Отца ведущей 1 канала росТВ Е.Андреевой обвинили в афере с нелегальными мигрантами из Узбекистана

09:02 22.01.2019

Отца знаменитой ведущей Первого канала заподозрили в афере с нелегальными мигрантами из Узбекистана



Отец известной российской телеведущей Екатерины Андреевой Сергей подозревается в нарушении миграционного законодательства. В 2018 году он прописал в своей квартире супружескую пару из Узбекистана.

"Сергей Андреев решил прописать в своей квартире пару из Узбекистана: ребята работают дворниками, а для разрешения на работу им нужна регистрация", - сообщает telegram-канал Mash.



Сначала Андреев прописал их на три месяца, а затем продлил регистрацию на год. Однако после начала проверки сердобольный пенсионер сразу же выписал их из своей квартиры. Полицейские решают вопрос о привлечении отца Екатерины Андреевой к ответственности.



Сергей Александрович всю жизнь проработал заместителем председателя Госснаба Советского Союза. Сейчас 81-летний пенсионер является председателем товарищества собственников жилья.



Сама телеведущая от комментариев воздерживается. Сейчас 57-летняя Екатерина Андреева отдыхает в Таиланде и делится кадрами с путешествия. На курорт теледива отправилась накануне Нового года.