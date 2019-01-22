Лично зарубил 12-летнего мальчика... Как Аркадий Гайдар подавлял восстания в Хакассии (история), - В.Малышев

12:06 22.01.2019 Трагедия Аркадия Гайдара

115 лет назад родился знаменитый советский писатель



Автора часто ассоциируют с героями его произведений. В "Сказке о Военной тайне" Гайдара есть два персонажа: один – Мальчиш-Кибальчиш, отважный герой, патриот, олицетворяющий все хорошее. Другой – Плохиш, трус, негодяй и предатель, олицетворяющий все плохое. Кем же на самом деле был сам писатель?



В советские времена Аркадий Гайдар олицетворял собой все самое хорошее. С юных лет он увлекся революционными идеями, вступил в партию, в 17 лет командовал полком, а потом стал писать хорошие и добрые произведения для детей. Его замечательными книгами "Тимур и его команда", "Чук и Гек" и другими зачитывалась вся страна. А когда началась Великая Отечественная война, Гайдар ушел на фронт, где героически погиб. Конечно, он – повзрослевший уже Кибальчиш!



Однако после развала СССР и раскрытия архивов, стали известны и совсем другие, шокирующие детали его биографии. И появился целый ряд публикаций, где знаменитый писатель предстал уже совсем в другом образе – палача и карателя, беспощадного убийцы, словом, – Плохиша. Поклонники писателя стали его защищать, обвиняя обвинителей в клевете и подлогах. Однако…



Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия Голиков) появился на свет в городке Льгов в семье учителей. Его отец был сыном крепостного крестьянина, а мать – из обедневшего дворянского рода. Детские годы он провел в Нижегородской области, в городе Арзамасе.



Отличался необыкновенной памятью, мог запоминать и цитировать наизусть тексты целых книг. Поступил в реальное училище, но его не закончил. Революция и Гражданская война перевернули жизни многих.



В 1918 году в возрасте 14 лет Голиков вступил в партию большевиков и начал работать в газете "Молот". В том же году его призвали в Красную армию, он стал адъютантом командира рабочего батальона. В 1919-м окончил Киевские командные курсы и в 15 лет был назначен командиром роты. Полк ему доверили в 17 лет после получения второго военного образования в школе "Выстрел".

Впрочем, ничего особо удивительного для тех бурных лет в этом нет. Тухачевский, например, стал командовать армией в 25 лет. Голиков участвовал в боевых действиях на Кавказском фронте, на Дону, под Сочи. В 1922 году принимал участие в жестоком подавлении повстанческого движения в Хакасии.



Но тут на него стали поступать доносы, его обвинили в совершении преступлений. Командующий ЧОНом губернии В. Какоулин был вынужден признать: "Голиков по идеологии неуравновешенный мальчишка, совершивший, пользуясь служебным положением, целый ряд преступлений".



Голиков был вызван в Красноярск для объяснения; его исключили из партии, сняли с должности и направили на психиатрическое освидетельствование. После случившегося его демобилизовали, поставив диагноз "травматический невроз".



Оказавшись вне армии, Аркадий Петрович посвятил себя литературной деятельности. Стал издавать свои произведения под псевдонимом Гайдар и вскоре стал знаменитым.



В годы Великой Отечественной войны он работал корреспондентом газеты "Комсомольская правда". В 1941 году Гайдар оказался в партизанском отряде на Украине, где вскоре погиб около села Лепляво Каневского района.



В СССР его книги издавались миллионными тиражами, изучались в школах. Имя Гайдара было присвоено многим учебным заведениям, улицам городов и сел бывшего СССР.



А памятник герою повести Гайдара Мальчишу-Кибальчишу – первый в Москве памятник литературному персонажу – был установлен в 1972 году у Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах.



Однако после краха СССР, когда раскрылись прежде секретные архивы, о нем, как уже говорилось, стали писать иначе. Так, петербургский историк и литературовед Михаил Золотоносов в газете "Московские новости" сообщил, что Гайдар закончил свою бурную "революционную деятельность", командуя 58-м отдельным полком, отличившимся неслыханной жестокостью при подавлении крестьянского восстания в Тамбовской губернии, а затем борясь во главе частей особого назначения с отрядом "белого партизана" Ивана Соловьева в Хакасии. "Здесь у него проявляется травматический невроз, и в итоге в декабре 1924 года Голиков увольняется из армии и переключается на литературу", –отмечает Золотоносов.



