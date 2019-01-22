 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль хорошо прибомбился к иранским целям в Сирии
10:01 22.01.2019

По территории Сирии нанесен самый мощный удар с мая прошлого года

Дважды менее чем за сутки Израиль нанес удары по Сирии и при этом громко о них заявил. Первая атака в воскресенье днем обошлась без жертв и разрушений, в отличие от второй - в ночь на понедельник. Этот удар стал самым мощным с мая 2018 года. По официальным данным, погибли четверо сирийских военных. Неофициальные источники сообщают о как минимум 11 погибших, из них только двое сирийцев. Израильская сторона подчеркивает, что целью атаки были иранские военные объекты. Она также утверждает, что в числе уничтоженных целей был поставленный из России зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Первые взрывы раздались в районе аэропорта Дамаска около 13:30 в воскресенье. По данным Национального центра управления обороной РФ, в атаке участвовали четыре израильских истребителя. Зенитные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет. Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет.

По версии израильских СМИ, у Израиля не было задачи поразить конкретную цель. В момент атаки единственным самолетом, который заходил на посадку, был Boeing 747 иранской авиакомпании Mahan Air. Она находится в санкционных списках США с 2011 года за сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и перевозку оружия в Сирию. Израильский сайт Ynet предполагает, что атака была предупредительной и о ней знали российские военные, которые в итоге и не допустили посадку Boeing в аэропорту Дамаска. Самолет вернулся в Тегеран.

И в Сирии, и за ее пределами мало кто сомневался в том, кто нанес удар. Хотя израильские военные, по своему обыкновению, хранили молчание. Тем более неожиданно прозвучало заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который, находясь с визитом в Чаде, признался: "У нас есть постоянная политика - противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и наносить урон тем, кто пытается навредить нам. Эта политика не меняется и когда я в Израиле, и когда нахожусь с историческим визитом в Чаде". За неделю до этого господин Нетаньяху прямо подтвердил участие Израиля в ударах по иранским складам с оружием в аэропорту Дамаска 12 января. Как утверждает газета "Гаарец", эти откровения не понравились многим израильским военным.

В понедельник бывший министр обороны Израиля, экс-начальник Генштаба генерал-лейтенант Моше Яалон, который сейчас возглавляет оппозиционную правоцентристскую партию "Телем", заявил в интервью армейскому радио, что "единственная польза от таких заявлений - политические очки", которые премьер старается набрать перед досрочными парламентскими выборами, назначенными на 9 апреля. "Куда мы скатились, если вопросами безопасности пренебрегают ради политики",- подчеркнул он.

Когда израильские самолеты уже вернулись на базу, в сторону горы Хермон - горнолыжного курорта Израиля на Голанских высотах - с сирийской территории была запущена ракета "земля-земля". В тот момент на Хермоне находились тысячи людей. Ракета была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол".

Как пояснил в ходе брифинга для израильских журналистов официальный представитель армии Ронен Манелис, запуск ракеты был осуществлен "из района, откуда Израилю обещали убрать иранцев". Причем обещание "убрать иранцев" от сирийско-израильской линии разграничения на Голанских высотах дала Израилю Россия. В СМИ назывались разные цифры: отвод должен был быть осуществлен на глубину от 60 до 100 км. В интервью ТАСС в конце июля прошлого года спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что иранцы и прошиитские силы отошли на расстояние 85 км. И хотя сирийская оппозиция и израильские СМИ неоднократно сообщали, что на самом деле эти силы по-прежнему остаются в районе Голанских высот, Биньямин Нетаньяху позиционировал договоренности с Россией как одно из своих главных внешнеполитических достижений.

Израиль не оставил пуск ракеты по Хермону без ответа и в ночь на понедельник нанес новый удар по Сирии. На этот раз израильские военные свое авторство скрывать не стали. "Целью налета стали военные объекты (иранского подразделения) "Аль-Кудс" в Сирии, в том числе склады оружия, объект в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь",- сообщила армейская пресс-служба. Подчеркивалось, что Израиль просил сирийских военных воздержаться от ответного огня, но сирийцы решили иначе. "В результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы",- сообщила пресс-служба. Опубликовано и видео пораженных целей, где видно, что под удар попал и поставленный Россией зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

По данным российских военных, в ходе отражения израильского удара сирийские ПВО уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Однако избежать жертв и разрушений не удалось. Повреждения получила инфраструктура аэропорта Дамаска, четверо сирийских военных погибли. Однако Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, утверждает, что жертв гораздо больше: как минимум 11 человек, и из них лишь у двоих подтверждено гражданство Сирии.

Ночная атака стала самой мощной с 10 мая 2018 года, когда Израиль нанес удар по десяткам иранских объектов в Сирии. Тогда, по данным обсерватории, погибли 27 человек: шесть сирийцев, 11 иранцев и еще десять бойцов разных национальностей. Официально сообщалось только о троих.

Из Москвы в понедельник официальных комментариев по поводу израильской атаки не последовало. Примечательно, что только на прошлой неделе делегация российских высокопоставленных военных провела в Израиле серию рабочих встреч, посвященных координации в Сирии. Речь шла о совершенствовании механизма предотвращения трений между военными двух стран в Сирии, а также действий Армии обороны Израиля против закрепления Ирана в Сирии и передачи вооружений ливанскому шиитскому движению "Хезболла". Израильская сторона утверждает, что стороны достигли взаимопонимания. Это первый визит российских военных в Израиль, после того как в результате израильской атаки в небе над Латакией сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20, и в ответ Россия поставила в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении "Ъ", сирийские подразделения пока не готовы к использованию С-300, так как не прошли сдаточные стрельбы. При самом оптимистичном варианте системы смогут использовать с начала марта. По данным "Ъ", только тогда один дивизион можно будет переместить на базу Т-4, что позволит прикрыть Дамаск. В целом же, по информации "Ъ", в ближайшее время линия поведения РФ в отношении израильских атак в Сирии не поменяется. Она изменится только в случае атак на объекты, где находятся военные советники РФ.

Марианна Беленькая, Александра Джорджевич
Газета "Коммерсантъ" №10 от 22.01.2019, стр. 6

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548140460
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