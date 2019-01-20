 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Доктор Хэ не врал. В Китае подтвердили факт рождения генетически модифицированных детей
09:26 22.01.2019

Ученый нарушил целый ряд китайских законов.

Власти Китая официально подтвердили факт рождения детей с измененным ДНК в результате эксперимента ученого Хэ Цзянькуя, сообщает РИА Новости.

Предварительное расследование его работы выявило, что он действительно создал генетически модифицированных детей, нарушив целый ряд китайских законов.

"Ученый организовал проектную группу, включающую иностранный персонал, который намеренно избегал надзора и использовал небезопасную технологию для выполнения редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом", - сообщили следователи.
Кроме того, ученый на протяжении двух лет подделывал результаты этической экспертизы и набрал восемь пар для участия в своем эксперименте, что привело к двум беременностям.

В результате эксперимента одна из матерей родила близнецов, которых назвали Лулу и Нана, а еще одна женщина до сих пор беременна и носит плод с отредактированным ДНК. Сейчас они находятся под пристальным наблюдением медиков.

В ноябре 2018 года китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых модифицировали для противостояния заражению ВИЧ. Ученого раскритиковали как коллеги, так и власти. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения начал расследование.

Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин поручил приостановить все исследования, связанные с редактированием ДНК эмбриона.

В оправдание своей работы Хэ Цзянькуй заявил, что, несмотря на все успехи в лечении ВИЧ, это заболевание остается в списке главных причин смертности в целом ряде стран, в первую очередь, развивающихся.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548138360
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