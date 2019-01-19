Трамп в ловушке китайско-северокорейских объятий, - В.Павленко

01:58 22.01.2019 Трамп в ловушке китайско-северокорейских объятий



Чего не ожидают и не получат в Вашингтоне от вьетнамской встречи "в верхах"?



В Вашингтоне с визитом побывал глава МИД КНДР Ким Ен Чхоль; проведя переговоры с госсекретарем Майклом Помпео, руководитель северокорейской дипломатии был принят президентом Дональдом Трампом, встреча с которым продолжалась полтора часа. В процессе обсуждения ядерной программы КНДР и перспектив денуклеаризации Корейского полуострова сторонами была достигнута договоренность о предстоящей встрече в конце февраля двух лидеров - Трампа и Ким Чен Ына.



Белый дом оповестил об этом мировую общественность сразу же после завершения переговоров. Предположительно, саммит состоится во Вьетнаме - Ханое или Дананге, и педалирование этого американской стороной есть камень в пекинский огород, учитывая те исторические и современные нестыковки, которые существуют в китайско-вьетнамских отношениях и, шире, во взаимоотношениях Пекина с рядом других участников АСЕАН. Впрочем, выбор места можно рассматривать и сатисфакцией Вашингтону за предыдущую встречу Трампа и Кима в Сигнапуре, почти поголовно населенном этническими южными китайцами (из народности хакка).



Отметим, о том, что этой новой встречи "в верхах" между США и КНДР ждать осталось недолго, эксперты говорили еще в конце первой декады января. Тогда "железный Ким" побывал с визитом в Пекине, в котором его сопровождали как глава северокорейской дипломатии, так и советники, отвечающие за американское направление внешней политики Пхеньяна.



Было понятно, что обсуждать Ким Чен Ын с Си Цзиньпином будут именно этот вопрос, и именно тогда мировая общественность, как и экспертное сообщество, получили возможность окончательно убедиться в том:



- что ядерная программа КНДР - это вопрос не столько северокорейско-американских, сколько китайско-американских отношений. И совсем не случайно, что все четыре визита за последний год Ким Чен Ына в КНР неизменно предшествовали его встречам с президентами США и Южной Кореи;



- что Пекин использует эту проблему для удержания "на коротком поводке" американских партнеров по диалогу. И воздействует с ее помощью на позицию США в любых ключевых вопросах двусторонних отношений - от военно-политического противостояния в районе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, включая тайваньскую проблему, до пресловутой "торговой войны".



Причем китайские уступки Вашингтону в ней существенно перекрываются как ограниченностью возможностей американского экспорта, так, и это главное, увязкой вопроса антикитайских торговых санкций США с продвижением денуклеаризации Корейского полуострова, заложником которой Трамп по собственной инициативе сделался во внешней политике.



Кстати, схему маневра с помощью "отвлекающей" третьей стороны Вашингтон у Пекина перенял. В американской интерпретации на эту роль успешно "номинирована" Канада, которую США сначала "нагнули" в собственных двусторонних торговых разборках, а теперь используют, разыгрывая "канадскую карту", против Китая. И как уже приходилось отмечать, арест в Стране кленового листа финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу есть не что иное, как истерическая реакция Трампа на увязку Пекином хода "торговой войны" с корейской денуклеаризацией.



В таких сюжетах, как обмен ударами, выигрывает тот, у кого крепче нервы и кто готов идти дальше. Смертный приговор канадскому гражданину (точнее, британскому подданному этого заокеанского протектората-доминиона) показал, что с силой политической воли и готовностью не уступать у Китая все в порядке (вместе с тем на арест граждан США Пекин все же не пошел - прим. ИА REGNUM).



И единственное, чего американцы в этом "обменном" жонглировании судьбами высокопоставленных "заложников" добились, это породили очередной ропот против себя у канадцев, которые сначала "жестко потребовали" от Пекина вернуть соотечественника, публично усомнившись в "правомочности" его осуждения на казнь. Но затем, получив ответ на уровне МИД КНР, повторно обратились к Пекину об освобождении своего гражданина.



США тем временем попытались сделать еще одной третьей "отвлекающей" стороной Польшу, организовав там репрессии против местного представительства той же Huawei, но опять сели в лужу. Ибо, во-первых, натурально подставили Варшаву не только перед Пекином, а заодно и Москвой, но и перед Берлином, получив от него "удар под дых" в виде собственного оригинального "видения" ситуации с трубопроводом "Северный поток - 2".



А, во-вторых, своими же руками поспособствовали укреплению на глазах формирующегося альянса России и Китая с Германией по вопросу о том же "Северном потоке - 2", в защиту которого от американских притязаний на днях выступил МИД КНР. С точки зрения realpolitik собственными руками объединять против себя разрозненных недоброжелателей, помогая им преодолевать уже свои разногласия, верх непрофессионализма.



