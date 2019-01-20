Талибы атаковали военную базу правительственных войск в Майданшахре - 126 погибших

09:06 22.01.2019

Более 120 афганских силовиков погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу в центральной провинции Вардак, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Министерства обороны страны.



По его словам, 126 человек стали жертвами взрыва в военном тренировочном центре.



Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула.



По данным телеканала Tolo News, троих нападавших ликвидировали, четвертый привел в действие взрывное устройство в автомобиле.