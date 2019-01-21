"Мать всех бомб" по-китайски. Пекин вслед за Вашингтоном и Москвой стал обладателем неядерного мегабоеприпаса

08:47 22.01.2019

Массивная авиабомба, способная нанести огромные разрушения, была испытана в Китае. Газета Global Times в начале 2019 года сообщила, что китайская государственная промышленная корпорация NORINCO (China North Industries Corporation) впервые показала фото- и видеозапись испытаний оружия, которое по мощности уступает лишь ядерному. Мегабомба может уничтожать все наземные здания и сооружения в радиусе одного километра, расчищать зоны высадки десанта, а также применяться для ударов по подземным бункерам глубокого залегания, пробивая бетонные перекрытия на десятки метров вглубь земли.



Сверхтяжелым авиационным проникающим неядерным оружием, воздействующим на противника под землей, ранее владели только Россия и США. Американская бомба BLU-109/B, созданная для подземной войны, имеет массу почти в 1 т с боевой частью 240 кг. Поставка ее на вооружение американских ВВС началась с 1985 года. В 2002–2003 годах появилась фугасная бомба весом почти 10 т и длиной более 9 м GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast ("тяжелый боеприпас воздушного взрыва") – MOAB, эту аббревиатуру в Пентагоне начали расшифровать как Mother Of All Bombs – "Мать всех бомб".



Выпуск первой партии из 15 бомб был поручен заводу McAlester Army Ammunition Plant. Большая часть массы MOAB – 8400 кг – приходилась на смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка, такой состав мощнее тротила в 1,35 раза, и сила взрыва составляет 11 т в тротиловом эквиваленте. Радиус полного поражения – 140 м, частичные разрушения наблюдаются на расстоянии до 1,5 км от эпицентра взрыва.



Получив самый мощный в мире неядерный авиационный боеприпас, ВВС США в течение многих лет не могли найти подходящую для него цель. В боевых условиях GBU-43/B применили один раз в апреле 2017 года, когда транспортный самолет С-130 Hercules сбросил боеприпас в Афганистане на комплекс подземных тоннелей и складов террористов.



В 2011 году ВВС США приняли на вооружение новую бомбу MOP (Massive Ordnance Penetrator), масса которой составляет 13,6 т, а длина – 6 м. Она способна проникать в землю на глубину до 61 м или пробивать до 19 м армированного бетона. Боеприпас получил обозначение GBU-57 и разрабатывался специально для поражения укрепленных подземных сооружений Ирана и КНДР. Последствиями от взрыва бомбы могут быть землетрясения и разрушения в целевой области воздействия боеприпаса. На данный момент США имеют 20 таких боеприпасов, каждый из которых стоит свыше 14 млн долл., причем к 2018 году была проведена их четвертая модернизация по улучшению характеристик для удара по трудно поражаемым и глубоко расположенным целям.



Российская авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ) в четыре раза мощнее, чем MOAB, но легче и меньше в длину. Ее первое испытание состоялось в 2007 году. Поражающая способность отечественных боеприпасов многократно превосходит зарубежные аналоги, в то же время GBU-43/B MOAB и АВБПМ имеют ряд общих черт: большие размеры, массу и мощность. Кроме того, они предназначены для решения схожих задач по уничтожению крупных и хорошо защищенных объектов противника. Но американская бомба MOAB и российская АВБПМ имеют различный принцип действия.



GBU-43/B имеет твердый заряд взрывчатого вещества, в российском мегабоеприпасе использован альтернативный вариант для боевой части, позволяющий получить более мощный взрыв. Внутри корпуса помещается жидкое взрывчатое вещество, перед подрывом распыляемое возле цели. Как показали испытания, за счет этого при меньшей массе заряда российская бомба показывает вчетверо большую мощность – 44 т в тротиловом эквиваленте, радиус поражения – в два раза больше.



Принцип действия китайской супербомбы не разглашается, но по размерам неядерный мегабоеприпас Поднебесной меньше, чем американская "Мать всех бомб", и составляет 5–6 м при весе менее 9 т. При этом ее сброс спровоцировал гигантский взрыв, как сообщили в NORINCO, не раскрывая места испытания.



Противодействовать авиационным "подземным снарядам" может только мощная система ПВО, перехватывающая самолет со сверхтяжелым боеприпасом. Американцы доставляют GBU-43/B до места метания на самолете для спецопераций MC-130Е/Н Combat Talon, созданном на базе планера транспортного C-130 Hercules. Российские АВБПМ помещаются в бомбардировщики Ту-160. Китайцы во время демонстрации испытаний бомбы использовали стратегический бомбардировщик Н-6К. Это последняя модель H-6 – копии знаменитого советского реактивного бомбардировщика Ту-16, выпускаемого в 60-е годы в Китае по лицензии. В дальнейшем его возможности были расширены, что позволило создать тяжелый бомбардировщик Н-6К, который имеет все шансы оставаться в строю до середины XXI века. С созданием H-6K китайские военные получили возможность атаковать важные объекты без входа в зону противовоздушной обороны, а для предупредительного или ответного бомбового удара целями могут стать некоторые зарубежные базы Пентагона, в том числе главная для американских стратегических интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военно-морская база ВМС США на острове Гуам.



Создание сверхтяжелой авиабомбы в обычном снаряжении, превосходящей американскую "Мать всех бомб", и использование стратегических ракетоносцев свидетельствуют о претензиях Поднебесной на доминирование в АТР, значимость которых только растет с появлением у китайской армии нового оружия.



Ирина Дронина



21.01.19