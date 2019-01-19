 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что нужно президенту Киргизии, чтобы удержать власть? - Е.Ким
01:56 22.01.2019

Что нужно президенту Киргизии, чтобы удержать власть?

В Киргизии стартовала предвыборная гонка в парламент. Официальный Бишкек переходит на осадное положение

В наступающем политическом сезоне "противники действующего президента Сооронбая Жээнбекова будут акцентировать внимание на регионализме и антикитайских выступлениях", - киргизский политтехнолог на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM о том, какие настроения царят в Киргизии.

По словам собеседника, перед парламентскими выборами 2020 года в стране сложилась "непростая и неприятная ситуация" для действующей власти.

"Хочется верить, что команда президента это понимает. И надеюсь, что они смогут достойно противостоять критикам. Однако, судя по текущей работе аппарата, это маловероятно. Что же, тем хуже для них", - считает эксперт.

Политтехнолог акцентировал внимание на нескольких темах, вокруг которых будет строиться информационная кампания против действующего режима.

"Во-первых, будет раскачиваться тема регионализма. С точки зрения пиар-технологий - ассоциация Жээнбекова со вторым президентом Киргизии - Курманбеком Бакиевым - практически беспроигрышный ход (Бакиев - глава Киргизии с 2005 по 2010 годы, потерял власть в результате вооруженного переворота - Прим. ИА REGNUM ). Семья Бакиева подмяла под себя практически все финансовые потоки, взяла под контроль силовые структуры и занималась откровенными рейдерскими захватами бизнеса. Люди это помнят", - сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что "повод для таких ассоциаций есть".

"Жээнбеков - представитель влиятельных южных кланов. Когда он пришел к власти, северные элиты оказались отодвинуты от распределения ресурсов. Их место заняли "южане". Естественно, отправленные в отставку или "за решетку" политики недовольны", - пояснил собеседник.

Однако, по его мнению, было бы неправильно считать, что президент "наступает на те же грабли, что и Бакиев, поскольку назначение "своих" на ключевые посты и перераспределение ресурсов внутри группы земляков - это скорее больные мозоли всей политической системы Киргизии".

"Вторая важная тема, которая до этого практически не использовалась - антикитайские настроения. Не берусь судить, кто организовывал последние митинги в Бишкеке, на которых требовали выслать всех китайцев из страны, но оппоненты президента в дальнейшем точно подключатся к протестам. Дело даже не в самих китайцах и не в отношениях с КНР. Дело в страхе перед Пекином, который, как считают некоторые, проглотит Киргизию и даже не заметит", - констатирует он.

Аналитик отмечает, что в стране есть "политики, способные на волне протестов приходить к власти".

"Но удержаться на вершине у них не получается. Сейчас они действуют проторенной дорожкой - снова пытаются создать видимость протестов, чтобы попробовать выторговать для себя должность или деньги. Если не получится это сделать, то можно пригрозить президенту и попытаться снова".

Менее важные темы которые могут затронуть для запугивания электората - исламизация и криминализация страны, считает эксперт.

"Эти акценты будут расставлены для городского населения, которое очень боится исламизации и превращения Бишкека в аналог Иссык-Кульской области, где у власти сидят не условные губернаторы, а члены преступных группировок".

Подводя итог, политтехнолог выразил мнение, что президенту Киргизии нужно "ответить на эти неудобные вопросы еще до того, как они будут заданы", после чего можно подумать над их решением.

"Для эффективного противостояния официальному Бишкеку нужен механизм взаимодействия с формальными и неформальными институтами, которые обладают влиянием. Сейчас таких механизмов нет. Президент не может положиться на силовой блок, он не выстроил отношения с северными элитами и не смог объединить вокруг себя "друзей своих врагов". Действия главы государства показывают, что он зарывает голову в песок. Странное поведение для президента", - считает собеседник редакции.

Евгения Ким

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548111360
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