И в данном случае это если чем и объясняется, то только пресловутой "американской исключительностью", которая выше "всяких" там расчетов, что увлекают политическую "мелочь". Типа, считать варианты - "не царское дело". Но если в Вашингтоне окончательно переусердствуют, а первоначальное сближение Китая с Германией и Францией прошлым летом возникло именно на основе одновременного введения Вашингтоном торговых санкций против Пекина и Европейского союза, то процесс выхода США из системы связей внутри коллективного Запада может и продолжиться. Причем на этот раз далеко за пределы Парижского соглашения и ЮНЕСКО, распространившись со временем, например, на НАТО, как уже порой предсказывают.



Чего ждать от вьетнамской встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа? На наш взгляд, ничего существенного. Скорее всего, стороны подпишут очередную декларацию или совместное заявление и объявят о "шумном" успехе - здесь Ким подыграет Трампу, которому негоже возвращаться в существенно враждебный ему Вашингтон с пустыми руками. Но это на словах. На деле же хозяин Белого дома вернется именно с пустыми руками, ибо вряд ли можно найти выход из той "квадратуры круга", куда Вашингтон сам себя загнал.



Хорошо известно, в чем заключается сыр-бор в этом диалоге. КНДР резонно требует от США опережающих гарантий безопасности, в ответ на которые она только и может себе позволить пойти на постепенную и строго частичную ликвидацию наиболее разрушительных для Вашингтона сегментов своего ракетно-ядерного щита. Например, стратегических ракет глобальной дальности, достигающих континентальной части США, которые более всего беспокоят американцев. И то северные корейцы их, вероятнее всего, не уничтожат, а снимут с них ядерные боезаряды и передадут на "ответственное хранение" в тот же Китай.



США же требуют от КНДР полного и превентивного "ядерного разоружения". И только по факту его завершения и проверки, которые, как водится, они постараются навязать в наиболее циничной и унизительной форме, согласятся рассматривать вопрос о гарантиях безопасности. Которые, рассмотрев, скорее всего, отклонят. На том основании, что "то, что положено Юпитеру, не положено быку", других аргументов, как известно, у Вашингтона не отыскивается. Любой равноправный диалог с кем угодно там априори на этом самом основании считают унижением, недостойным американской "исключительности".



Все, кто имел возможность наблюдать Ким Чен Ына и имеют представление о свойственных ему подходах в ведении дел, дружно отмечают прагматизм северокорейского лидера, который на заведомо проигрышный вариант никогда не пойдет, да и в Пекине ему этого не позволили бы, в любом случае подкрепив переговорные позиции КНДР собственной дипломатической, экономической, да и военной мощью.



Это опрокидывает американские расчеты, хорошо объясняя те всплески эмоций, которые периодически охватывают вашингтонские резиденции, вроде отмены в конце августа визита в Пхеньян госсекретаря Помпео. Ну и что? И ничего тогда не случилось - небо на Землю точно не упало и в обратную сторону она не завертелась. Не приехал в конце августа, приехал, сделав "хорошую мину при плохой игре", в начале октября. И перебравшись по завершении переговоров из Пхеньяна в Сеул, рассказал тогда о достигнутом "впечатляющем прорыве".



Кстати, о Сеуле. Если Китай - открытый симпатизант, заинтересованный консультант и геополитическая "крыша" Пхеньяна, то в Южной Корее тех же самых целей добиваются "из-за угла", под видом всемерного укрепления связей с США, а на деле держат и кажут в направлении Вашингтона "фигу в кармане". Что-что, а симпатии южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в северокорейско-американском противостоянии явно находятся на стороне Пхеньяна.



Только на днях южнокорейское министерство обороны опубликовало "Белую книгу" по вопросам военной безопасности, из которой, в отличие от предыдущих ее редакций, напрочь исчезло упоминание о "враждебности" КНДР. И это, заметим, на фоне недавних претензий к Северу по линии МАГАТЭ, из которых следовало, что Ким Чен Ын, несмотря на обещание отказаться от ядерной программы, продолжает ее развивать.



В Сеуле, в отличие от Вашингтона и его ооновских марионеток, проблемы в этом не видят, хорошо отдавая себе отчет в следующих вещах. Во-первых, что "с волками жить - по-волчьи выть", и другие аргументы, кроме создания проблем и угроз национальной и военной безопасности США, на Вашингтон не действуют.



Во-вторых, что денуклеаризация Корейского полуострова - хороший лозунг, но когда уже запущенный президентами Севера и Юга процесс его объединения перейдет в практическую плоскость, сохранение определенной части ядерного арсенала по определению в разы укрепляет вес объединенной страны на мировой арене, превращая ее в новую сверхдержаву мирового уровня.



Мы не о том, хорошо это или плохо - это другая тема. Мы - о медицинском факте такой трансформации глобальных статусов, как она, скорее всего, воспринимается и Пхеньяном, и Сеулом. И получается, что в сложившейся ситуации единственной точкой настоящей опоры для США остается японский "непотопляемый авианосец". Которому, помимо безоговорочной, вассально-рабской ориентации на Вашингтон, жить спокойно не дают еще и собственные "курильские тараканы", амбиции по которым начинают создавать США в АТР дополнительные геополитические проблемы.



Владимир Павленко Источник - REGNUM

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