О зверствах Гайдара и его отряда в годы Гражданской войны подробно поведал писатель Владимир Солоухин в повести "Соленое озеро". Он сообщил, что слово "Гайдар", которое писатель взял себе псевдонимом, в переводе с хакасского означало "Куда ехать?". Дико крича это слово, Голиков носился по всей маленькой Хакасии, преследуя партизан Соловьева. А хакасы, слыша эти крики, разбегались в разные стороны, вопя от ужаса: "Спасайся! Хайдар-Голик едет! Наша смерть едет!"



Факты, приведенные в "Соленом озере", поражают. Работая над книгой, Солоухин ознакомился с документами, чудом сохранившимися в архивах Абакана и Ачинска, а также встречался со старожилами Хакасии. Так, Е.Г. Саможиков свидетельствовал, как его родственника, 12-летнего мальчика, Гайдар, приняв за связного отряда Соловьева, в истерическом припадке зарубил шашкой. Известный хакасский писатель Георгий Топанов рассказывал, будто Гайдар "не только маленьких, но и стариков не любил, убивал. Рубил и в воду приказывал кидать, кровь всегда в озере красная была".



А вот что рассказал И.В. Аргудаев из улуса От Коль: "У Голикова приказ был, я знаю от матери, если в семье даже один сочувствовал белому партизану Соловьеву, то Гайдар-Голиков всю его семью вырезал. Например, озеро Большое… Каждый день в те времена люди Гайдара-Голикова живых в прорубь пихали. У нас хакасы до сих пор в озере рыбу не ловят. Говорят, на человеческом мясе жир нагуляла. Голиков хакасов Шарыповского района, Ужурского района всех перерезал, даже сейчас они там больше не живут".



Рубили шашками, бросали в колодцы".



"Да, Гайдар был примером для нас, школьников, – в 14 лет ушел воевать в Красную армию, стал писателем, погиб в Великую Отечественную с оружием в руках, – рассказывала в еженедельнике АИФ Наталия Ольхова, красноярский публицист, исследователь биографии Гайдара. – Но в некоторых семьях имя Гайдара не любят вспоминать".



В Хакасию Голиков попал в 1922 г., там он возглавлял отряд ЧОН (части особого назначения).



"В конце 1990-х, собирая материалы для своей книги, я нашла документы, подтверждающие зверства отряда Аркадия Голикова, – продолжает Наталия Ольхова. – Я записывала рассказы бабушек, которые помнят Гражданскую войну, о том, как Гайдар стрелял в затылок любому, кого заподозрил в причастности к антисоветской деятельности, как сталкивал с обрыва женщин и детей. По его указу местных жителей расстреливали без суда и следствия, рубили шашками, бросали в колодцы".



"Вполне возможно, что Аркадий Гайдар совершил несколько убийств, после чего был записан матерью в Красную армию, чтобы спастись от возмездия, – уверен Андрей Буровский, петербургский писатель, профессор и историк. – Во время приступов депрессии Гайдар в этом признавался – это его мучило. И участие его в истреблении хакасской интеллигенции на Соленом озере –задокументированное событие".



"Известно, –продолжает Буровский, – что первым "подвигом" А. Гайдара в Сибири было убийство 148 казаков в окрестностях села Тасеево. И остальные его "подвиги" точно таковы же, а боевых среди них, как ни старайтесь, не найдете – их нет. Вот о совершенно грязных убийствах и истязаниях мирного населения, включая женщин и детей, – об этом свидетельских показаний очень много. Взять хотя бы историю про то, как связанных хакасов, родственников тех, кто помогал отряду Соловьева, оставили на всю ночь на льду озера: чтобы назавтра, в свой день рождения, Голиков-Гайдар мог бы попраздновать: собственноручно их утопить.



Считается, что Голиков, исключенный из коммунистической партии и отправленный на лечение в Москву, никогда не подавал заявления с просьбой о реабилитации (воистину, свои же боялись).



