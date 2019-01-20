Фальшивые ветераны. КырГенерал-аферист Чомоев отделался легким испугом и штрафом

11:35 22.01.2019

Военная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении генерал-майора Нуридина Чомоева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что дело прекратили в связи с тем, что генерал выплатил ущерб государству.



"Следствие установило, что генерал Нуридин Чомоев нанес ущерб государству в 552 тысячи сомов. Основанием для принятия его на учет как воина-интернационалиста стала справка. В связи с тем, что сроки давности прошли, человека, выдавшего документ, к уголовной ответственности не привлекли. Кроме того, Военная прокуратура не нашла признаков преступления в действиях Нуридина Чомоева", - сообщили редакции.



Ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-начальника главного штаба Министерства обороны генерал-майора Нуридина Чомоева. Он получал надбавку к пенсии и пособие за якобы участие в боевых действиях в Йемене. Однако боевые действия в этой стране признаются таковыми лишь с октября 1962 года по март 1963-го и с ноября 1967 года по декабрь 1969-го.



Нуридин Чомоев находился в командировке в Йемене с июля 1986 года по июнь 1989-го. В тот период, по официальным данным, боевых действий в стране не было.



22 января 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА