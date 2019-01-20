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|Отца ведущей 1 канала росТВ Е.Андреевой обвинили в афере с нелегальными мигрантами из Узбекистана
09:02 22.01.2019
Отца знаменитой ведущей Первого канала заподозрили в афере с нелегальными мигрантами из Узбекистана
Отец известной российской телеведущей Екатерины Андреевой Сергей подозревается в нарушении миграционного законодательства. В 2018 году он прописал в своей квартире супружескую пару из Узбекистана.
"Сергей Андреев решил прописать в своей квартире пару из Узбекистана: ребята работают дворниками, а для разрешения на работу им нужна регистрация", - сообщает telegram-канал Mash.
Сначала Андреев прописал их на три месяца, а затем продлил регистрацию на год. Однако после начала проверки сердобольный пенсионер сразу же выписал их из своей квартиры. Полицейские решают вопрос о привлечении отца Екатерины Андреевой к ответственности.
Сергей Александрович всю жизнь проработал заместителем председателя Госснаба Советского Союза. Сейчас 81-летний пенсионер является председателем товарищества собственников жилья.
Сама телеведущая от комментариев воздерживается. Сейчас 57-летняя Екатерина Андреева отдыхает в Таиланде и делится кадрами с путешествия. На курорт теледива отправилась накануне Нового года.