Но есть и поразительная версия, что все-таки однажды заявление он в ЦК подал, и Сталин собственноручно начертал на этом заявлении: "Мы его, может, и простили бы. Но вот простят ли его хакасы".



Конец бесчинствам Гайдара пришел лишь после того, как он, несмотря на приказ начальства доставить пленных в штаб для допроса, лично расстрелял их, не желая выделять людей для конвоя.



Тогда-то Голиков и был вызван в Красноярск для объяснения…



Солоухин приводит свидетельства о проблемах Гайдара с психикой, проявившихся уже в мирной литературно-журналистской, жизни. В частности, Солоухин ссылается на его дневники. В этих записях есть фраза: "Снились люди, убитые мною в детстве". Если вспомнить, что "революционной деятельностью" Голиков-Гайдар занимался с 14 лет, это признание более чем примечательно.



Аркадий Гайдар не раз наносил себе серьезные, но умышленно не смертельные ранения безопасной бритвой: "Гайдар резался. Лезвием безопасной бритвы. У него отнимали одно лезвие, но стоило отвернуться, а он уже резался другим…Позже, уже в Москве, мне случалось видеть его в одних трусах. Вся грудь и руки ниже плеч были сплошь покрыты огромными шрамами", – отмечал кто-то из знавших его близко людей.



Кстати, о том, что не все с биографией "героя Гражданской войны" и "друга детей", каким Гайдара изображали в советские времена, благополучно, свидетельствует и такой простой факт, что у него не было боевых наград за участие в Гражданской войне. Орденом "Знак Почета" он был награжден только уже в 1939 году.



…Вступился за Гайдара писатель Борис Камов. Он вырос на его книгах и своим долгом посчитал опровергнуть Солоухина и доказать, что "Соленое озеро" – вымысел.



Б. Камов написал книгу "Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров", где уверяет, что все обвинения против Гайдара – ложь.



При этом следует отметить, что Камов, отметая все обвинения в адрес Гайдара, называет в своей книге восставших тамбовских крестьян "бандитами" и "мятежниками", и расхваливает травившего их газом Тухачевского.



Конечно, Камова можно понять, особенно тем, кто тоже вырос в советские времена, читая книжки Гайдара. Да и глядя сегодня на фото писателя, где запечатлен добродушно улыбающийся человек с ребенком на руках, трудно поверить в то, что такой собственноручно мог убивать. К тому же никто не гнал его на фронт в 1941-м, наоборот, врачи не пускали, а он пошел сам, оказался в партизанском отряде, где героически погиб. Есть даже фото, это подтверждающее: Гайдар сидит в военной каске на голове и с автоматом ППШ на коленях.



И вот еще одна красноречивая деталь. Перед отъездом на фронт Аркадий Петрович подарил дочери книжку, на которой написал:



Папа едет на войну



За Советскую страну…



Женя книжку прочитает



И о папе помечтает.



Он в далекой стороне



Бьет фашистов на войне.



И подпись – "Арк. Гайдар. Июль 1941 г.". Нет, все-таки Кибальчиш!



Однако, если присмотреться, то почти все его фото, опубликованные в книгах, напоминают постановочные: то он с детьми, то с ребенком на коленях, то добродушно улыбается, попыхивая трубкой. Словно корреспонденты, его снимавшие, пытались продемонстрировать: Гайдар – друг детей, писатель-сказочник, добряк и романтический мечтатель, зачем на него клеветать?



Но можно обнаружить и его совсем другое фото. Аркадий Голиков, еще совсем юный, – в черной кожанке, перепоясанный портупеями, с шашкой, грозно нахмурившись, держит в руке кинжал. На доброго сказочника он на ней совсем не похож! Да и как можно было командовать полком в годы беспросветной анархии и кровопролитной Гражданской войны? Без твердости и жестокости было не обойтись.



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Фото времен Великой Отечественной войны тоже выглядит как постановка. Он же был в партизанском отряде, тогда почему на писателе стальная солдатская каска? Партизаны, как известно, касок не носили. Он был командиром, а не рядовым, тогда почему у него в руках автомат? Командиры с автоматами на войне не бегают… Все-таки – Плохиш?



Его смерть официальные источники описывают следующим образом: пять партизан во главе с Гайдаром двигались по направлению к новой базе партизанского отряда; утром 26 октября 1941 года они остановились на привал рядом с железнодорожной насыпью в районе села Лепляво у железной дороги. Гайдар взял ведро, чтобы набрать картошки в доме путевого обходчика. На самом гребне насыпи заметил притаившихся в засаде немцев. Успел крикнуть: "Ребята, немцы!", – после чего был убит пулеметной очередью. Это спасло остальных – они успели уйти от засады.

Однако одна из лепляевских жительниц, дожившая до XXI века, в интервью, данном телевизионщикам, категорически утверждала, что все было совсем не так. Что убили Гайдара не немцы, а местные полицаи.



Правда, это мало, что меняет: убили немцы или их прислужники, какая разница?



Историк Станислав Угдежеков в ответ на вопрос, кем же был Аркадий Гайдар: карателем или талантливым детским писателем, заявил, что он в разное время был и тем, и другим...



"Был карателем и казнил безоружных, даже вошел в историю Хакасии как "бешеный Аркашка". Написал детские книжки, чье литературное значение лично я считаю преувеличенным. Как правило, сюжет в них выстроен на противостоянии добра и зла. Так вот – в случае с Гайдаром эти понятия перепутаны. Так ли уж хорош Тимур со своей железной командой, сокрушившей шалящих ребятишек? Можно ли подражать подростку из повести "Школа", застрелившему человека? Голиков был орудием тоталитарной системы и когда размахивал маузером, и когда писал для советских детей".



С книгами Гайдара в СССР тоже не все было благополучно. Начиная с 1935 года, за исключением рассказа "Чук и Гек", у него не вышло в свет ни одного произведения, которое не подверглось бы остервенелой критике. Когда в 1935 году была опубликована повесть "Военная тайна", пишет Камов, его обвинили в "идейных шатаниях". В шести номерах журнала "Детская литература" регулярно выходили подборки статей против повести. Когда вышла "Голубая чашка", тот же самый журнал встретил ее в штыки. Итогом стал запрет на дальнейшее печатание рассказа, наложенный наркомом просвещения. После появления первых глав "Судьбы барабанщика" в "Пионерской правде" повесть была запрещена, ее набор рассыпан. Все книги писателя в школах и библиотеках были собраны, вывезены и сожжены.



В 1938-м Аркадий Петрович ждал ареста. Спасло его чудо. По давно составленному списку вместе с другими писателями он был награжден орденом, а список визировал сам Сталин. Все обвинения мгновенно отпали, книги Гайдара были заново отпечатаны громадными тиражами. История повторилась, когда "Пионерская правда" напечатала первые главы "Тимура и его команды". Мгновенно был послан донос, и повесть была запрещена. Писателя обвинили в попытке подменить деятельность пионерской организации им. В.И. Ленина подпольным детским движением. Рукопись повести положили на стол Сталину. Однако вождю история о Тимуре понравилась, только это снова спасло автора, а потом сделало знаменитым.



Однако, главное, наверное, все-таки в другом.



Несмотря на все разоблачения, обвинения и споры вокруг Гайдара, никак нельзя отрицать, что его книги в советские времена сыграли огромную положительную роль в деле патриотического воспитания подрастающих поколений накануне страшной войны, и что он сам погиб, отправившись на фронт.



Он – единственный из писателей – создал произведение, которое не просто было прочитано детьми, но породило реальное общественное движение среди подростков, назвавших себя "тимуровцами".



А что касается проблем с нездоровой психикой, то такое у творческих людей случается нередко. Достаточно вспомнить о постоянных припадках падучей у Достоевского или нервных срывах у Маяковского, в результате чего тот застрелился. А у писателя Гайдара такое произошло, когда человек с ранимой душой, да еще в юном возрасте оказался в братоубийственной мясорубке Гражданской войны. Когда революционеры восторженно распевали: "Иди, и гибни безупречно. Умрешь не даром, дело прочно, Когда под ним струится кровь..."



Вот и залили всю страну кровью, мечтая о "светлом будущем"… И это уже была не только трагедия писателя Гайдара, но и трагедия всей страны.



Владимир Малышев

22.01.2019 Источник - stoletie.ru

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