаева.