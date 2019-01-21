 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон разбушевался и выгнал из зала главу авиакомпании "Таджик Эйр" Рахимова и руководителя "Амонатбанка" Хакимзода
09:30 22.01.2019

"Прошу покинуть зал!". Эмомали Рахмон подверг резкой критике работу "Амонатбанка" и авиакомпании "Таджик Эйр"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 января в ходе расширенного заседания правительства страны выгнал из зала главу авиакомпании "Таджик Эйр" и руководителя "Амонатбанка".

Как сообщил Радио Озоди на условиях анонимности один из участников расширенного заседания правительства, Эмомали Рахмон, заслушав отчеты главы "Амонатбанка" Рухулло Хакимзода и руководителя национального авиаперевозчика Хайрулло Рахимова, подверг их работу жесткой критике и попросил немедленно покинуть зал заседаний.

Пресс-служба президента Таджикистана лишь сообщила, что на заседании был заслушан отчет руководителей "Амонатбанка" и авиакомпании "Таджик Эйр".

Указы президента об освобождении от своих должностей Рухулло Хакимзода и Хайрулло Рахимова пока не опубликованы, однако, по словам источника Радио Озоди, жесть президента означает, что глава "Амонатбанка" и директор авиакомпании "Таджик Эйр" уже лишились своих кресел.

Напомним, государственная авиакомпания "Таджик Эйр" 4 января временно приостановила полеты в Россию и другие страны. В настоящее время полеты "Таджик Эйр" отменены по всем направлениям, и до конца осенне - зимнего периода выполнять перевозку пассажиров национального авиаперевозчика в российские города будет авиакомпания "Сомон Эйр".

"Год в целом был удачным и историческим"
2018 год в целом получился успешным и историческим для таджикского народа и был завершен со значительными результатами. Об этом заявил Эмомали Рахмон в понедельник, открыв работу расширенного заседания правительства страны.

Расширенное заседание правительства Таджикистана, 21 января 2019 года, Фото пресс-службы президента РТ
Расширенное заседание правительства Таджикистана, 21 января 2019 года, Фото пресс-службы президента РТ
В заседании участвовали руководители правительства, исполнительного аппарата главы государства и его структурных подразделений, главы центральных государственных органов и ведомств, председатели областей, городов и районов, руководители вузов, центров по реализации государственных инвестиционных проектов, государственных и акционерных банков, официальных газет и журналов и другие ответственные лица, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Расулзода: Таджикистан экспортировал всего 93 тыс. тонн хлопка
На расширенном заседании был заслушан отчет премьер-министра Кохира Расулзода об итогах социально-экономического развития в 2018 году. Согласно докладу премьер-министра, в прошлом году инфляция сохранилась на умеренном уровне и составила 5,4 процентов.

Кохир Расулзода
Кохир Расулзода
Правительство Таджикистана обеспокоено тем, что в прошлом году в связи с отсутствием полного цикла переработки хлопка-волокна внутри республики было экспортировано 93 тыс. тонн хлопка на общую сумму $165 млн. Кохир Расулзода отметил, что в 2018 году полностью простаивали такие предприятий текстильной промышленности, как ЗАО "Олим Текстайл", ОАО "Вализода Мастчох" в Матчинском районе, ОАО "Самар" в Восейском районе и ОАО "Бофандаи Норак" в городе Нуреке.

В то же время, как отметил Кохир Расулзода, в прошлом году начала работу вторая очередь Текстильного комплекса ЗАО "Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль". В строительство второй очереди были вложены прямые инвестиции, а работой здесь обеспечены 200 человек. Производственная мощность составляет второй очереди составляет около 15 тыс. тонн промышленной переработки хлопка-волокна и 12 тыс. тонн пряди в год. "Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль" является объектом сотрудничества с инвесторами из Китая.

Рахмон критиковал правительство за невыполнение плана сборов двух видов налогов
На заседании было сообщено, что доходная часть государственного бюджета Таджикистана за 2018 год перевыполнена на 0,3% или 71,4 млн. сомони. Министр финансов Файзиддин Каххорзода на заседании отметил, что общий объем доходов бюджета составил 23,3 млн. сомони ($2.4 млн). По его словам, налоговые поступления в бюджет перевыполнены на 0,6%, а таможенные – 1,2%.

Послушав выступление главы Минфина, президент Рахмон выразил обеспокоенность относительно невыполнения плана сборов по подоходному налогу и НДС в размере 420 млн. сомони.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что в результате ухудшения финансовых показателей в работе отдельных банков, снижения платежеспособности кредитных организаций и увеличения кредитных рисков процесс выдачи кредитов в стране пошел на спад. Нехватка наличной иностранной валюты в обращении является другим вопросом банковской системы, которая создает препятствие для развития эффективной деятельности предпринимателей, отметил глава государства. Эмомали Рахмон поручил Национальному банку принять неотложные меры для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, повышения доверия населения к банковской системе, улучшения качества и внедрения новых видов обслуживания.

"Было подчеркнуто, что Национальный банк и Министерство финансов должны принять конкретные меры по решению проблем акционерных обществ "Тоджиксодиротбонк" и "Агроинвестбонк", снижению влияния внешних факторов и предотвращения возможных рисков на банковскую систему страны", сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе расширенного правительственного заседания были подведены итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2018 год, и намечены основные задачи на 2019 год. "В частности были обсуждены реальное состояние социально-экономического положения страны, исполнение принятых программ и планов, а также поручений и рекомендаций, исходящих из Послания президента парламенту страны", - говорится в сообщении.

21.01.19

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548138600
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